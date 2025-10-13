Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu

Ładowanie...

Kiedyś planszówki kojarzyły mi się albo z czymś, w co grają tylko nerdy, albo z grzybobraniem, chińczykiem czy innymi tego typu prostymi grami dla dzieci. Do czasu, aż odkryłam grę, która zapoczątkowała moją miłość do tej formy spędzania czasu. Formy kreatywnej i towarzyskiej, przy której trzeba trochę pogłówkować, poćwiczyć skupienie, ale przede wszystkim dać się ponieść świetnej zabawie.

Granie w planszówki to dla mnie pewnego rodzaju święto, kiedy mogę w końcu zarezerwować sobie dłuższą chwilę i spędzić wieczór w duecie lub z w gronie znajomych. Po jakie gry sięgam najchętniej? Okazało się, że po te, które stworzyła firma Rebel. Już tłumaczę, dlaczego.

Planszówki od Rebel to najlepsza alternatywa dla serwisów streamingowych i social mediów

Będę całkowicie szczera - ten artykuł to nie jest tylko lokowanie produktu Rebel. Tak się składa, że o tej marce mogę powiedzieć najwięcej ciepłych słów, bo podczas pisania tego tekstu zorientowałam się, że większość gier, które mam w swojej kolekcji, to właśnie te stworzone przez Rebel. A co najlepsze, sięgałam po nie zupełnie nieświadomie, a z każdą z nich jest związana osobna historia.

Wspomniałam wcześniej, że pierwsza planszówka, w którą grałam jako dorosła, sprawiła, że zakochałam się w tej formie spędzania wolnego czasu. Był to "Everdell", który kocham całym sercem i jest to jedna z moich ukochanych gier. Za każdym razem, kiedy rozkładam planszę, montuję wieczne drzewo i umieszczam na planszy surowce, zachwycam się jednocześnie pięknymi kartami ze zwierzątkami. Ta gra to jest po prostu prawdziwa uczta wizualna. Jest idealna na pierwszy raz - nie jest zbyt skomplikowana dla początkujących graczy, ale jednocześnie trzeba przy niej trochę pogłówkować.

1 / 4

Ciepłe wspomnienia wzbudzają we mnie również "Tajniacy". To akurat gra towarzyska, bez której kiedyś nie mogłam sobie wyobrazić dnia po pracy. Grałam w nią bardzo często. Jest świetna na większą liczbę osób, a jej zasady są proste jak budowa cepa, dlatego szybko można wyjaśnić znajomym, na czym polega, i grać w nią bez końca. Ta gra dosłownie przenosi mnie myślami do fajnych momentów, które nie mogłyby mieć miejsca, gdyby wszyscy siedzieli z nosem w telefonach.

1 / 3

Planszówki to jednak nie tylko piękne karty czy wieczory ze znajomymi pełne śmiechu. Ze mną nie ma miękkiej gry - musi być element rywalizacji. Flagowym przykładem jest dla mnie popularna gra "Wsiąść do pociągu", której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej zasady są bardzo proste, dzięki czemu można w nią grać zarówno ze starszymi, jak i młodszymi graczami. To idealna propozycja na luźne popołudnia z rodziną, ale i ze znajomymi, w której nie da się ostudzić emocji. Uwierzcie mi - jak się komuś podkradnie element trasy, przez co zrealizowanie biletu staje się niemożliwe, to rywalizacja staje się naprawdę zacięta.

1 / 3

Grą od Rebela, którą wybrałam już jako oddana miłośniczka gier planszowych, to "Terraformacja Marsa". Jak się już ogarnie wszystkie zasady, to trudno jest się od tej planszówki oderwać - za każdym razem, gdy przenoszę się na Marsa, gdzie zarządzam swoją korporacją i surowcami, zapominam o bożym świecie. To jest już jednak propozycja dla bardziej zaawansowanych graczy, no i trzeba się liczyć z tym, że wsiąknie się w nią na długie godziny.

1 / 2

Nie wyobrażam sobie już spędzania wolnego czasu bez gier planszowych

Planszówki pokazały mi, że można spędzać wieczory w kreatywny sposób, który nie ogranicza się tylko do scrollowania TikToka czy binge-watchowania seriali na Netfliksie. Nie oznacza to oczywiście, że w wolnym czasie całkowicie zrezygnowałam z przeglądania mediów społecznościowych czy serwisów streamingowych. Wybrałam po prostu bardziej jakościową rozrywkę, przy której nie tylko mogę się zrelaksować, ale jednocześnie spędzić czas z przyjaciółmi.

O planszówkach czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak 13.10.2025 15:05

Lokowanie produktu

Ładowanie...