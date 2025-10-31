REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

To najważniejsza komedia 2025 roku. Twój prywaciarz da ci po niej podwyżkę

"Anioł stróż" to nowa komedia z Keanu Reevesem i Sethem Rogenem. Choć do końca utrzymana jest w żartobliwym tonie, z publicystycznym pazurem podejmuje ważkie tematy. Robi to z wyczuleniem na problemy najniższej klasy społecznej, nie próbując nam przy tym wciskać kitu, że pieniądze szczęścia nie dają.

Rafał Christ
OCENA :
7/10
anioł stróż komedia co obejrzeć keanu reeves
REKLAMA

Powierzchownie rzecz ujmując, "Anioł stróż" to komedia o aniele, który znudzony swoją pracą powoduje niezły ambaras. Ma już dość ratowania nieuważnych kierowców piszących SMS-y podczas jazdy. Tak jak starsi koledzy po fachu, Gabriel chciałby odmieniać ludzkie losy. I natrafia się ku temu idealna okazja. Upomina przecież mężczyznę, gotowego popełnić samobójstwo. Postanawia więc pokazać mu jasne strony jego życia i czekającą go świetlaną przyszłość. Problem w tym, że Arj to ofiara największej zbrodni kapitalizmu. Funkcjonuje w modelu gig economy, przez co jego życie nie ma jasnych stron, a przyszłość okazuje się mroczna niczym ostatnie dni przed kolejną wypłatą.

Gdy wszystkie inne chwyty zawodzą, Gabriel sięga po broń ostateczną: postanawia zamienić rolami gig workera z jego ostatnim pracodawcą - bogatego przedsiębiorcy, beneficjenta gig economy - bo przecież "on też ma mnóstwo problemów". Stójcie! Nie wychodźcie jeszcze z kina, zastanawiając się, czy jak kupicie sobie tego burgera w ulubionej knajpie, to starczy wam wypłaty na opłacenie rachunków. "Anioł stróż" nie opowiada o trudach (nie ma takich!) związanych z posiadaniem dużych pieniędzy. W miarę rozwoju akcji Arj utwierdza się tylko w przekonaniu, że życie Jeffa jest w pytkę.

REKLAMA

Anioł stróż - recenzja nowej komedii

Opowieści o zamianach klasowych mają długą i bogatą tradycję. Już nawet w mitach można je znaleźć, a ich bardziej współczesne odmiany jeszcze w XIX wieku kanonizował Mark Twain w "Księciu i żebraku". Po ustanowiony przez niego topos wielokrotnie sięgało Hollywood, aby wpoić nam, że pieniądze szczęścia nie dają, a prawdziwa wartość płynie z charakteru człowieka. Dostaliśmy więc masę filmów, które wpoiły nam, że nie warto się dorabiać, bogactwo to tylko pusta fasada - niszczy człowieka i lepiej pozostać biednym, ale mieć dobre serce. Reżyser, scenarzysta i przy okazji wcielający się w rolę Arja Aziz Ansari pokazuje im środkowy palec i mówi: zamknijcie się i dajcie mi kasę.

Żeby nie było: amerykańskie kino stopniowo odchodziło od mitu szlachetnej biedy i biednych bogatych, ale bańka ostatecznie pękła jakąś dekadę temu. Od tamtej pory motyw zamiany ról społecznych wykorzystuje się najczęściej, aby demaskować przemoc klasową. "Anioł stróż" wpisuje się w ten trend, bo gdy Arj odkrywa uroki posiadania dużych pieniędzy - szacunek ludzi, spełnianie ekscentrycznych zachcianek, a nawet darmowe kolacje w drogich restauracjach - Jeff musi walczyć o przetrwanie jako gig worker. Udowadnia w ten sposób, że chłop przebrany za babę nie jest nawet w ułamku tak śmieszny, jak bogacz przebrany za biedaka.

Innymi słowy: "Anioł stróż" to w dużym stopniu komedia o prywaciarzu, który próbuje przeżyć w warunkach funkcjonowania swojego najsłabiej opłacanego pracownika. Możemy się śmiać, kiedy klient wystawia mu jedną gwiazdkę za niedostarczenie wystarczającej liczby sosów w zamówieniu z restauracji. Możemy wręcz spaść z kinowego fotela, gdy nie dostaje zarobionych pieniędzy na czas. Należy nam się taki katartyczny śmiech. Ale jednak będzie to śmiech przez łzy. Choć Ansari sobie żartuje, pozostaje czuły i wrażliwy na podejmowane przez siebie kwestie społeczne. Podejmuje je z jajem, ale jest świadomy problemu, przez co traktuje go całkowicie serio.

Film opiera się na koncepcie dziwacznego trójkąta klasowego: mamy biedaka awansowanego na bogacza, bogacza wykopanego ze swej uprzywilejowanej pozycji i anioła zdegradowanego do człowieka. Gabriel musi wszystko odkręcić, aby odzyskać dawną posadę, przez co łączy siły z Jeffem. Dowiaduje się dzięki temu nie tylko czym jest głód, ale - przede wszystkim - jak trudne jest życie klasy robotniczej. Haruje całymi nocami na zmywaku, a jedyną przyjemność prócz nuggetsów sprawia mu papieros na przerwie. Aż dziwne, że nie uzależnia się od czegoś mocniejszego niż nikotyna, skoro na wycinku z wypłatą pracodawca pisze, że daje mu tyle, ale wypłaca znacznie mniej. "Bo to idzie na ubezpieczenie, to na emeryturę, a to na podatki" - tłumaczy mu współpracownik, który w wolnych chwilach chodzi do drugiej roboty. Tak wygląda rzeczywistość milionów ludzi na świecie. Jedna pensja nie starcza na przeżycie miesiąca. Ansari nie widzi w tym powodu do śmieszkowania. Pozwala temu wybrzmieć szczerze do bólu.

Tak, podejmując ważkie problemy społeczne i ubierając je w płaszcz komedii z elementami fantasy, "Anioł stróż" zmienia się w bajeczkę ku pokrzepieniu serc klasy robotniczej. Co prawda lubi podążać na skróty i korzystać z naiwnych rozwiązań fabularnych, ale do samego końca pozostaje tyleż zabawna, co potrzebna. Świata nie zmieni, ale to krok w dobrą stronę, pod warunkiem że trafi do kogo trzeba. Powinni ją obejrzeć wszyscy prezesi i CEO's korporacji do pary z każdym startupowcem. Istnieje szansa, że wreszcie uwrażliwiliby się na los swoich pracowników. Sam więc kup prywaciarzowi bilet do kina, bo w twoim interesie jest, żeby ten film zobaczył. Może nawet da ci tę podwyżkę, o którą prosisz bezskutecznie od roku, bo przy tej inflacji chleb jadasz jedynie ze smakiem, a on dzięki twojej ciężkiej pracy buduje sobie właśnie nowe skrzydło zagranicznej willi.

"Anioł stróż" już w kinach.

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
  • Tytuł filmu: Anioł stróż
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 97 minut
  • Reżyser: Aziz Ansari v
  • Aktorzy: Keanu Reeves, Aziz Ansari, Seth Rogen
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena IMDB: 6,9/10
REKLAMA
Rafał Christ
31.10.2025 18:01
Tagi: Co obejrzeć?Keanu ReevesKomedie
Najnowsze
17:15
Jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat dostanie spin-off... ale nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-31T17:15:46+01:00
16:10
Najlepsze horrory od studia A24. TOP 6 filmów
Aktualizacja: 2025-10-31T16:10:00+01:00
15:03
Jesse Eisenberg odda nerkę obcej osobie. Dla niego to oczywiste
Aktualizacja: 2025-10-31T15:03:00+01:00
14:30
SkyShowtime ruszył z wielką promocją. Można sporo zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-10-31T14:30:22+01:00
14:18
Krwawe Halloween na CANAL+. Fani horrorów i The Walking Dead zachwyceni
Aktualizacja: 2025-10-31T14:18:47+01:00
13:37
Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina to prezent, po którym muszę odpocząć
Aktualizacja: 2025-10-31T13:37:48+01:00
13:01
Kim są Leroy i Will Hanlon? To: Witajcie w Derry wreszcie wyjaśniło zagadkę
Aktualizacja: 2025-10-31T13:01:00+01:00
12:29
Mata rusza w trasę z robotycznym sobowtórem. Plus go wspiera
Aktualizacja: 2025-10-31T12:29:00+01:00
11:44
2. odcinek To: Witajcie w Derry wyjaśnia, o co w ogóle chodzi w tym serialu
Aktualizacja: 2025-10-31T11:44:31+01:00
11:08
Good Boy kradnie serca i wyjada podroby. Recenzja nowego horroru
Aktualizacja: 2025-10-31T11:08:09+01:00
10:35
6 mocnych horrorów na Halloween. Wybraliśmy nowe filmy dostępne w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-31T10:35:43+01:00
9:37
To nie koniec Obecności. Będzie nowy, choć zupełnie inny film
Aktualizacja: 2025-10-31T09:37:25+01:00
9:25
Najlepsze horrory na Amazon Prime Video. 14 tytułów, po których nie zaśniesz
Aktualizacja: 2025-10-31T09:25:29+01:00
8:58
HBO Max zjedz, TVN zostaw. Netflix chce kupić Warner Bros. Discovery
Aktualizacja: 2025-10-31T08:58:54+01:00
19:55
Serial z najlepszymi piosenkami ever wrócił na Prime Video. W dzień stał się hitem
Aktualizacja: 2025-10-30T19:55:20+01:00
18:35
Nowy sezon Wiedźmina jedną rzecz zrobił wybitnie. Nie mogłem oczu oderwać
Aktualizacja: 2025-10-30T18:35:00+01:00
17:10
HBO Max wróciło do świata Teorii Wielkiego Podrywu. Jaram się
Aktualizacja: 2025-10-30T17:10:00+01:00
16:07
Teraz czekamy na 5. sezon Wiedźmina. Kiedy znowu spotkamy Geralta?
Aktualizacja: 2025-10-30T16:07:00+01:00
15:15
Hollywood płacze nad kinem dla dorosłych. Filmy za miliony zarabiają grosze
Aktualizacja: 2025-10-30T15:15:00+01:00
14:56
Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla. Który jest lepszym Geraltem?
Aktualizacja: 2025-10-30T14:56:16+01:00
13:19
Rosario to horror, w którym chwila czekania zmienia się w koszmar. Recenzja
Aktualizacja: 2025-10-30T13:19:31+01:00
11:58
Williams łamał zasady na planie Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Stworzył tę rolę
Aktualizacja: 2025-10-30T11:58:04+01:00
10:16
Reżyser Road House pożarł się z Amazonem. Powstaną dwie drugie części
Aktualizacja: 2025-10-30T10:16:00+01:00
10:01
Gdzie pojadą bohaterowie Białego Lotosu? 4. sezon coraz bliżej Polski
Aktualizacja: 2025-10-30T10:01:54+01:00
9:28
Netflix niespodziewanie dodał film ze świata Wiedźmina. Przetarłem oczy ze zdziwienia
Aktualizacja: 2025-10-30T09:28:15+01:00
8:39
To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim
Aktualizacja: 2025-10-30T08:39:59+01:00
20:43
Zmiany w teleturnieju Jeden z dziesięciu. To był ostatni taki odcinek
Aktualizacja: 2025-10-29T20:43:48+01:00
17:54
Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty
Aktualizacja: 2025-10-29T17:54:00+01:00
16:19
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem
Aktualizacja: 2025-10-29T16:19:00+01:00
16:15
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit
Aktualizacja: 2025-10-29T16:15:32+01:00
14:12
Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja
Aktualizacja: 2025-10-29T14:12:34+01:00
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA