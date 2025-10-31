Krwawe Halloween na CANAL+. Fani horrorów i The Walking Dead zachwyceni

Ładowanie...

Jesień sprzyja seansom horrorów - ta pora roku najlepiej na nie nastraja, buduje też najlepszą atmosferę. Nie wspominając o tym, że przełom października i listopada to przecież sezon grozy. No wiecie: Halloween, noc duchów, święto zmarłych, zaduszki, wszystkie te sięgające dawnych, dawnych czasów obchody, obrzędy, tradycje, święta.



CANAL+ postanowiło wyjść naprzeciw fanom grozy, przygotowując selekcję niepokojących, złowrogich produkcji. Od klasycznych horrorów po świeżutkie i zaskakujące tytułu. Sami spójrzcie.

Horrory: co oglądać? CANAL+ śpieszy z pomocą

The Walking Dead

Serwis chwali się przede wszystkim kolekcją seriali spod szyldu „The Walking Dead”, którą w kompletnym wydaniu w Polsce możecie dorwać tylko tam. „Dead City”, „Daryl Dixon” oraz „The Ones Who Live” to okazja, by na nowo wrócić do historii Negana i Maggie, Daryla i Carol oraz Ricka i Michonne, której nie zapewnią żadne inne platformy.

Kod zła

Jeden z najlepszych dreszczowców zeszłego roku - kryminał, thriller i odrobina nadnaturalnej grozy w jednym. Osgood Perkins udowodnił tu, jak świetnym jest scenarzystą i reżyserem; ma zresztą kino i gatunek we krwi. W tej produkcji agentka FBI (Maika Monroe) zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Odkrywa nie tylko okultystyczne fundamenty działania zabójcy (Nicolas Cage), lecz także osobiste powiązania z tym człowiekiem.

Lament

Wybitny horror w reż. Hong-jin Na z 2016 r. Im mniej wiecie przed seansem, tym lepiej - jakkolwiek nikłe są szanse, by ten nie zaskoczył was choć raz. Pewien policjant usiłuje rozwiązać tajemnicę nieznanej choroby szerzącej się w małej wiosce... i niech wam to wystarczy. To mroczna, niepokojąca, lepka opowieść z mocarnym motywem paranormalnym, mieszająca konwencje, podrzucająca mylne tropy, wodząca za nos, nieoczywista, trzymająca w napięciu do końca.

Piła X

Według niektórych: nie tylko najlepsza część od czasów „jedynki”, ale wręcz najlepsza w serii. Twórcy przypomnieli sobie, na czym polegał sukces pierwszego filmu; maszyny znów są ciekawie wymyślne, jest krwawo, intensywnie, a Tobin Bell jako Kramer wreszcie dostał więcej przestrzeni do grania i szansę na rozwinięcie Jigsawa. Produkcja postawiła na mocny czarny charakter, który sprawił, że... naprawdę chce się Kramerowi kibicować. Oto łowca staje się ofiarą i postanawia wymierzyć sprawiedliwość oszustom z kliniki w Meksyku.

CANAL+: horrory na Halloween - pełna lista

Seria The Walking Dead

Rytuał

Kod zła

Heretic

Egzorcyzm

Piła X

Gra w opętanie

Puchatek II. Krew i miód

Małpa

Pięć koszmarnych nocy

Tuż po zmroku

Demeter. Przebudzenie zła

Konsekracja

Nóż w nocnej ciszy

Sierociniec

Lament

Coś za mną chodzi

Zło we mnie

Krzyk 4

Diabeł

Demon

Mordercza wataha

To, rzecz jasna, te tytuły, które wpadły do serwisu w ostatnim czasie. W dziale „Dawka grozy na Halloween” serwis proponuje znacznie więcej ciekawych produkcji podszytych grozą.

Michał Jarecki 31.10.2025 14:18

