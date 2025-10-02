#B69AFF
Trump szykuje obławę na Super Bowl. Czym zawinił Bad Bunny?

Bad Bunny będzie kolejnym wykonawcą, który wystąpi na Halftime Show podczas meczu Super Bowl 2026. Atmosfera wokół wydarzenia zaczyna robić się jednak coraz gęstsza - były doradca Donalda Trumpa zapowiedział, że raperowi grozi areszt i deportacja z kraju. Wszystko przez konflikt z agentami ICE, amerykańskiego urzędu celnego i imigracyjnego.

Anna Bortniak
Podczas meczów futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych odbywają się występy, które są przez widzów chętnie oglądane. Jednym z największych, najpopularniejszych i najbardziej spektakularnych jest ten, który odbywa się w przerwie meczu Super Bowl, czyli corocznego finału National Football League (NFL). Do tej pory na stadionie wystąpiły takie gwiazdy The Weeknd, Rihanna oraz raperzy Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige i Kendrick Lamar, a w 2026 roku sportowe wydarzenie uświetnić ma Bad Bunny.

Bad Bunny, właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, to portorykański raper, piosenkarz i producent. W 2024 roku został okrzyknięty najpopularniejszym artystą, który śpiewa w tym języku, a jego album "Un verano sin ti" jest najczęściej odtwarzanym albumem w historii Spotify. Był to też pierwszy hiszpańskojęzyczny krążek nominowany do Grammy w kategorii Album roku.

Chociaż Bad Bunny nie jest pierwszym hiszpańskojęzycznym artystą, który wystąpi w podczas Halftime Show (wcześniej były to m.in. Jennifer Lopez czy Shakira), to właśnie on znalazł się na celowniku ICE, czyli Urzędu Imigracyjnego i Celnego Stanów Zjednoczonych.

Bad Bunny artystą na Super Bowl. Grozi mu deportacja

Agenci ICE (Immigration and Customs Enforcement), czyli Urzędu Celno-Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych, planują oblegać występ portorykańskiego rapera podczas Super Bowl LX. Corey Lewandowski, były doradca Donalda Trumpa i szef jego kampanii prezydenckiej w 2016 roku, wystosował dosadny apel podczas rozmowy w podcaście Benny'ego Johnsona:

Nie obchodzi mnie, czy to koncert Johnny'ego Smitha, Bad Bunny'ego, czy kogokolwiek innego. Będziemy egzekwować przepisy wszędzie. Zapewnimy bezpieczeństwo Amerykanom. To dyrektywa prezydenta. Jeśli przebywasz w tym kraju nielegalnie, zrób sobie przysługę: wracaj do domu.

I dodał:

Nie ma miejsca, gdzie można zapewnić bezpieczne schronienie ludziom przebywającym w tym kraju nielegalnie. Ani Super Bowl, ani nigdzie indziej. Znajdziemy cię. Zatrzymamy cię. Umieścimy cię w areszcie i deportujemy. Wiedz więc, że to bardzo realna sytuacja w tej administracji, całkowicie sprzeczna z tym, jak było kiedyś.

Dlaczego Bad Bunny jest na celowniku ICE?

Media podają, że agenci ICE (Immigration and Customs Enforcement), czyli Urzędu Celno-Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych, będą obecni podczas występu Bad Bunny'ego. Dlaczego akurat oni? Ma to związek z wypowiedziami rapera na temat działań tego organu - portorykański artysta wyraził obawy dotyczące działań i nalotów ICE (stwierdził, że "pieprzone ICE" będzie atakować fanów na jego koncertach).

W akcie protestu przeciwko działaniom amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego, artysta zadecydował, że pominie Stany Zjednoczone w swojej trasie koncertowej Debí Tirar Más Fotos World Tour. W ramach trasy Bad Bunny odwiedzi Australię, Amerykę Południową i Europę.

Czy Bad Bunny'emu grozi deportacja?

Z perspektywy prawnej Bad Bunny'emu nie grozi deportacja. Portorykański artysta ma amerykańskie obywatelstwo, ponieważ urodził się w Portoryko, które należy do terytorium USA. W związku z tym nie potrzebuje wizy ani innego statusu imigracyjnego, by przebywać w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że dzięki swojemu portorykańskiemu statusowi Bad Bunny legalnie przebywa w USA jako obywatel USA.

Super Bowl 2026: kiedy się odbędzie?

Super Bowl LX odbędzie się 8 lutego na Levi's Stadium w Santa Clara w Kalifornii i będzie transmitowany na antenie NBC. Polacy będą mogli oglądać wydarzenie w nocy z niedzieli 8 lutego na poniedziałek 9 lutego 2026 roku o godzinie 00:30 czasu polskiego.

02.10.2025 15:07
Trump szykuje obławę na Super Bowl. Czym zawinił Bad Bunny?
