Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał

Serial HBO Max z Markiem Ruffalo w roli głównej z miejsca stał się hitem platformy. Nie powinno zatem dziwić, że im więcej odcinków za nami, tym bardziej elektryzuje perspektywa finału sezonu. Kiedy on nastąpi i ile "Grupa zadaniowa" liczy odcinków? Ostatni epizod zbliża się wielkimi krokami.

Adam Kudyba
"Grupa zadaniowa" na papierze była idealnie skrojonym pod platformę projektem. Kryminał, agent FBI o zmęczonej twarzy Marka Ruffalo, a gdy do tego dodać twórcę "Mare of Easttown", Brada Ingelsby'ego za sterami, wychodzi naprawdę interesująca mieszanka. Wygląda na to, że spodobała się ona również polskiej publiczności - serial jest w czołówce najchętniej oglądanych produkcji dostępnych na platformie HBO Max.

Grupa zadaniowa - lista odcinków. Kiedy nastąpi finał serialu?

Głównym bohaterem serialu jest Tom Brandis (Ruffalo) - agent FBI z Filadelfii, który niedługo po życiowej tragedii zostaje przydzielony do przewodzenia specjalnej, tytułowej grupie zadaniowej. Jej zadaniem jest zbadanie serii włamań do domów członków lokalnego gangu. Tym, którego Brandis z zespołem gonią, jest Robbie - na co dzień zwykły facet, który pragnie lepszego życia oraz prywatnej zemsty.

"Grupa zadaniowa" zmierza dużymi krokami do finału opowiadanej przez siebie historii - sporą jej część można już obejrzeć, oczywiście jeśli ma się dostęp do platformy HBO Max. Oto harmonogram premier odcinków serialu:

  • Odcinek 1 - Krzyżówka - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 2 - Oświadczenia rodzinne - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 3 - Nikt nie jest silniejszy od wybaczenia - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 4 - Wszystkie drogi - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 5 - Włóczędzy - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 6 - Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing There Is A River - dostępny do obejrzenia od dziś
  • Odcinek 7 - A Still, Small Voice - 20/10/25

Właśnie dziś do streamingu trafia przedostatni odcinek serialu, zaś finał "Grupy zadaniowej" przypadnie na przyszły poniedziałek, 20 października 2025 roku. Fani będą musieli zatem się jeszcze chwilę uzbroić w cierpliwość, ale wiele wskazuje, że warto, zaś nie takie długie czekanie zostanie właściwie wynagrodzone.

Grupa zadaniowa - obsada

  • Mark Ruffalo jako Tom Brandis
  • Tom Pelphrey jako Robbie Prendergrast
  • Emilia Jones jako Maeve
  • Fabien Frankel jako Anthony
  • Thuso Mbedu jako Aleah
  • Raúl Castillo jako Cliff
  • Alison Oliver jako Lizzie
  • Owen Teague jako Peaches
  • Silvia Dionicio jako Emily
  • Martha Plimpton jako Kathleen McGinty
  • Jamie McShane jako Perry
  • Sam Keeley jako Jayson
13.10.2025 10:07
