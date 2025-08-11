REKLAMA
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock

Demi Lovato i Joe Jonas ponownie spotkali się na scenie z okazji 20. rocznicy istnienia zespołu Jonas Brothers. Wokalistka była gościem specjalnym koncertu w New Jersey, na którym wykonała wraz ze swoim byłym partnerem ikoniczne kawałki z filmu "Camp Rock".

Anna Bortniak
demi lovato joe jonas razem 20-lecie jonasow
W 2010 roku, w ramach letniego cyklu koncertów Good Morning America, w Central Parku odbył się koncert, na którym wystąpili Demi Lovato i Joe Jonas. Para wykonała wówczas kawałek "Wouldn't Change a Thing" z filmu "Camp Rock 2". Piosenka o miłości, która połączyła granych przez nich bohaterów produkcji Disneya, odnosił się również do nich samych - Lovato i Jonas, którzy poznali się na planie filmu "Camp Rock" w 2007 roku, ogłosili swój związek w marcu 2010 roku.

Relacja gwiazd nie trwała jednak długo - wokalistka i członek boysbandu rozstali się już w maju tego samego roku. Mimo że para przechodziła przez rozstanie, organizatorzy koncertu w Central Parku nie zamierzali jednak odwoływać wydarzenia, w związku z czym Lovato i Jonas zostali niejako zmuszeni do tego, by stanąć na jednej scenie i zaśpiewać kawałek o miłości.

Demi Lovato i Joe Jonas wykonali kultowy kawałek z filmu Camp Rock

Teraz, po piętnastu latach od tamtego wydarzenia, Demi Lovato i Joe Jonas ponownie spotkali się na jednej scenie. Tym razem już z własnej woli. Okazją do reunionu gwiazd Disneya była trasa koncertowa braci Jonas z okazji 20. rocznicy istnienia zespołu Jonas Brothers. Pierwszy koncert artystów odbył się na stadionie MetLife w New Jersey w niedzielę 10 sierpnia, gdzie pojawił się również Demi Lovato.

Na telebimie pojawiły się najpierw fragmenty z filmu "Camp Rock" z 2008 r., na którym widać Shane'a Graya (wcielił się w niego Joe Jonas) oraz Mitchie Torres (w tej roli Demi Lovato). Kiedy fani usłyszeli pierwsze dźwięki piosenki "This Is Me", Joe Jonas zapowiedział Demi Lovato, która pojawiła się na scenie przy wtórze krzyków ekscytacji. Po tym para zaśpiewała wspólnie singiel "Wouldn't Change a Thing".

"World is healing" - komentują fani. I rzeczywiście, widać, że ani Lovato, ani Jonas nie chowają do siebie urazy. Gwiazdy Disneya udostępniła na Instagramie nagranie, na którym śpiewają z playbacku "Wouldn't Change a Thing", a na innym materiale wystąpili do kultowego przemówienia swojej koleżanki z disneyowskiej branży, Debby Ryan, czyli "Sat Down with the President of Disney Channel".

O Disneyu czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak
11.08.2025 13:55
Tagi: Demi LovatoDisney
