Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał

Ładowanie...

"Grupa zadaniowa" na papierze była idealnie skrojonym pod platformę projektem. Kryminał, agent FBI o zmęczonej twarzy Marka Ruffalo, a gdy do tego dodać twórcę "Mare of Easttown", Brada Ingelsby'ego za sterami, wychodzi naprawdę interesująca mieszanka. Wygląda na to, że spodobała się ona również polskiej publiczności - serial jest w czołówce najchętniej oglądanych produkcji dostępnych na platformie HBO Max.

REKLAMA

Grupa zadaniowa - lista odcinków. Kiedy nastąpi finał serialu?

Głównym bohaterem serialu jest Tom Brandis (Ruffalo) - agent FBI z Filadelfii, który niedługo po życiowej tragedii zostaje przydzielony do przewodzenia specjalnej, tytułowej grupie zadaniowej. Jej zadaniem jest zbadanie serii włamań do domów członków lokalnego gangu. Tym, którego Brandis z zespołem gonią, jest Robbie - na co dzień zwykły facet, który pragnie lepszego życia oraz prywatnej zemsty.

"Grupa zadaniowa" zmierza dużymi krokami do finału opowiadanej przez siebie historii - sporą jej część można już obejrzeć, oczywiście jeśli ma się dostęp do platformy HBO Max. Oto harmonogram premier odcinków serialu:

Odcinek 1 - Krzyżówka - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - Oświadczenia rodzinne - dostępny do obejrzenia

Odcinek 3 - Nikt nie jest silniejszy od wybaczenia - dostępny do obejrzenia

Odcinek 4 - Wszystkie drogi - dostępny do obejrzenia

Odcinek 5 - Włóczędzy - dostępny do obejrzenia

Odcinek 6 - Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing There Is A River - dostępny do obejrzenia od dziś

Odcinek 7 - A Still, Small Voice - 20/10/25

Właśnie dziś do streamingu trafia przedostatni odcinek serialu, zaś finał "Grupy zadaniowej" przypadnie na przyszły poniedziałek, 20 października 2025 roku. Fani będą musieli zatem się jeszcze chwilę uzbroić w cierpliwość, ale wiele wskazuje, że warto, zaś nie takie długie czekanie zostanie właściwie wynagrodzone.

Grupa zadaniowa - obsada

Mark Ruffalo jako Tom Brandis

jako Tom Brandis Tom Pelphrey jako Robbie Prendergrast

jako Robbie Prendergrast Emilia Jones jako Maeve

jako Maeve Fabien Frankel jako Anthony

jako Anthony Thuso Mbedu jako Aleah

jako Aleah Raúl Castillo jako Cliff

jako Cliff Alison Oliver jako Lizzie

jako Lizzie Owen Teague jako Peaches

jako Peaches Silvia Dionicio jako Emily

jako Emily Martha Plimpton jako Kathleen McGinty

jako Kathleen McGinty Jamie McShane jako Perry

jako Perry Sam Keeley jako Jayson

REKLAMA

Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 13.10.2025 10:07

Ładowanie...