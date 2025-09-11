REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD

Spin-off "Johna Wicka" wszedł na ekrany kin jeszcze w czerwcu. Z miejsca pojawiły się komentarze, że "Ballerina" to najlepszy film akcji tego roku. Teraz wreszcie trafił na platformy VOD i za dodatkową opłatą możemy go obejrzeć online.

Rafał Christ
ballerina film akcji co obejrzeć john wick
REKLAMA

Oczekiwania wobec filmu były ogromne. W końcu należy on do uniwersum powszechnie uwielbianego "Johna Wicka", który z każdą kolejną częścią wyznacza nowe standardy kina akcji. Pod względem inscenizacji i choreografii scen walk czwórka rozbiła bank. "Ballerina" nie miała więc łatwego zadania. Ale tanecznym krokiem i widowiskowymi starciami zaspokoiła potrzebę adrenaliny wśród widzów i krytyków.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" opowiada historię Eve. Członkini Ruskiej Romy jest świetnie wyszkoloną zabójczynią i z godną podziwu determinacją poszukuje zemsty na mordercy swojego ojca. Trop prowadzi ją z Nowego Jorku do małego alpejskiego miasteczka. Po drodze, wszędzie gdzie się pojawia, robi niezłą rozpierduchę.

REKLAMA

Ballerina - najlepszy film akcji tego roku już na VOD

Może i "Ballerinie" trochę brakuje do poziomu "Johna Wicka", ale wciąż robi co może, żeby dostarczyć nam rozrywki. Krytycy bardzo jej starania doceniają - 76 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes - zwracając szczególną uwagę na wcielającą się w główną rolę Anę de Armas i "brutalną choreografię" scen walk. Ba! Pojawiły się nawet głosy, że to najlepszy film akcji tego roku.

Widzowie idą nawet krok dalej. W mediach społecznościowych (a dokładnie na X) nazywają "Ballerinę. Z uniwersum Johna Wicka" najlepszym filmem akcji z kobietą w roli głównej wszech czasów. Wystawiają jej maksymalne noty i zachwycają się pomysłowością twórców.

Czy te zachwyty są uzasadnione? Jeśli nie sprawdziliście tego w kinach, teraz możecie się o tym przekonać we własnym mieszkaniu. "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" po ponad trzech miesiącach od swojej premiery wreszcie trafiła na dostępne w naszym kraju platformy VOD. Produkcję można na nich obejrzeć już od kilkunastu zł.

Więcej o filmach akcji poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"BALLERINĘ" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
BALLERINA
Prime Video
Cineman
BALLERINA
Cineman
Rakuten TV
BALLERINA
Rakuten TV
TVP VOD
BALLERINA
TVP VOD
Polsat Box Go
BALLERINA
Polsat Box Go
REKLAMA
Rafał Christ
11.09.2025 15:33
Tagi: Co obejrzeć?Filmy akcjiJohn Wick
Najnowsze
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Ile kosztuje Netflix w 2025 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00
10:04
Najlepsze filmy wszech czasów według Stephena Kinga. TOP 10 od mistrza grozy
Aktualizacja: 2025-09-09T10:04:26+02:00
9:25
Michael Caine wraca z emerytury. Nie zgadniecie, do jakiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T09:25:46+02:00
9:01
Filmowcy stanowczo odmawiają współpracy z Izraelem. Wśród nich gwiazdy
Aktualizacja: 2025-09-09T09:01:09+02:00
20:04
Od góry do dołu - recenzja. Kultowy reżyser słyszy muzykę, ale filmu nie czuje
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:00+02:00
19:02
Widzowie zakochali się w głupim starym dreszczowcu. Krytycy go nienawidzili
Aktualizacja: 2025-09-08T19:02:00+02:00
17:51
The Expanse: najlepszy serial sci-fi wreszcie w pełni dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-08T17:51:44+02:00
17:00
Idź na całość - opinia. Tak pachną lata 90
Aktualizacja: 2025-09-08T17:00:01+02:00
16:15
Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych
Aktualizacja: 2025-09-08T16:15:01+02:00
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA