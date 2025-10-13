  1. rozrywka
  2. Gry

Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu

Lokowanie produktu

Samotny binge-watching filmów i seriali w streamingu? Kiedyś klasa, teraz obciach. Są inne formy rozrywki, które są coraz częściej wybierane przez nas, pokolenie online. A są to oczywiście gry planszowe od Rebel.

Anna Bortniak
rebel gry planszowe sponsor planszowki

Kiedyś planszówki kojarzyły mi się albo z czymś, w co grają tylko nerdy, albo z grzybobraniem, chińczykiem czy innymi tego typu prostymi grami dla dzieci. Do czasu, aż odkryłam grę, która zapoczątkowała moją miłość do tej formy spędzania czasu. Formy kreatywnej i towarzyskiej, przy której trzeba trochę pogłówkować, poćwiczyć skupienie, ale przede wszystkim dać się ponieść świetnej zabawie.

Granie w planszówki to dla mnie pewnego rodzaju święto, kiedy mogę w końcu zarezerwować sobie dłuższą chwilę i spędzić wieczór w duecie lub z w gronie znajomych. Po jakie gry sięgam najchętniej? Okazało się, że po te, które stworzyła firma Rebel. Już tłumaczę, dlaczego.

Planszówki od Rebel to najlepsza alternatywa dla serwisów streamingowych i social mediów

Będę całkowicie szczera - ten artykuł to nie jest tylko lokowanie produktu Rebel. Tak się składa, że o tej marce mogę powiedzieć najwięcej ciepłych słów, bo podczas pisania tego tekstu zorientowałam się, że większość gier, które mam w swojej kolekcji, to właśnie te stworzone przez Rebel. A co najlepsze, sięgałam po nie zupełnie nieświadomie, a z każdą z nich jest związana osobna historia.

Wspomniałam wcześniej, że pierwsza planszówka, w którą grałam jako dorosła, sprawiła, że zakochałam się w tej formie spędzania wolnego czasu. Był to "Everdell", który kocham całym sercem i jest to jedna z moich ukochanych gier. Za każdym razem, kiedy rozkładam planszę, montuję wieczne drzewo i umieszczam na planszy surowce, zachwycam się jednocześnie pięknymi kartami ze zwierzątkami. Ta gra to jest po prostu prawdziwa uczta wizualna. Jest idealna na pierwszy raz - nie jest zbyt skomplikowana dla początkujących graczy, ale jednocześnie trzeba przy niej trochę pogłówkować.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/10/everdel-spons-1.png
1/4
photophotophotophoto

Ciepłe wspomnienia wzbudzają we mnie również "Tajniacy". To akurat gra towarzyska, bez której kiedyś nie mogłam sobie wyobrazić dnia po pracy. Grałam w nią bardzo często. Jest świetna na większą liczbę osób, a jej zasady są proste jak budowa cepa, dlatego szybko można wyjaśnić znajomym, na czym polega, i grać w nią bez końca. Ta gra dosłownie przenosi mnie myślami do fajnych momentów, które nie mogłyby mieć miejsca, gdyby wszyscy siedzieli z nosem w telefonach.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/10/tajniacy-spons-3.png
1/3
photophotophoto

Planszówki to jednak nie tylko piękne karty czy wieczory ze znajomymi pełne śmiechu. Ze mną nie ma miękkiej gry - musi być element rywalizacji. Flagowym przykładem jest dla mnie popularna gra "Wsiąść do pociągu", której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej zasady są bardzo proste, dzięki czemu można w nią grać zarówno ze starszymi, jak i młodszymi graczami. To idealna propozycja na luźne popołudnia z rodziną, ale i ze znajomymi, w której nie da się ostudzić emocji. Uwierzcie mi - jak się komuś podkradnie element trasy, przez co zrealizowanie biletu staje się niemożliwe, to rywalizacja staje się naprawdę zacięta.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/10/wsiasc-1.png
1/3
photophotophoto

Grą od Rebela, którą wybrałam już jako oddana miłośniczka gier planszowych, to "Terraformacja Marsa". Jak się już ogarnie wszystkie zasady, to trudno jest się od tej planszówki oderwać - za każdym razem, gdy przenoszę się na Marsa, gdzie zarządzam swoją korporacją i surowcami, zapominam o bożym świecie. To jest już jednak propozycja dla bardziej zaawansowanych graczy, no i trzeba się liczyć z tym, że wsiąknie się w nią na długie godziny.

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/10/terraformacja-marsa-1.png
1/2
photophoto

Nie wyobrażam sobie już spędzania wolnego czasu bez gier planszowych

Planszówki pokazały mi, że można spędzać wieczory w kreatywny sposób, który nie ogranicza się tylko do scrollowania TikToka czy binge-watchowania seriali na Netfliksie. Nie oznacza to oczywiście, że w wolnym czasie całkowicie zrezygnowałam z przeglądania mediów społecznościowych czy serwisów streamingowych. Wybrałam po prostu bardziej jakościową rozrywkę, przy której nie tylko mogę się zrelaksować, ale jednocześnie spędzić czas z przyjaciółmi.

O planszówkach czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak
13.10.2025 15:05
Lokowanie produktu
Tagi: Gry planszowe
Najnowsze
14:00
Bridgertonowie dostali brawurowy zwiastun. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-10-13T14:00:54+02:00
12:45
Marvel zaleje premierami w 2026. Obejrzałem przecieki i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-13T12:45:16+02:00
11:10
Dre$$code ma swoje panterkowe menu. Ostatnia szansa
Aktualizacja: 2025-10-13T11:10:34+02:00
10:44
Film Friza i Wersow zbiera same pały. To spisek
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:04+02:00
10:07
Grupa zadaniowa - ile ma odcinków? Wszyscy czekamy na finał
Aktualizacja: 2025-10-13T10:07:08+02:00
9:38
Mazurek uczy Bagiego manier, Karolak rzuca bluzgami. Kto ma rację?
Aktualizacja: 2025-10-13T09:38:24+02:00
14:59
Ni to kryminał, ni to horror. Nie myślałem, że na jesień polecę Gombrowicza
Aktualizacja: 2025-10-12T14:59:00+02:00
13:38
Nowy serial HBO Max jest tak porąbany, że spadłem z krzesła. Nie ze śmiechu
Aktualizacja: 2025-10-12T13:38:10+02:00
12:12
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Aktualizacja: 2025-10-12T12:12:00+02:00
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
10:15
Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
Aktualizacja: 2025-10-12T10:15:00+02:00
7:15
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?
Aktualizacja: 2025-10-12T07:15:00+02:00
6:24
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-12T06:24:00+02:00
16:15
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą
Aktualizacja: 2025-10-11T16:15:00+02:00
15:10
Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
Aktualizacja: 2025-10-11T15:10:51+02:00
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00