Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Środa wieczór, wracam z Lidla. Patrzę na telefon, wiadomość od szefa z prośbą o obejrzenie serialu "Miłość i fortuna". Myślę sobie, że skoro jest w TOP-ce serwisu, to musi czymś przyciągać szanownych subskrybentów Netfliksa. I teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ze mną, czy może z tym serialem jest coś nie tak?
Umówmy się: produkcje, które trafiają do TOP-ki, nie zawsze są wybitnymi dziełami. Czasem zdarza się tak, że znajdują się w gronie tych najpopularniejszych, bo widzów przyciągnie chwytliwy tytuł lub miniaturka. Dlatego tym bardziej zachodzę w głowę, co zainteresowało ich w tureckim tytule "Miłość i fortuna"? I czy zostali z nim na dłużej? Bo z ręką na sercu mogę powiedzieć, że musiałam cofać się do początku odcinka, żeby zrozumieć, o co w tej produkcji chodzi.
Miłość i fortuna - opinia o tureckim serialu
Po dwukrotnym obejrzeniu pierwszego odcinka udało mi się wywnioskować, że jego główną bohaterką jest Nihal (Aslı Enver), która wraca do rodzinnego Stambułu, aby sprzedać dom rodzinie Bulut. Chce w ten sposób spłacić długi ojca. Ostrzega ją przed tym jej przyjaciel Engin (Serkan Altunorak). Opowiada jej on o Bulutach, którzy dorobili się fortuny swoją ciężką pracą. Retrospekcja pokazuje, że wcześniej nie posiadali dosłownie nic.
Songül (Dolunay Soysert), głowa rodziny, była młodą nauczycielką, kiedy w 1999 roku trzęsienie ziemi zniszczyło blok. Pod gruzami zginęli wówczas rodzice Mahira (İsmail Demirci), Ardy (Taro Emir Tekin) i Osmana (Engin Akyürek). Kobieta postanowiła adoptować sieroty i zaszczepić w nich pasję do finansów, aby wiedzieli, jak działa współczesny świat. To właśnie oni lata później knują intrygę mającą na celu doprowadzenie ojca Nihil do niewypłacalności, w związku z czym bohaterka decyduje się podjąć rękawicę i walczyć z wpływowymi bogaczami.
Długie ujęcia, przerysowane sceny i intensywna muzyka - "Miłość i fortuna" niczym nie różni się od tureckich seriali, które odcinek po odcinku codziennie lecą w telewizji. Sprawia to, że ten serial ciągnie się bezlitośnie. Poza tym trudno połapać się w tym, co dzieje się na ekranie - bohaterowie co jakiś czas mówią coś od czapy, a widzowie nie otrzymują wyjaśnień, co się dzieje na ekranie. Twórcy nie dbają o przejrzystość fabuły, a konkrety zamiatają pod dywan, jakby chcieli omamić ludzi pięknymi widokami, wszechobecnym bogactwem i pięknymi aktorami. Nie tędy droga.
- Tytuł serialu: Miłość i fortuna (Enfes Bir Akşam)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Meriç Acemi
- Obsada: Aslı Enver, Engin Akyürek, Serkan Altunorak, İsmail Demirci
- Ocena IMDb: 5.3/10
