The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło

W przyszłym tygodniu do kin wchodzi najnowszy wspólny film Dwayne'a Johnsona i Emily Blunt. Zanim jednak nastąpi jego premiera, warto przypomnieć, że para aktorów miała już okazję do współpracy i to całkiem niedawno. Film z ich udziałem - mowa oczywiście o "Wyprawie do dżungli" - znajdziecie na Disney+.

Adam Kudyba
wyprawa do dzungli disney
Ten rok jest dla Dwayne'a Johnsona (znanego również jako The Rock) i Emily Blunt bardzo ważny. Do polskich kin (w Stanach już jest) lada dzień wejdzie "Smashing Machine". Film w reżyserii Benny'ego Safdie opowiada o Marku Kerrze (Johnson), mistrzu mieszanych sztuk walki, który z czasem zaczyna się zmagać z uzależnieniem od środków przeciwbólowych i pogrąża się w swoich demonach. Emily Blunt wciela się w jego ukochaną, Dawn, a w filmie występują również profesjonalni wojownicy, tacy jak Ryan Bader, Bas Rutten czy Ołeksandr Usyk. Film wejdzie do kin 17 października.

Wyprawa do dżungli - kapitan The Rock zaprasza na pokład

Główną bohaterką tego filmu jest dr Lily Houghton (Blunt) - naukowczyni, która pragnie odnaleźć legendarne drzewo posiadające właściwości medyczne i mogące być niezwykle przydatne dla świata medycyny. Postanawia udać się w podróż z Londynu do Amazonii i wraz z bratem MacGregorem (Jack Whitehall) wynajmują Franka Wolffa (Johnson), kapitana łodzi, aby poprowadził ich do celu. Nietrudno się spodziewać, że w trakcie wyprawy pasażerowie zetkną się ze zwodniczą siłą lasu deszczowego, a los chętnie będzie wystawiał ich na coraz bardziej wymagające próby.

"Wyprawa do dżungli" to przede wszystkim kino rozrywkowe. Choć akcja rozgrywa się w pobliżu I wojny światowej i stawka jest dość poważna, film bardzo mocno stawia na spektakl atrakcji w postaci komediowo-przygodowej akcji. Nie pozuje na bycie nowym "Indianą Jonesem", "Mumią" czy innym klasykiem - to produkcja, której celem jest bardziej hołd wobec dorobku tego kina, nostalgiczna podróż po schematach, które jakimś cudem aż tak nie kłują w oczy w trakcie seansu. Efekt finalny jest taki, że seans upływa naprawdę porządnie.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że obsada tego filmu robi świetną robotę. Nic dziwnego, że Johnson i Blunt znowu połączyli siły - czują się ze sobą na ekranie wyśmienicie. Aktorska chemia ich postaci to jeden z najlepszych elementów "Wyprawy do dżungli". On - twardziel, który kryje w sobie coś więcej, ona - Brytyjka pełna ambicji. To połączenie wypada naprawdę zjawiskowo, a o zadowolenie widzów dobrze dba też drugi plan - zwłaszcza Jesse Plemons w roli pruskiego księcia, ale oglądanie Jacka Whitehalla, Edgara Ramireza oraz Paula Giamattiego również przynosi radochę.

"Wyprawa do dżungli" to solidna rozrywka w sam raz na weekend. Co może jeszcze ważniejsze - sygnał na to, że Dwayne Johnson i Emily Blunt razem tworzą znakomty duet, który tym razem odkryje siebie na nowo w poruszającym dramacie biograficznym pod skrzydłami A24.

Wyprawa do dżungli - obsada

  • Dwayne Johnson jako Frank Wolff
  • Emily Blunt jako Lily Houghton
  • Jack Whitehall jako MacGregor Houghton
  • Edgar Ramirez jako Aguirre
  • Jesse Plemons jako Joachim
  • Paul Giamatti jako Nilo
  • Veronica Falcon jako Sam

"Wyprawa do dżungli" jest dostępna do obejrzenia na platformie Disney+.

Więcej o produkcjach Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

11.10.2025 13:11
