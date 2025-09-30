Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Ten wysoko oceniany horror wszedł na ekrany kin zaledwie dwa miesiące temu, a już doczekaliśmy się jego internetowej premiery. „Oddaj ją”, czyli obraz, który widzowie szybko okrzyknęli jednym z najstraszniejszych filmów roku, możecie dopaść w VOD.
Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilkakrotnie słyszeliśmy, jak rozentuzjazmowani odbiorcy nazywają kolejne kinowe premiery „horrorem roku” lub „najstraszniejszym filmem”. I nie da się ukryć - to był naprawdę niezły czas dla fanów kina grozy. W wielu przypadkach te wysokie noty i miłe słowa są jak najbardziej akuratne. „Sinners”, „Zniknięcia”, „28 dni później”, „Together”, „Brzydka siostra” i tak dalej... To wszystko naprawdę udane projekty. A „Oddaj ją” plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych z najlepszych. Zarówno oceny krytyków, jak i widzów zdają się to potwierdzać.
Oddaj ją - gdzie obejrzeć najstraszniejszy horror roku online?
„Oddaj ją” („Bring her back”) opowiada o nastoletnim Andym i jego niedowidzącej siostrze Piper, którzy po śmierci ojca trafiają pod opiekę Laury, dawnej opiekunki. W jej domu mieszka też milczący chłopiec Oliver, zachowujący się coraz bardziej dziwacznie i niepokojąco.
Z czasem Andy dostrzega, że kobieta manipuluje nim, podważa jego poczytalność i faworyzuje Piper, przygotowując ją do udziału w mrocznym rytuale. Z początku troskliwa i serdeczna Laura okazuje się osobą opętaną obsesją na punkcie przywrócenia do życia własnej zmarłej córki.
Czas zmierzyć się z tą mroczną opowieścią z pozycji kanapy. Film póki co można jedynie wykupić - 44,99 zł za jakość SD i 54,99 za HD w Prime Video. Z kolei Rakuten wypada nieco drożej, ale i proponuje więcej opcji: 47,99 za SD, 56,99 za HD oraz 4K za 59,99. Gdzie jeszcze obejrzycie ten hit?
- Prime Video: 49,99 SD, 54,99 HD
- Rakuten: 47,99 SD, 56,99 HD, 59,99 4K
- Apple TV: 54,99 4K
- Megogo: 65,99 SD, 68,99 HD.
Póki co musimy jeszcze poczekać na dostęp chwilowy, czyli „wypożyczenie” na 2 dni, które zawsze jest znacznie tańsze. Data premiery w streamingu w abonamencie jest jeszcze nieznana.
Oddaj ją: obsada
W filmie występują m.in.:
- Sally Hawkins
- Billy Barratt
- Sora Wong
- Jonah Wren Phillips
- Sally-Anne Upton
- Stephen Phillips
- Mischa Heywood
- Olga Miller
- Kathryn Adams
- Brian Godfrey
- Brendan Bacon
- Nicola Tiele
- Frances Cassar
- Asha O’Connell
- Arianny Ross
Czytaj więcej:
- Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
- Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
- Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
- J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
- Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy