Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki

"Ballerina" rządzi się zasadami znanymi z "Johna Wicka" - ma być szybko, widowiskowo i pomysłowo. Sceny akcji charakteryzują się więc operowym rozbuchaniem. Miłośnikom dobrej rozpierduchy do szczęścia więcej nie trzeba. Dlatego - jeśli ją przegapili - mogą spokojnie sięgać po inną "Balerinę". Tę koreańską, która już od 2023 roku dostępna jest na Netfliksie.



"Balerina" opowiada historię byłej ochroniarki. Pogrążona w żałobie po stracie przyjaciółki, której nie udało się uratować, bohaterka postanawia spełnić jej ostatnie życzenie. Dokonać krwawej zemsty na jej oprawcach. Dlatego rzuca wyzwanie o wiele potężniejszemu przeciwnikowi i przedziera się przez kolejne tabuny wrogów, co twórcy prezentują z coraz większym rozmachem inscenizacyjnym.

Balerina - opinie o filmie akcji Netfliksa

Zaraz po swojej premierze dwa lata temu netfliksowa "Balerina" skopała tyłki krytykom. W pozytywnym sensie oczywiście. Na Rotten Tomatoes koreański film akcji ma bowiem aż 91 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy zachwalają kaskaderską maestrię produkcji, chętnie porównując ją do "Johna Wicka" i "Kill Bill". Widzowie są z nimi zgodni, a momentami idą nawet krok dalej.

W mediach społecznościowych użytkownicy Netfliksa piszą, że "Balerina" jest "przepięknie brutalna", "zapiera dech w piersiach" i ogólnie "zachwyca". Zdarza im się też porównywać film do spin-offa "Johna Wicka". I w tym zestawieniu koreańska produkcja nieraz wygrywa:

"Balerina" jest znacznie lepsza niż "Ballerina" z Johnem Wickiem



Wreszcie obejrzałam "Balerinę" na Netfliksie. Trzymała mnie od początku do końca! Stylowy film z zapadającą w pamięć ścieżką dźwiękową, która wznosi film na wyższy poziom



Szukałem "Balleriny" z Johnem Wickiem, ale cieszę się, że znalazłem tę. Kozacki film - czytamy na X (dawny Twitter).

Z wpisów w mediach społecznościowych jasno wynika, że twórcy "Baleriny" się z widzami nie trzaskają. Jak pisze jeden z użytkowników Netfliksa, główna bohaterka niewiele mówi. Od razu rwie się do akcji. "Jedna kula, jedno ostrze, jedna szumowina". Dzięki temu fanom napędzanych adrenaliną filmów dostarcza pożądanych wrażeń.



"BALERINĘ" OBEJRZYSZ NA: BALERINA Netflix

Rafał Christ 12.08.2025 11:49

