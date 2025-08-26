Klasa czy obciach? Netflix zaskoczył mnie dziwnym serialem

Ładowanie...

Tak się właśnie kończy ocenianie serialu po opisie i miniaturce. "Bon appétit, Wasza Wysokość" to koreańska komedia romantyczna, która odbiegła od moich wyobrażeń i bardzo mnie zaskoczyła. Mogę nawet pokusić się o stwierdzenie, że oglądałam ją z przyjemnością, nawet mimo tego że nie do końca wpisała się w moje gusta.

Produkcja o kobiecie, która przenosi się z 2025 roku do czasów, gdy w Korei panowała dynastia Joseonów, trafiła na wysokie miejsce najchętniej oglądanych seriali Netfliksa i - jeśli zapał widzów do oglądania tego tytułu nie zgaśnie - to ma szansę gościć tam jeszcze przez dłuższy czas. Wszystko za sprawą niecodziennego sposobu emisji serialu.

Bon appétit, Wasza Wysokość - czy warto obejrzeć serial na Netfliksie?

Serial rozpoczyna się sceną, w której do króla Lee Yi Heon (Lee Chae-min) zostaje przyprowadzona młoda kobieta. Władca twierdzi, że przygotowała mu ona "dziwaczną strawę", która "pogrążyła" jego zmysły. Chociaż początkowo wydaje się, że Yi Heon zamierza zabić kobietę, bo ta najpewniej próbowała go otruć, nieoczekiwanie mianuje ją swoją nadworną kucharką. Ostrzega jednak, że jeżeli ugotuje mu dwa razy ten sam posiłek lub jakieś danie go nie zadowoli, zostanie stracona.

W tym samym momencie kobieta, Yeon Ji-yeong (Im Yoon-ah), zwraca się do widzów, twierdząc, że wcale nie pochodzi z ery Joseon, a z 2025 roku. Jak w takim razie znalazła się w rzeczywistości sprzed kilku wieków? Wszystkiego dowiadujemy się w kolejnych scenach, za sprawą których cofamy się do samego początku tej pogmatwanej historii.

Yeon Ji-yeong to kucharka, która wygrała prestiżowy francuski konkurs kulinarny. Po odebraniu nagrody pieniężnej i statuetki zostaje mianowana szefową kuchni trzygwiazdkowej restauracji Michelin. Uradowana Ji-yeong dzwoni do ojca, by pochwalić się sukcesem. Ten prosi ją, by przed wylotem do domu odebrała pewną księgę od znajomego profesora z Sorbony. Kobieta nie zdaje sobie sprawy, że przedmiot ma magiczne właściwości, dopóki podczas zaćmienia słońca Ji-yeong nie przenosi się do świata, w którym spotyka dziwacznie ubranych ludzi. Jednym z nich jest król Lee Yi Heon.

"Bon appétit, Wasza Wysokość" to zaskakująca produkcja, która wciąga od pierwszych minut. Najpierw zaskakuje dezorientujący przeskok w czasie, a następnie kolejne sceny, w których współczesność zderza się z dawnymi czasami. Różnice są zauważalne nie tylko w strojach, ale również w sposobie wypowiadania się - twórcy zadbali o to, by bohaterowie żyjący za czasów dynastii Joseon nie do końca rozumieli mowę potoczną. Innym zabawnym elementem, który oddaje życie w tamtych czasach, jest to, że Koreańczycy sprzed wieków nie znali ostrego smaku, a pasta Gochujang może okazać się dla nich niemałym zaskoczeniem.

Relacja głównych bohaterów została przedstawiona w interesujący sposób. Wcale nie jest tak, że król z miejsca zakochuje się w nowo poznanej kobiecie - w związku z tym, że nosi ona niestandardowy strój, okulary przeciwsłoneczne, a w ręce trzyma paralizator, władca początkowo podchodzi do niej nieufnie. Reakcje obojga są wiarygodne, przez co z jeszcze większym zainteresowaniem śledzi się ich kiełkujące uczucie.

Wątek podróży w czasie został świetnie wykorzystany, choć na dłuższą metę rzeczywiście może nużyć ciągłe podkreślanie przez główną bohaterkę tego, że ludzie nie mają dostępu do technologii, supermarketów czy kin. Dodatkowo podejrzewam, że nie każdemu przypadnie do gustu koreański humor czy egzaltowani bohaterowie - podczas seansu tej produkcji trzeba się z tym liczyć.

W związku z tym, że Netflix emituje po dwa odcinki tygodniowo, widzowie będą mogli albo wkręcić się w produkcję i zapewnić jej wysokie miejsce w TOP-ce Netfliksa przez długi czas, albo o serialu "Bon appétit, Wasza Wysokość" po prostu zapomnieć. Podejrzewam jednak, że ta urocza i interesująca pod względem kulinarnym produkcja wielu subskrybentów może kupić i z przyjemnością co tydzień będą do niej wracać.

Pierwsze dwa odcinki serialu "Bon appétit, Wasza Wysokość" są już dostępne w serwisie Netflix. Kolejne będą emitowane co tydzień po dwa, czyli:

3. odcinek - 30 sierpnia

4. odcinek - 31 sierpnia

5. odcinek - 6 września

6. odcinek - 7 września

7. odcinek - 13 września

8. odcinek - 14 września

9. odcinek - 20 września

10. odcinek - 21 września

11. odcinek - 27 września

12. odcinek - 28 września

Tytuł serialu: Bon appétit, Wasza Wysokość (Pokgunui syepeu)

Bon appétit, Wasza Wysokość (Pokgunui syepeu) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: fGRD, Jang Tae-yoo

fGRD, Jang Tae-yoo Obsada: Im Yoon-ah, Lee Chae-min, Kang Han-n, Choi Gwi-hwa

Im Yoon-ah, Lee Chae-min, Kang Han-n, Choi Gwi-hwa Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7.6/10

Anna Bortniak 26.08.2025 13:40

