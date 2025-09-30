#B69AFF
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu

Ten wysoko oceniany horror wszedł na ekrany kin zaledwie dwa miesiące temu, a już doczekaliśmy się jego internetowej premiery. „Oddaj ją”, czyli obraz, który widzowie szybko okrzyknęli jednym z najstraszniejszych filmów roku, możecie dopaść w VOD. 

Michał Jarecki
oddaj ją gdzie obejrzeć film online horror vod
Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilkakrotnie słyszeliśmy, jak rozentuzjazmowani odbiorcy nazywają kolejne kinowe premiery „horrorem roku” lub „najstraszniejszym filmem”. I nie da się ukryć - to był naprawdę niezły czas dla fanów kina grozy. W wielu przypadkach te wysokie noty i miłe słowa są jak najbardziej akuratne. „Sinners”, „Zniknięcia”, „28 dni później”, „Together”, „Brzydka siostra” i tak dalej... To wszystko naprawdę udane projekty. A „Oddaj ją” plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych z najlepszych. Zarówno oceny krytyków, jak i widzów zdają się to potwierdzać. 

Oddaj ją - gdzie obejrzeć najstraszniejszy horror roku online?

„Oddaj ją” („Bring her back”) opowiada o nastoletnim Andym i jego niedowidzącej siostrze Piper, którzy po śmierci ojca trafiają pod opiekę Laury, dawnej opiekunki. W jej domu mieszka też milczący chłopiec Oliver, zachowujący się coraz bardziej dziwacznie i niepokojąco.

Z czasem Andy dostrzega, że kobieta manipuluje nim, podważa jego poczytalność i faworyzuje Piper, przygotowując ją do udziału w mrocznym rytuale. Z początku troskliwa i serdeczna Laura okazuje się osobą opętaną obsesją na punkcie przywrócenia do życia własnej zmarłej córki.

Czas zmierzyć się z tą mroczną opowieścią z pozycji kanapy. Film póki co można jedynie wykupić - 44,99 zł za jakość SD i 54,99 za HD w Prime Video. Z kolei Rakuten wypada nieco drożej, ale i proponuje więcej opcji: 47,99 za SD, 56,99 za HD oraz 4K za 59,99. Gdzie jeszcze obejrzycie ten hit?

  • Prime Video: 49,99 SD, 54,99 HD
  • Rakuten: 47,99 SD, 56,99 HD, 59,99 4K
  • Apple TV: 54,99 4K
  • Megogo: 65,99 SD, 68,99 HD.

Póki co musimy jeszcze poczekać na dostęp chwilowy, czyli „wypożyczenie” na 2 dni, które zawsze jest znacznie tańsze. Data premiery w streamingu w abonamencie jest jeszcze nieznana.

Oddaj ją: obsada

W filmie występują m.in.:

  • Sally Hawkins
  • Billy Barratt
  • Sora Wong
  • Jonah Wren Phillips
  • Sally-Anne Upton
  • Stephen Phillips
  • Mischa Heywood
  • Olga Miller
  • Kathryn Adams
  • Brian Godfrey
  • Brendan Bacon
  • Nicola Tiele
  • Frances Cassar
  • Asha O’Connell
  • Arianny Ross
Czytaj więcej:

Tagi: Horrory
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
