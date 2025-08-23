Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram

Ładowanie...

„Peacemaker” to jeden ze sztandarowych projektów Jamesa Gunna. Po resecie DCEU ten serial ostał się jako kanoniczny. Powodem zapewne jest fakt, że Gunn, jako koordynator nowego uniwersum, jest również reżyserem i scenarzystą większości odcinków. Oznacza to między innymi, że serial będzie mocno połączony z tworzącym się właśnie uniwersum na bazie komiksów DC.

Pierwszy sezon serialu został bardzo dobrze przyjęty. Krytycy podkreślali zwłaszcza humor, którym wypełniona jest seria i pomysłowość Jamesa Gunna. Serial jednak świetnie radził sobie również jako parodia kina superbohaterskiego. Nie do końca poważna parodia, ale jednak produkcja bardzo lekceważąco podchodziła sobie do prawideł gatunku. Choć wydawało się, że po „The Boys” o peleryniarzach nie da się powiedzieć wiele więcej, to „Peacemaker” pokazał, że cały czas można z humorem przekształcać znane motywy tak, aby wyszło z nich coś ciekawego.

Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu?

Pierwszy epizod właśnie zadebiutował w serwisie HBO Max. Kolejne będą ukazywały się co tydzień. Będzie ich dokładnie tyle samo, co w poprzedniej serii, czyli 8.

Odcinek 1. – The Ties That Grind – już dostępny w serwisie

Odcinek 2. – 29.08.2025

Odcinek 3. – 05.09.2025

Odcinek 4. – 12.09.2025

Odcinek 5. – 19.09.2025

Odcinek 6. – 26.09.2025

Odcinek 7. – 03.10.2025

Odcinek 8. – 10.10.2025

Odcinki liczą od 45 do 50 minut.

Peacemaker – czego spodziewać się w 2. sezonie?

Pierwsze doniesienia i zwiastuny sugerują, że w nowej serii otrzymamy mniej więcej to samo, co poprzednio. Sporo humoru, niemało akcji i bardzo wiele motywów znanych z kina supebohaterskiego. Tytułowy bohater trafi bowiem do alternatywnej rzeczywistości, w której jest znacznie bardziej rozpoznawalny, lubiany i w ogóle jego życie wygląda jak z bajki. Czy ulegnie pokusie i pójdzie na łatwiznę? Tego dowiemy się z nadchodzącego sezonu.

Naszą recenzję serialu możecie przeczytać tutaj: Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja

Konrad Chwast 23.08.2025 08:01

