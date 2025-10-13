Ładowanie...

Najwięcej ekscytacji wzbudził niewątpliwie segment poświęcony serialowi „Daredevil: Odrodzenie”. Marvel Television zaprezentowało podczas konwentu nowy materiał promujący tytuł - był on przeznaczony tylko dla oczu uczestników, ale mimo tego odtwórczyni jednej z głównych ról, czyli powracająca do postaci Jessiki Jones Krysten Ritter, w swoich instastories udostępniła około dwudziestosekundowy fragment trailera.



W międzyczasie ktoś jednak zdążył już udostępnić cały teaser. Jak to zwykle bywa w przypadku tego typu wycieków, nagranie wygląda, jakby rejestrowało je urządzenie sprzed dekady. Jakość pozostawia zatem wiele do życzenia, ale mimo tego widz może bez trudu wyłapać kluczowe momenty i wyciągnąć wnioski.

Marvel na Comic Conie 2025

Daredevil: Odrodzenie - sezon 2

Nagrania te mogą, rzecz jasna, w każdej chwili zniknąć z sieci (a Marvel może zechcieć udostępnić oficjalne wideo, choć w przypadku 1. sezonu studio i tak wolało wstrzymać się jeszcze kilka miesięcy z publikacją po podobnym wycieku). Przybliżę zatem zawartość: w zwiastunie widzimy m.in. rozwijającą się relację Matta Murdocka z Karen Page, intrygujące ujęcia Bullseye’a, powrót Foggy’ego Nelsona (prawdopodobnie w retrospekcjach) oraz burmistrza Wilsona Fiska. Kluczowym elementem spotu jest oczywiście powrót wspomnianej Jessiki Jones. W tle słyszymy fragmenty świetnego numeru pt. „Lithonia” od Donalda Glovera aka Childish Gambino (który to, swoją drogą, zaliczył już epizody w Marvelu jako Prowler, wuj Milesa Moralesa).

Zapytany przez "Entertainment Weekly", czy wraz z Jessicą w tym lub w przyszłych sezonach mogliby pojawić się również Luke Cage i Iron Fist, szef Marvel Television, Brad Winderbaum, odpowiedział:

Im mniej powiem, tym lepiej. Dario [Scardapane, showrunner] opowiada historię, która - jak mawiał Stan Lee - jest odbiciem świata za twoim oknem. Polityka Nowego Jorku odgrywa w niej dużą rolę.



Jasne, chodzi o faceta biegającego w kostiumie diabła, ale tym, co czyni pracę Daria wyjątkową, jest misterna sieć relacji między postaciami i to, jak traktuje sam Nowy Jork, ratusz i narastający opór wobec Fiska. Momentami przypomina to wręcz epicki dramat fantasy - coś w rodzaju "Gry o tron". To intryga pałacowa, którą czyta się z ogromną przyjemnością.

Zachodnie serwisy są jednak raczej zgodne: zdaniem wielu dziennikarzy w serialu zobaczymy też Luke’a Cage’a.



Jak wynika z najnowszych informacji: nowego „Daredevila” wiele ma łączyć z filmem „Spider-Man: Brand New Day” - i nie chodzi tylko o występ Jona Bernthala jako Punishera w kinowej produkcji. Wspomniany Winderbaum zdradził, że zespoły kreatywne pracujące nad tymi dwoma tytułami pozostają w stałym kontakcie, by zadbać o pełną spójność. Nie powinniśmy jednak oczekiwać zbyt wielu bezpośrednich związków.



Jak wiemy, Kingpin jest teraz burmistrzem Nowego Jorku i utworzył specjalną jednostkę mającą na celu eliminację samozwańczych stróżów prawa z ulic miasta. W pierwszym sezonie nowych przygód Diabła z Hell’s Kitchen znalazła się już wyraźna aluzja do Spider-Mana, co sugeruje, że Fisk bacznie obserwuje Pajączka i czeka na odpowiedni moment, by uderzyć. Gdyby „Brand New Day” całkowicie pominęło ten polityczny kontekst MCU-owego Nowego Jorku, byłoby to co najmniej dziwne. Wygląda więc na to, że nawet jeśli Peter Parker będzie próbował po prostu „być przyjaznym bohaterem z sąsiedztwa”, nie uniknie konfrontacji z ludźmi Fiska.



Nowe odcinki wpadną na Disney+ 4 marca 2026 r.

Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa, sezon 2.

Wiemy już, że w debiutującym jesienią 2026 r. 2. sezonie nowej kreskówki o Pajączku - udanym „Przyjaznym pająku z sąsiedztwa” - zobaczymy Venoma i Gwen Stacy. Produkcja pokaże nam również raz jeszcze Normana i Harry’ego Osbornów, Doktora Octopusa czy złoczyńców takich jak Kameleon czy Skorpion. Charlie Cox ponownie udzieli też głosu Daredevilowi. Jak wiemy, akcja serialu rozgrywa się w swojej, odmiennej linii czasowej, dzięki czemu scenarzyści mogą pobawić się postaciami - co póki co wychodzi im naprawdę nieźle.

X-Men ’97, sezon 2.

Na evencie zaprezentowano zapowiedź 2. sezonu „X-Men ’97” - również w tym przypadku mieliśmy do czynienia z wyciekiem materiału do sieci. Co więcej, twórcy potwierdzili rozpoczęcie prac nad sezonem 3. - zgadza się, historia będzie kontynuowana!

Fabuła ma rozgrywać się w trzech różnych rzeczywistościach, pomiędzy którymi nasi mutanci zostali rozrzuceni w finale „jedynki”: w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wszystkie linie czasowe będzie łączyć postać Apocalypse’a - występującego również w trzech odmiennych formach.



Premierę zapowiedziano na lato 2026.

Poza tym dostaliśmy też zwiastun 8-odcinkowego serialu „Wonder Man” - komediowej produkcji z udziałem m.in. Yahy Abdula-Mateena II oraz Bena Kingsleya. Premiera 27 stycznia 2026 r.

Panel Marvela zamknęła prezentacja serialu Vision Quest, skupiona na postaci portretowanej przez Paula Bettany’ego (który to zresztą poprowadził tę prezentację na imprezie). Bohater będzie próbował pozbierać się po wydarzeniach z „WandaVision”, odnaleźć sens istnienia. W produkcji zobaczymy ludzkie formy J.A.R.V.I.S.-a, F.R.I.D.A.Y. czy... Ultrona (James Spader), który ma stać się przewodnikiem Visiona w wewnętrznej, wirtualnej podróży. Premiera w przyszłym roku.



To będzie rok obfity w premiery Marvela - i to takie z niemałym potencjałem.

Michał Jarecki 13.10.2025 12:45

