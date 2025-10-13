Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery

Ładowanie...

„Bridgertonowie” powracają. 4. sezon zostanie podzielony na dwie części, z których każda obejmie po cztery epizody. Będzie je dzielił równo miesiąc.



Poza ujawnieniem dat, teaser pozwala też fanom zobaczyć spotkanie Benedicta (Luke Thompson) z Sophie (Yerin Ha). „Wiadomo, że każdy kolejny sezon przynosi wiele wzlotów i upadków. Musimy więc zadać sobie pytanie: czy podołamy zadaniu? Jak zawsze: czas i autor pokażą” - brzmią dobiegające z offu słowa Lady Whistledown.

REKLAMA

Bridgertonowie, sezon 4. - kiedy premiera? Data i zwiastun

Netflix opublikował też kilka pierwszych zdjęć z 4. serii:

Nowa odsłona „Bridgertonów” Shondy Rhimes koncentruje się na drugim synu, Benedictcie. Pomimo że jego starszy i młodszy brat są szczęśliwie żonaci, Benedict nie ma ochoty na ustatkowanie się - aż do momentu, gdy na maskaradzie organizowanej przez matkę spotyka intrygującą „Dama w Srebrze”.



Ta „Dama w Srebrze” to, rzecz jasna, Sophie. W powieści jest ona córką hrabiego i jednej z jego służek. Choć wychowywana była w jego domu z poczucia obowiązku, nigdy nie została uznana za pełnoprawną krewną i musiała znosić trudne dzieciństwo pod opieką macochy i przyrodnich sióstr.



Mimo że poszukiwania miłości przez Benedicta są tematem trzeciej powieści, w serialu kolejność została zmieniona - sezon 3. opowiadał historię z czwartej książki, „Romancing Mister Bridgerton”, koncentrując się na romansie Colina Bridgertona (Luke Newton) i Penelope Featherington (Nicola Coughlan).



Bridgertonowie: 1. część 4. sezonu trafi na Netfliksa 29 stycznia 2026 r. 2. część wyląduje tam 26 lutego.

Bridgertonowie - obsada

Newton i Coughlan powrócą w czwartym sezonie jako stali członkowie obsady, podobnie jak Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Królowa Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich) oraz Hugh Sachs (Brimsley).



Wśród kluczowych powracających postaci znajdują się także Kate Sharma (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) i Katie Leung (Lady Araminta Gun).

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 13.10.2025 14:00

Ładowanie...