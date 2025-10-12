REKLAMA
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat

Najlepsze fantasy wszech czasów? Pierwszy serial, jaki nasuwa się na myśl to oczywiście "Gra o tron". Ale nie! Użytkownicy w mediach społecznościowych mają zupełnie inny typ. Chętnie wskazują bowiem na produkcję sprzed 30 lat. "Xenę: Wojowniczą księżniczkę" można w naszym kraju obejrzeć w streamingu.

Rafał Christ
xena najlepszy serial fantasy co obejrzeć skyshowtime
Wydawałoby się, że tego typu seriale pokrył już kurz zapomnienia. W końcu "Xena: Wojownicza księżniczka" to relikt minionej epoki. W latach 90. święciła triumfy w telewizji - również polskiej. Emitowana była oryginalnie między 1995 a 2001 rokiem. W tym czasie zdobyła całkiem spore grono fanów. Po paru sezonach jej popularność zaczęła jednak spadać, a formuła wyczerpywać. To jedne (choć nie jedyne) z powodów, dla których zdecydowano się ją skasować.

Mimo to - jak się okazuje - legenda "Xeny: Wojowniczej księżniczki" wciąż jest żywa. Narodziła się ona wraz z jej główną bohaterkę, która zadebiutowała w innym telewizyjnym serialu fantasy. Jest bowiem spin-offem również swego czasu popularnego "Herculesa". Zdaniem fanów szybko przerosła oryginał i od początku pewnie stała na swoich nogach. Obrosła kultem, dzięki czemu, nawet jeśli nie wzbudza już takich emocji jak w drugiej połowie lat 90., ciągle się o niej mówi.

"XENĘ" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
XENA: WOJOWNICZA KSIĘŻNICZKA
SkyShowtime
Xena: Wojownicza księżniczka - najlepszy serial fantasy wszech czasów?

W mediach społecznościowych co chwilę się "Xenę: Wojowniczą księżniczkę" wspomina. I to z nostalgiczną łezką w oku. Nieraz można się natknąć na wpisy, że to "najlepsze fantasy", "najlepszy serial", najlepsze cokolwiek. Ba! Zdaniem niektórych internautów nawet czołówka bije wszystkie inne na głowę.

Najlepszy serial fantasy, jaki kiedykolwiek powstał

"Xena". Wciąż jeden z najlepszych, najzabawniejszych seriali fantasy, jakie kiedykolwiek powstały

"Xena"!!! Najlepszy serial wszech czasów. Zmienił moje życie

- czytamy na X (dawny Twitter).

Powodów, dla których o "Xenie: Wojowniczej księżniczce" pisze się w takich superlatywach, jest wiele - od niecodziennej jak na tamte czasy bohaterki przez emocjonalną głębię aż po queerowy podtekst. Nie da się tu wymienić ich wszystkich. Najlepiej zresztą odkryć je samemu. A można to w każdej chwili zrobić, bo serial jest u nas łatwo dostępny.

Niestety, "Xeny: Wojowniczej księżniczki" w całości w Polsce nie da się obejrzeć w streamingu. Pierwsze trzy sezony są za to dostępne na SkyShowtime. Mało? Oglądania jest aż nadto, bo każda z odsłon składa się z ponad 20 odcinków (pierwsza ma ich 24, a pozostałe po 22).

Rafał Christ
12.10.2025 11:33
Tagi: Co obejrzeć?FantasySkyShowtime
