Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów

Polski film, który w styczniu gościł w kinach, z zaskoczenia wpadł ostatnio na Prime Video. Użytkownicy platformy Amazona postanowili go sprawdzić. Dlatego właśnie "Nieprzyjaciel" wdrapał się na najniższy stopień podium topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. Co go wyprzedza?

Rafał Christ
nieprzyjaciel polski film amazon prime video co obejrzeć
Wreszcie! - chciałoby się krzyknąć. Wybuchowy 2. sezon "Gen V" zadebiutował na Prime Video dokładnie 17 września. Od tamtej pory spin-off "The Boys" plątał się w okolicach szczytu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona, ale nigdy do niego nie dotarł. Aż do teraz. Dopiero w tym tygodniu - zaraz po premierze szóstego odcinka - w końcu zajął pierwszą pozycję zestawienia. Całkowicie zasłużenie, bo przecież z klasą oferuje widzom szaloną rozpierduchę.

Wcześniej 2. sezon "Gen V" miał pecha. Użytkownicy Prime Video ciągle byli zajęci innymi produkcjami. Ostatnio była to "Nieczysta gra". Nowy film do niedawna okupował szczyt zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju, ale w końcu musiał z niego spaść. Choć już żeśmy się go naoglądali, wciąż dostarcza subskrybentom serwisu całkiem sporo adrenaliny. Bo w tym tygodniu zajmuje w topce zaszczytną drugą pozycję.

Prime Video - co obejrzeć?

I teraz przechodzimy do konkretów. Bo "Nieprzyjaciel" jeszcze w styczniu gościł w kinach. Ale! Jeśli go przegapiliście, właśnie nadarzyła się idealna okazja, aby tę zaległość nadrobić. Z takiego właśnie założenia wyszli użytkownicy Prime Video, kiedy polski film - zaledwie parę dni temu - trafił do jego oferty. Dzięki temu produkcja jest obecnie na trzecim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Czy zasłużenie?

"Nieprzyjaciel" to historia piątki przyjaciół, którzy spędzają weekend na Mazurach. Zamiast się rozerwać, zaczynają tonąć w niedomówieniach, kłamstwach i partykularnych interesach. Każdy coś ukrywa, a kolejne tajemnice stopniowo wychodzą na jaw. W zamyśle mamy więc do czynienia z gęstym thrillerem. Dlatego pewnie też użytkownicy Prime Video tak tłumnie postanowili ten film sprawdzić. I pewnie srogo się zawiedli.

"Nieprzyjaciel" nie wydaje się ukrytą perłą, która przemknęła pod radarami widzów. W czasie kinowej premiery zebrał bowiem fatalne oceny i recenzje od krytyków. Na razie niska jakość produkcji zdaje się użytkownikom Prime Video nie przeszkadzać. Nie sposób przy tym stwierdzić, jak długo utrzyma się ten stan rzeczy. Być może polska produkcja wejdzie jeszcze wyżej, a być może zaraz spadnie z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona.

Być może "Nieprzyjaciel" zaraz będzie musiał pożegnać się z tak wysokim miejscem w zestawieniu na rzecz innej nowości. Mniej śmiało użytkownicy odkrywają właśnie "Do naprawy". To już komedia romantyczna o właścicielce warsztatu samochodowego, która problem zawodowy zmienia się w problem również osobisty. Kiedy po przeciwnej stronie ulicy otwiera się konkurencja, ona postanawia odezwać się do swojego anonimowego przyjaciela. A jest nim właśnie właściciel tego drugiego warsztatu.

"Do naprawy" okupuje aktualnie piąte miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Żeby dogonić "Nieprzyjaciela" musiałby przeskoczyć o dwa oczka, bo między nimi jest jeszcze "Uległość". Ale ona akurat gości w zestawieniu nieco dłużej, więc czasy świetności ma już za sobą. Tym samym powoli żegna się z pierwszą piątką listy.

Nic jednak nie jest jeszcze przesądzone, bo "Do naprawy" zdaniem krytyków też do najlepszych filmów nie należy. Wydaje się jednak, że jest na fali wznoszącej. Użytkownicy Prime Video lubią takie nowości odkrywać stopniowo, przez co film faktycznie może jeszcze wznieść się w topce platformy Amazona nieco wyżej. To się okaże.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Gen V
  2. Nieczysta gra
  3. Nieprzyjaciel
  4. Uległość
  5. Do naprawy
  6. Shadow Force
  7. Lista śmierci: Mroczny wilk
  8. Tego lata stałam się piękna
  9. Good Luck Guys
  10. Ta dziewczyna
Rafał Christ
11.10.2025 09:04
