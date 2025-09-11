Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD

Ładowanie...

Oczekiwania wobec filmu były ogromne. W końcu należy on do uniwersum powszechnie uwielbianego "Johna Wicka", który z każdą kolejną częścią wyznacza nowe standardy kina akcji. Pod względem inscenizacji i choreografii scen walk czwórka rozbiła bank. "Ballerina" nie miała więc łatwego zadania. Ale tanecznym krokiem i widowiskowymi starciami zaspokoiła potrzebę adrenaliny wśród widzów i krytyków.



"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" opowiada historię Eve. Członkini Ruskiej Romy jest świetnie wyszkoloną zabójczynią i z godną podziwu determinacją poszukuje zemsty na mordercy swojego ojca. Trop prowadzi ją z Nowego Jorku do małego alpejskiego miasteczka. Po drodze, wszędzie gdzie się pojawia, robi niezłą rozpierduchę.

Ballerina - najlepszy film akcji tego roku już na VOD

Może i "Ballerinie" trochę brakuje do poziomu "Johna Wicka", ale wciąż robi co może, żeby dostarczyć nam rozrywki. Krytycy bardzo jej starania doceniają - 76 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes - zwracając szczególną uwagę na wcielającą się w główną rolę Anę de Armas i "brutalną choreografię" scen walk. Ba! Pojawiły się nawet głosy, że to najlepszy film akcji tego roku.

Widzowie idą nawet krok dalej. W mediach społecznościowych (a dokładnie na X) nazywają "Ballerinę. Z uniwersum Johna Wicka" najlepszym filmem akcji z kobietą w roli głównej wszech czasów. Wystawiają jej maksymalne noty i zachwycają się pomysłowością twórców.

Czy te zachwyty są uzasadnione? Jeśli nie sprawdziliście tego w kinach, teraz możecie się o tym przekonać we własnym mieszkaniu. "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" po ponad trzech miesiącach od swojej premiery wreszcie trafiła na dostępne w naszym kraju platformy VOD. Produkcję można na nich obejrzeć już od kilkunastu zł.



Rafał Christ 11.09.2025 15:33

