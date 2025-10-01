Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok

Ładowanie...

Dziś, 1 października, Open'er zapowiedział, kto wystąpi na festiwalowej scenie już w przyszłym roku. Oprócz tego, że poznaliśmy już pierwszego headlinera, to dodatkowo pojawiła się informacja również na temat sprzedaży biletów. Tradycyjnie bilety z pierwszej puli - Early Bird Tickets - będą tańsze, a dostęp do jednej z nich otrzymają wyłącznie osoby, które zapiszą się do newslettera.

REKLAMA

Open'er Festival 2026: The Cure pierwszym headlinerem festiwalu. Rusza sprzedaż biletów

W mediach społecznościowych Open'era pojawiła się informacja, że pierwszym headlinerem, który wystąpi na Orange Main Stage, będzie zespół The Cure.

The Cure headlinerem Open'era 2026! Absolutna ikona! Top brytyjskiego rocka i alternatywy ostatnich kilku dekad - 14 albumów, w tym ubiegłoroczny, genialny "Songs Of A Lost World", uznany przez krytyków za jedną z 3 najlepszych płyt 2024. W piątek, 3 lipca The Cure zawładnie Orange Main Stage! Radość i duma! Widzimy się w Gdyni za 9 miesięcy - czytamy w ogłoszeniu.

Dodatkowo ogłoszono, że już za kilka dni będzie można kupić bilety. 7 października o godzinie 12:00 rusza sprzedaż specjalnej, limitowanej puli FanTix, która będzie dostępna do końca dnia lub do wyczerpania puli. Będą mogły skorzystać z niej wyłącznie osoby zapisane do newslettera Open'er lub Alter Art. Ci, którzy znajdują się na liście, otrzymają e-mail z linkiem i dedykowanym hasłem. Do newslettera można zapisać się pod tym linkiem.

Z kolei tradycyjne bilety Early Bird Tickets będzie można kupić już dzień później, 8 października o godzinie 12:00 na oficjalnej stronie Open'er Festival pod tym linkiem.

REKLAMA

O muzyce czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 01.10.2025 15:54

Ładowanie...