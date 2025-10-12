Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa

Ładowanie...

To dobry czas dla miłośników polskiego kina z subskrypcją Netfliksa. W tym tygodniu zaledwie parę dni temu na platformę wpadł bowiem "Vinci 2", który jeszcze niedawno gościł przecież w kinach. To jednak tytuł na licencji. Prawdziwy młyn dopiero się bowiem zacznie, gdy już niedługo w serwisie zawita nowa odsłona uwielbianego rodzimego filmu o kibolach. Mateusz Damięcki powraca w niej jako groźny Golden, aby zrobić porządną rozróbę.



"Druga Furioza" jest - nieprzymierzając - prawdopodobnie najbardziej oczekiwanym polskim filmem 2025 roku. Nie ma wręcz innej opcji, bo przecież już od pierwszych informacji na temat nadchodzącej produkcji, widzowie przebierają nogami na samą o niej myśl. Przez ostatnie miesiące dopytywali się w mediach społecznościowych, kiedy jej premiera. Netflix ujawnił ją całkiem niedawno. Na ostatnią chwilę można by powiedzieć.

Netflix - co obejrzeć?

To zainteresowanie "Drugą Furiozą" nie wzięło się znikąd. W końcu jedynka była hitem. Może nawet nie tyle w kinach, gdzie oglądała się przyzwoicie, ale właśnie na Netfliksie. Kiedy tylko pojawiła się na platformie, użytkownicy oszaleli na jej punkcie. I to nie tylko w Polsce. Polska produkcja trafiła też na globalną listę najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie. Nic więc dziwnego, że streamingowy gigant postanowił ją sobie przywłaszczyć i zrobić drugą część.

"Druga Furioza" zaczyna się, kiedy po zabójstwie lidera władzę w gangu chuliganów przejmuje Golden. Zamierza on rozwinąć skrzydła grupy także poza granicami kraju. Będzie się więc działo! Taką przynajmniej mamy nadzieję, bo przekonamy się o tym dopiero za kilka dni. Polski film trafi do oferty Netfliksa dokładnie w nadchodzącą środę, 15 października. Wiecie co z nim zrobić?

Niech ten nadchodzący młyn związany z "Drugą Furiozy" nie przysłoni wam jednak innych premier Netfliksa. W końcu już dzień po tym, jak Golden z ekipą zawładną waszym czasem, w serwisie pojawi się również 3. odsłona popularnej "Dyplomatki". Jak wskazuje popularność dwóch poprzednich odsłon serialu, to też będzie się oglądało.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Dr Seuss: Przygody Hortona 06/10/2025

Reunion 06/10/2025

Wystawa 07/10/2025

Halloween 07/10/2025

Naprawdę straszne historie 07/10/2025

Caramelo 08/10/2025

Néro 08/10/2025

Czy to ciasto? Halloween 08/10/2025

Vinci 2 08/10/2025

Victoria Beckham 09/10/2025

Wskrzeszony 09/10/2025

Rekruci 09/10/2025

Mój ojciec – Zabójca BTK 10/10/2025

Kobieta z kabiny dziesiątej 10/10/2025

Płyń do mnie 10/10/2025

Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata 10/10/2025

Miłość i fortuna 10/10/2025

Sekretne życie zwierzaków domowych 10/10/2025

Sekretne życie zwierzaków domowych 2 10/10/2025

WWE Crown Jewel: 2025 11/10/2025

Typhoon: Rodzinny interes 11/10/2025

Władca Pierścieni: Dwie wieże 12/10/2025

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 12/10/2025

Władca Pierścieni: Powrót króla 12/10/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Nasza droga zmarła 14/10/2025

Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025

Druga Furioza 15/10/2025

Six Kings Slam 15/10/2025

Nikt nie widział, jak odchodzimy 15/10/2025

Szczera do bólu 15/10/2025

Czas, który pozostał 16/10/2025

Dyplomatka: Sezon 3 16/10/2025

Anonimowi romantycy 16/10/2025

Pierwsza piątka: Sezon 2 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills III 16/10/2025

Ciche miejsce 16/10/2025

Spider-Man: Homecoming 16/10/2025

Spider-Man: Daleko od domu 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills II 16/10/2025

Powrót do przyszłości 16/10/2025

Gliniarz z Beverly Hills 16/10/2025

Ciche miejsce 2 16/10/2025

Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe 17/10/2025

Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 3 17/10/2025

Idealna sąsiadka 17/10/2025

Dobre wieści 17/10/2025

Spowita w mrok 17/10/2025 27 nocy 17/10/2025

Państwo Burakowie 17/10/2025

Przypływ: Sezon 2 17/10/2025

Nikomu ani słowa 18/10/2025

Romeo i Julia 18/10/2025

Rafał Christ 12.10.2025 11:06

