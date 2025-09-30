#B69AFF
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki

Doja Cat ogłosiła międzynarodową trasę koncertową, w ramach której wystąpi również w Polsce. Kiedy i gdzie wystąpi raperka?

Anna Bortniak
Kilka dni po premierze albumu "Vie", Doja Cat ogłosiła, że wyrusza w światową trasę koncertową - Ma Vie World Tour. Raperka, która po raz pierwszy odwiedzi tak ogromną część świata, pojawi się w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Europie, w tym również w Polsce. Będzie to jej druga wizyta w naszym kraju - wcześniej artystka była jedną z headlinerek Open'er Festival podczas edycji z 2024 roku.

Doja Cat w Polsce 2026. Raperka wystąpi w Krakowie

Doja Cat ogłosiła, że w 2026 roku wyrusza w międzynarodową trasę koncertową. Rozpocznie ją jeszcze w listopadzie 2025 roku koncertem w Auckland w Nowej Zelandii, natomiast w lutym 2026 roku wyruszy do Ameryki Południowej. Od 19 maja do 19 czerwca raperkę będzie można natomiast zobaczyć w Europie - pierwszy koncert będzie miał miejsce w Irlandii, a europejską część trasy zamknie występ w Polsce - Doja Cat wystąpi 19 czerwca w Krakowie na TAURON Arenie.

Ostatni etap trasy odbędzie się w Stanach Zjednoczonych - tam artystka będzie koncertować od 1 października do 1 grudnia 2026 roku.

Sprzedaż biletów rusza w piątek, 3 października, o godzinie 10:00. Bilety będą dostępne na stronie Ticketmaster i Live Nation. Przedsprzedaż odbędzie się natomiast 2 października o godzinie 10:00.

Trasa koncertowa Tour Ma Vie World Tour promuje piąty album studyjny Doja Cat, "Vie". Wydany 26 września krążek to hołd dla popu i lat 80., poruszający tematy miłości, romansu i seksu. Płyta składa się z 15 utworów i zawiera takie kawałki jak "Jealous Type", "Gorgeous" czy "Stranger".

30.09.2025 13:50
