Żaden to James Bond, ale ten nowy thriller szpiegowski pozostawi cię wstrząśniętym, nie zmieszanym

W kinie szpiegowskim XXI wieku coś się zmieniło. Nie było żadnej rewolucji, bo wciąż lubimy patrzeć, jak kolejne wariacje Jamesa Bonda ratują świat, zdobywają dziewczynę i wyglądają przy tym kozacko. Hollywood zauważyło jednak, że w nowoczesnym świecie praca wywiadowcza nie tyle rozgrywa się w świecie rzeczywistym, co cyfrowym. Dlatego w serialach "Jack Ryan" i "Trzy dni Kondora" nie mieliśmy już do czynienia z macho-twardzielami, a geekami-introwertykami, którzy sprawniej niż z bronią radzą sobie z klawiaturą. Taki też jest Heller z "Amatora". To nieśmiały kryptolog całymi dniami siedzący przed monitorem komputera w ciasnej klitce na podziemnym piętrze siedziby CIA.



Heller ma fajnego kolegę Jacksona O'Briena, który wykonuje tajne misje w różnych zakątkach świata i pewnie zmienia dziewczyny jak magazynki w swoim pistolecie, ale on sam nie chce nawet udać się z żoną na konferencję do Londynu. Kiedy jednak Sarah ginie w wyniku ataku terrorystycznego, będzie musiał wyjść ze swojej strefy komfortu. Głównie dlatego że jego bezpośredni przełożeni nie chcą ruszyć w tej sprawie palcem. Na szczęście ma na nich haka, więc szantażem zmusza ich, żeby załatwili mu szybkie szkolenie. A ono niczego oczywiście nie daje, bo jak główny bohater słyszy od Roberta Hendersona, nie da się zmienić człowieka w kogoś, kim nie jest.