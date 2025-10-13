Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa

Ładowanie...

Dre$$code to popularna grupa influencerów, która wcześniej znana była z organizowania i występowania na klubowych imprezach. Od jakiegoś czasu jej członkowie zaczęli jednak rozszerzać swoją działalność, zgarniając coraz więcej współprac z markami. Oprócz tego, że Dresscode to co jakiś czas współpracuje z Adidasem, a od niedawna z kosmetyczną marką Selfie Project, to już teraz można spróbować ich wyjątkowego menu w sieci restauracji Mr. Pancake.

Dre$$code ma swoje menu w Mr. Pancake. Do kiedy?

Mr. Pancake ogłosił, że 11 października startuje Pop-Up Menu inspirowanego grupą Dre$$code i ich współpracy z Selfie Project. Menu będzie dostępne do 17 października i będzie można spróbować go we wszystkich restauracjach Mr. Pancake w Polsce.

Przy zakupie dwóch pozycji z menu można otrzymać limitowane wlepki Dre$$code we współpracy z Selfie Project, z kolei przy zakupie trzech różnych pozycji można zgarnąć produkt z nowej kolekcji Dre$$code i Selfie Project (ilość produktów jest limitowana). Dodatkowo w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 17 przy zakupie trzech różnych produktów z menu można skorzystać ze specjalnej fotobudki.

W menu Dre$$code i Selfie Project znalazły się:

Cinnamon Roll Matcha Latte - jesienna matcha latte Dre$$code x Selfie Project inspired, z dodatkiem cynamonkowej cold foam & pokruszonych ciasteczek Lotus

- jesienna matcha latte Dre$$code x Selfie Project inspired, z dodatkiem cynamonkowej cold foam & pokruszonych ciasteczek Lotus Orange Che$$y Smashburger - serowy smashburger Dre$$code x Selfie Project inspired z wołowiną, podwójnym cheddarem, pomarańczowym sosem serowym na bazie cheddara, crispy baconem & piklowanym ogórkiem

- serowy smashburger Dre$$code x Selfie Project inspired z wołowiną, podwójnym cheddarem, pomarańczowym sosem serowym na bazie cheddara, crispy baconem & piklowanym ogórkiem Leopard Lava Pancake$$ - panterkowe lava pancakes Dre$$code x Selfie Project inspired z cinnamon roll cream cheese, polewą z solonego karmelu & czekoladowego Hershey’s oraz gwiazdkami Magic Stars

- panterkowe lava pancakes Dre$$code x Selfie Project inspired z cinnamon roll cream cheese, polewą z solonego karmelu & czekoladowego Hershey’s oraz gwiazdkami Magic Stars Orange Mac&chee$$e Pizza - ultra serowa pizza w nowojorskim stylu Dre$$code & Selfie Project inspired z mac&cheese na bazie pomarańczowego cheddara i parmezanem

- ultra serowa pizza w nowojorskim stylu Dre$$code & Selfie Project inspired z mac&cheese na bazie pomarańczowego cheddara i parmezanem Leopard Stars $oft-$erve - kremowe, śmietankowe lody soft-serce Dre$$code & Selfie Project inspired z solonym karmelem, polewą Hershey’s & gwiazdkami Magic Stars

Anna Bortniak 13.10.2025 11:10

