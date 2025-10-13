Planszówki od Rebel wylogowały mnie z sieci. To mój sposób na spędzanie wolnego czasu
Samotny binge-watching filmów i seriali w streamingu? Kiedyś klasa, teraz obciach. Są inne formy rozrywki, które są coraz częściej wybierane przez nas, pokolenie online. A są to oczywiście gry planszowe od Rebel.
Kiedyś planszówki kojarzyły mi się albo z czymś, w co grają tylko nerdy, albo z grzybobraniem, chińczykiem czy innymi tego typu prostymi grami dla dzieci. Do czasu, aż odkryłam grę, która zapoczątkowała moją miłość do tej formy spędzania czasu. Formy kreatywnej i towarzyskiej, przy której trzeba trochę pogłówkować, poćwiczyć skupienie, ale przede wszystkim dać się ponieść świetnej zabawie.
Granie w planszówki to dla mnie pewnego rodzaju święto, kiedy mogę w końcu zarezerwować sobie dłuższą chwilę i spędzić wieczór w duecie lub z w gronie znajomych. Po jakie gry sięgam najchętniej? Okazało się, że po te, które stworzyła firma Rebel. Już tłumaczę, dlaczego.
Planszówki od Rebel to najlepsza alternatywa dla serwisów streamingowych i social mediów
Będę całkowicie szczera - ten artykuł to nie jest tylko lokowanie produktu Rebel. Tak się składa, że o tej marce mogę powiedzieć najwięcej ciepłych słów, bo podczas pisania tego tekstu zorientowałam się, że większość gier, które mam w swojej kolekcji, to właśnie te stworzone przez Rebel. A co najlepsze, sięgałam po nie zupełnie nieświadomie, a z każdą z nich jest związana osobna historia.
Wspomniałam wcześniej, że pierwsza planszówka, w którą grałam jako dorosła, sprawiła, że zakochałam się w tej formie spędzania wolnego czasu. Był to "Everdell", który kocham całym sercem i jest to jedna z moich ukochanych gier. Za każdym razem, kiedy rozkładam planszę, montuję wieczne drzewo i umieszczam na planszy surowce, zachwycam się jednocześnie pięknymi kartami ze zwierzątkami. Ta gra to jest po prostu prawdziwa uczta wizualna. Jest idealna na pierwszy raz - nie jest zbyt skomplikowana dla początkujących graczy, ale jednocześnie trzeba przy niej trochę pogłówkować.
Ciepłe wspomnienia wzbudzają we mnie również "Tajniacy". To akurat gra towarzyska, bez której kiedyś nie mogłam sobie wyobrazić dnia po pracy. Grałam w nią bardzo często. Jest świetna na większą liczbę osób, a jej zasady są proste jak budowa cepa, dlatego szybko można wyjaśnić znajomym, na czym polega, i grać w nią bez końca. Ta gra dosłownie przenosi mnie myślami do fajnych momentów, które nie mogłyby mieć miejsca, gdyby wszyscy siedzieli z nosem w telefonach.
Planszówki to jednak nie tylko piękne karty czy wieczory ze znajomymi pełne śmiechu. Ze mną nie ma miękkiej gry - musi być element rywalizacji. Flagowym przykładem jest dla mnie popularna gra "Wsiąść do pociągu", której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jej zasady są bardzo proste, dzięki czemu można w nią grać zarówno ze starszymi, jak i młodszymi graczami. To idealna propozycja na luźne popołudnia z rodziną, ale i ze znajomymi, w której nie da się ostudzić emocji. Uwierzcie mi - jak się komuś podkradnie element trasy, przez co zrealizowanie biletu staje się niemożliwe, to rywalizacja staje się naprawdę zacięta.
Grą od Rebela, którą wybrałam już jako oddana miłośniczka gier planszowych, to "Terraformacja Marsa". Jak się już ogarnie wszystkie zasady, to trudno jest się od tej planszówki oderwać - za każdym razem, gdy przenoszę się na Marsa, gdzie zarządzam swoją korporacją i surowcami, zapominam o bożym świecie. To jest już jednak propozycja dla bardziej zaawansowanych graczy, no i trzeba się liczyć z tym, że wsiąknie się w nią na długie godziny.
Nie wyobrażam sobie już spędzania wolnego czasu bez gier planszowych
Planszówki pokazały mi, że można spędzać wieczory w kreatywny sposób, który nie ogranicza się tylko do scrollowania TikToka czy binge-watchowania seriali na Netfliksie. Nie oznacza to oczywiście, że w wolnym czasie całkowicie zrezygnowałam z przeglądania mediów społecznościowych czy serwisów streamingowych. Wybrałam po prostu bardziej jakościową rozrywkę, przy której nie tylko mogę się zrelaksować, ale jednocześnie spędzić czas z przyjaciółmi.
O planszówkach czytaj w Spider's Web:
- Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
- Polak mistrzem świata w Star Wars Unlimited. Co dalej? Galactic Championship - podsumowanie
- To był rok Star Wars: Unlimited. To najlepszy moment, żeby zacząć grać w karciane "Gwiezdne wojny"
- Najlepsze planszówki i karcianki na sylwestra. 13 propozycji
- Jakie są najlepsze gry planszowe? TOP 10 planszówek wszech czasów