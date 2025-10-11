Ładowanie...

Ten rok jest dla Dwayne'a Johnsona (znanego również jako The Rock) i Emily Blunt bardzo ważny. Do polskich kin (w Stanach już jest) lada dzień wejdzie "Smashing Machine". Film w reżyserii Benny'ego Safdie opowiada o Marku Kerrze (Johnson), mistrzu mieszanych sztuk walki, który z czasem zaczyna się zmagać z uzależnieniem od środków przeciwbólowych i pogrąża się w swoich demonach. Emily Blunt wciela się w jego ukochaną, Dawn, a w filmie występują również profesjonalni wojownicy, tacy jak Ryan Bader, Bas Rutten czy Ołeksandr Usyk. Film wejdzie do kin 17 października.

Wyprawa do dżungli - kapitan The Rock zaprasza na pokład

Główną bohaterką tego filmu jest dr Lily Houghton (Blunt) - naukowczyni, która pragnie odnaleźć legendarne drzewo posiadające właściwości medyczne i mogące być niezwykle przydatne dla świata medycyny. Postanawia udać się w podróż z Londynu do Amazonii i wraz z bratem MacGregorem (Jack Whitehall) wynajmują Franka Wolffa (Johnson), kapitana łodzi, aby poprowadził ich do celu. Nietrudno się spodziewać, że w trakcie wyprawy pasażerowie zetkną się ze zwodniczą siłą lasu deszczowego, a los chętnie będzie wystawiał ich na coraz bardziej wymagające próby.

"Wyprawa do dżungli" to przede wszystkim kino rozrywkowe. Choć akcja rozgrywa się w pobliżu I wojny światowej i stawka jest dość poważna, film bardzo mocno stawia na spektakl atrakcji w postaci komediowo-przygodowej akcji. Nie pozuje na bycie nowym "Indianą Jonesem", "Mumią" czy innym klasykiem - to produkcja, której celem jest bardziej hołd wobec dorobku tego kina, nostalgiczna podróż po schematach, które jakimś cudem aż tak nie kłują w oczy w trakcie seansu. Efekt finalny jest taki, że seans upływa naprawdę porządnie.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że obsada tego filmu robi świetną robotę. Nic dziwnego, że Johnson i Blunt znowu połączyli siły - czują się ze sobą na ekranie wyśmienicie. Aktorska chemia ich postaci to jeden z najlepszych elementów "Wyprawy do dżungli". On - twardziel, który kryje w sobie coś więcej, ona - Brytyjka pełna ambicji. To połączenie wypada naprawdę zjawiskowo, a o zadowolenie widzów dobrze dba też drugi plan - zwłaszcza Jesse Plemons w roli pruskiego księcia, ale oglądanie Jacka Whitehalla, Edgara Ramireza oraz Paula Giamattiego również przynosi radochę.

"Wyprawa do dżungli" to solidna rozrywka w sam raz na weekend. Co może jeszcze ważniejsze - sygnał na to, że Dwayne Johnson i Emily Blunt razem tworzą znakomty duet, który tym razem odkryje siebie na nowo w poruszającym dramacie biograficznym pod skrzydłami A24.

Wyprawa do dżungli - obsada

Dwayne Johnson jako Frank Wolff

jako Frank Wolff Emily Blunt jako Lily Houghton

jako Lily Houghton Jack Whitehall jako MacGregor Houghton

jako MacGregor Houghton Edgar Ramirez jako Aguirre

jako Aguirre Jesse Plemons jako Joachim

jako Joachim Paul Giamatti jako Nilo

jako Nilo Veronica Falcon jako Sam

"Wyprawa do dżungli" jest dostępna do obejrzenia na platformie Disney+.

WYPRAWA DO DŻUNGLI Disney+ Disney+

Adam Kudyba 11.10.2025 13:11

