Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa
Grupa Dre$$code wystartowała ze swoim menu w kolaboracji z marką Selfie Project. W ramach współpracy we wszystkich restauracjach Mr. Pancake w Polsce można spróbować wyjątkowych pozycji, oraz zgarnąć nagrody.
Dre$$code to popularna grupa influencerów, która wcześniej znana była z organizowania i występowania na klubowych imprezach. Od jakiegoś czasu jej członkowie zaczęli jednak rozszerzać swoją działalność, zgarniając coraz więcej współprac z markami. Oprócz tego, że Dresscode to co jakiś czas współpracuje z Adidasem, a od niedawna z kosmetyczną marką Selfie Project, to już teraz można spróbować ich wyjątkowego menu w sieci restauracji Mr. Pancake.
Dre$$code ma swoje menu w Mr. Pancake. Do kiedy?
Mr. Pancake ogłosił, że 11 października startuje Pop-Up Menu inspirowanego grupą Dre$$code i ich współpracy z Selfie Project. Menu będzie dostępne do 17 października i będzie można spróbować go we wszystkich restauracjach Mr. Pancake w Polsce.
Przy zakupie dwóch pozycji z menu można otrzymać limitowane wlepki Dre$$code we współpracy z Selfie Project, z kolei przy zakupie trzech różnych pozycji można zgarnąć produkt z nowej kolekcji Dre$$code i Selfie Project (ilość produktów jest limitowana). Dodatkowo w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 17 przy zakupie trzech różnych produktów z menu można skorzystać ze specjalnej fotobudki.
W menu Dre$$code i Selfie Project znalazły się:
- Cinnamon Roll Matcha Latte - jesienna matcha latte Dre$$code x Selfie Project inspired, z dodatkiem cynamonkowej cold foam & pokruszonych ciasteczek Lotus
- Orange Che$$y Smashburger - serowy smashburger Dre$$code x Selfie Project inspired z wołowiną, podwójnym cheddarem, pomarańczowym sosem serowym na bazie cheddara, crispy baconem & piklowanym ogórkiem
- Leopard Lava Pancake$$ - panterkowe lava pancakes Dre$$code x Selfie Project inspired z cinnamon roll cream cheese, polewą z solonego karmelu & czekoladowego Hershey’s oraz gwiazdkami Magic Stars
- Orange Mac&chee$$e Pizza - ultra serowa pizza w nowojorskim stylu Dre$$code & Selfie Project inspired z mac&cheese na bazie pomarańczowego cheddara i parmezanem
- Leopard Stars $oft-$erve - kremowe, śmietankowe lody soft-serce Dre$$code & Selfie Project inspired z solonym karmelem, polewą Hershey’s & gwiazdkami Magic Stars
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
- The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
- Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
- Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
- Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą