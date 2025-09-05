Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
"Od góry do dołu" nie jest co prawda typowym filmem robionym pod Oscary, ale o nominacje aż krzyczy. Za jego kamerą stanął w końcu Spike Lee, a w główną rolę wciela się Denzel Washington. W zeszłym miesiącu produkcja trafiła w Stanach Zjednoczonych na ekrany kin, a teraz na całym świecie - również w Polsce - dostępna jest na Apple TV+.
W 2022 roku Apple TV+ udało się coś, o co Netflix walczył znacznie dłużej. Wykupiona przez platformę "CODA" otrzymała Oscara dla najlepszego filmu. Od tamtego czasu minęło już parę lat, w trakcie których serwis zaliczył kilka kosztownych wpadek ("Argylle - Tajny szpieg", "Napoleon", "Zabierz mnie na Księżyc"), co sprawiło, że postanowił mocno ograniczyć dystrybucję kinową swoich tytułów. A jednak "Od góry do dołu" zdecydował się wprowadzić na wielkie ekrany w Stanach Zjednoczonych - ewidentnie po to, aby Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej mogła wziąć go pod uwagę przynajmniej w nominacjach do swoich nagród.
Bo "Od góry do dołu" ma czytelne ambicje nie tyle komercyjne, co prestiżowe. W końcu zadebiutował podczas tegorocznego festiwalu w Cannes (co prawda poza konkursem). Czy jest więc szansa, że Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej go dostrzeże i wyróżni przynajmniej nominacjami do Oscarów? Całkiem spora. Mówimy przecież o filmie Spike'a Lee (dwukrotny laureat Oscara - honorowego i za scenariusz adaptowany) z Denzelem Washingtonem (dwukrotny laureat Oscara dla aktora pierwszoplanowego), który w dodatku jest uwspółcześnioną wersją "Nieba i piekła" Akiry Kurosawy (laureata honorowego Oscara).
Od góry do dołu - już na Apple TV+
Twórcy "Od góry do dołu" przenoszą akcję "Nieba i piekła" z Japonii do współczesnego Nowego Jorku. Grany przez Denzela Washingtona potentat muzyczny staje się celem spisku, mającego na celu wyłudzić okup. Musi więc walczyć o rodzinę i zmierzyć się z dylematem moralnym dotyczącym życia i śmierci. Spike Lee oczywiście ubarwia tę opowieść charakterystycznymi dla siebie motywami, osadzając ją w społeczno-kulturowym kontekście Afroamerykanów.
"Od góry do dołu" zdobyło masę pozytywnych recenzji. Na Rotten Tomatoes ma ich aż 89 proc. Krytycy zwracają jednak uwagę na chaotyczną narrację i niezdecydowany ton, który może sprawiać wrażenie braku spójności. Natomiast widzom zdarza się zarzucać filmowi przeciągającą się fabułę i niezadowalające zakończenie. Aczkolwiek doceniają silne emocjonalne momenty i mocne występy aktorskie.
Mówiąc w skrócie: "Od góry do dołu" to film, o którym zdanie najlepiej wyrobić sobie samemu. Polscy widzowie mogą już to zrobić. Produkcja właśnie dzisiaj, 5 września trafiła na Apple TV+, gdzie jest dostępna w ramach subskrypcji - bez żadnych dodatkowych opłat.
