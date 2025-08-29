Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę

Ładowanie...

Ostatnia trasa Ariany Grande - Sweetener World Tour - odbyła się w 2019 roku. Artystka promowała wówczas swoje dwa albumy: "Sweetener" i "Thank U, Next". Grande miała wówczas w planach odwiedzić również Polskę, jednak wskutek powodów osobistych koncert na Tauron Arenie w Krakowie został odwołany. Od tamtej pory Polacy, jak również fani z całego świata, z utęsknieniem czekali na to, aż piosenkarka reaktywuje swoją muzyczną karierę.

W międzyczasie Grande skupiła się na rozwijaniu swojej kariery w branży aktorskiej - w 2021 roku pojawiła się w filmie "Nie patrz w górę", a w 2024 roku wcieliła się w swoją wymarzoną rolę Glindy w "Wicked". Niedługo przed premierą drugiej części kultowego musicalu piosenkarka zaskoczyła jednak swoich fanów, ogłaszając, że w 2026 roku wyrusza w trasę koncertową - The Eternal Sunshine Tour.

Makijażysta Ariany Grande publikuje nieprzyjemne odpowiedzi pod komentarzami fanów

Ariana Grande powraca na scenę w ramach swojej pierwszej od siedmiu lat trasy koncertowej - The Eternal Sunshine Tour - którą będzie promowała swój najnowszy album "Eternal Sunshine". Zgodnie z opublikowanym przez artystkę harmonogramem, Grande będzie koncertować w Ameryce Północnej i w Londynie - w Anglii wystąpi aż pięć razy.

Taki stan rzeczy nie zadowolił fanów piosenkarki, którzy z pewnością woleliby, aby po tak długiej przerwie artystka pojawiła się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. W związku z tym zaczęli publikować komentarze pod wpisem, pytając, czy Grande pojawi się również w Europie i Ameryce Południowej.

Pod postem niespodziewanie zaczął udzielać się Michael Anthony, makijażysta Grande, który zaczął w nieprzyjemny sposób odpisywać fanom na komentarze. Kiedy jedna z internautek zapytała, gdzie jest Brazylia, mając na myśli uwzględnienie tego kraju w harmonogramie trasy koncertowej, Anthony odpowiedział: "Brazylia leży we wschodniej części Ameryki Południowej! Bardzo blisko równika!". Na inny komentarz, w którym użytkownik zapytał, co z Europą i resztą świata, mężczyzna odpisał: "Nothing beats a jet2 holiday, kochanie! Zarezerwuj lot", nawiązując do popularnych linii lotniczych z trendu na TikToku.

Po fali krytyki, która obiegła media społecznościowe, Anthony wyłączył możliwość komentowania pod swoimi postami.

Anna Bortniak 29.08.2025 14:09

