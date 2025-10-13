Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Serial HBO Max z Markiem Ruffalo w roli głównej z miejsca stał się hitem platformy. Nie powinno zatem dziwić, że im więcej odcinków za nami, tym bardziej elektryzuje perspektywa finału sezonu. Kiedy on nastąpi i ile "Grupa zadaniowa" liczy odcinków? Ostatni epizod zbliża się wielkimi krokami.
"Grupa zadaniowa" na papierze była idealnie skrojonym pod platformę projektem. Kryminał, agent FBI o zmęczonej twarzy Marka Ruffalo, a gdy do tego dodać twórcę "Mare of Easttown", Brada Ingelsby'ego za sterami, wychodzi naprawdę interesująca mieszanka. Wygląda na to, że spodobała się ona również polskiej publiczności - serial jest w czołówce najchętniej oglądanych produkcji dostępnych na platformie HBO Max.
Grupa zadaniowa - lista odcinków. Kiedy nastąpi finał serialu?
Głównym bohaterem serialu jest Tom Brandis (Ruffalo) - agent FBI z Filadelfii, który niedługo po życiowej tragedii zostaje przydzielony do przewodzenia specjalnej, tytułowej grupie zadaniowej. Jej zadaniem jest zbadanie serii włamań do domów członków lokalnego gangu. Tym, którego Brandis z zespołem gonią, jest Robbie - na co dzień zwykły facet, który pragnie lepszego życia oraz prywatnej zemsty.
"Grupa zadaniowa" zmierza dużymi krokami do finału opowiadanej przez siebie historii - sporą jej część można już obejrzeć, oczywiście jeśli ma się dostęp do platformy HBO Max. Oto harmonogram premier odcinków serialu:
- Odcinek 1 - Krzyżówka - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - Oświadczenia rodzinne - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 3 - Nikt nie jest silniejszy od wybaczenia - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 4 - Wszystkie drogi - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 5 - Włóczędzy - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 6 - Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing There Is A River - dostępny do obejrzenia od dziś
- Odcinek 7 - A Still, Small Voice - 20/10/25
Właśnie dziś do streamingu trafia przedostatni odcinek serialu, zaś finał "Grupy zadaniowej" przypadnie na przyszły poniedziałek, 20 października 2025 roku. Fani będą musieli zatem się jeszcze chwilę uzbroić w cierpliwość, ale wiele wskazuje, że warto, zaś nie takie długie czekanie zostanie właściwie wynagrodzone.
Grupa zadaniowa - obsada
- Mark Ruffalo jako Tom Brandis
- Tom Pelphrey jako Robbie Prendergrast
- Emilia Jones jako Maeve
- Fabien Frankel jako Anthony
- Thuso Mbedu jako Aleah
- Raúl Castillo jako Cliff
- Alison Oliver jako Lizzie
- Owen Teague jako Peaches
- Silvia Dionicio jako Emily
- Martha Plimpton jako Kathleen McGinty
- Jamie McShane jako Perry
- Sam Keeley jako Jayson
Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:
- W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
- Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie mówią: lepszego serialu nie ma
- HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
- Wybitny reżyser zrobił film, którego nikt nie lubi. Szkoda, bo to perełka
- Użytkownicy HBO Max domagają się powrotu najlepszego serialu, o którym nawet nie słyszałeś