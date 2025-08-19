Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie

Ładowanie...

Christopher Nolan właśnie zakończył prace do swojego najnowszego filmu, "Odysei". Wybór zaadaptowania Homera zaskoczył wielu, bowiem po dotychczasowym dorobku amerykańsko-brytyjskiego reżysera raczej mało kto się spodziewał właśnie tego kierunku. Ten twórca jest znany z operowania taką tematyką jak czas, przestrzeń, ludzkość, rzeczywistość. "Interstellar", nakręcony w 2014 roku, doskonale się w to wpisuje.

Interstellar, czyli epickie science fiction o człowieczeństwie

Akcja filmu rozgrywa się w momencie, gdy byt ludzkości na Ziemi dobiega końca, a zmiany klimatyczne osiągnęły nieodwracalny stan. Fabuła opiera się na historii grupy badaczy, którzy odkrywają tunel czasoprzestrzenny. Dzięki temu pokonują granice dotychczas przekraczające ludzkie możliwości, a odkrycie umożliwia im poszukiwanie nowego domu.

Mówi się, że są filmy oraz Filmy. "Interstellar" należy do tej drugiej kategorii. Nolan, pracując nad nim, nie pierwszy raz podjął się romansu z tematyką rozważań dotyczących ludzkiej kondycji, jednak pierwszy raz zabrał ze sobą widzów na międzygwiezdną, metafizyczną wyprawę. Rysuje możliwy scenariusz, w którym ludzkość cofa się w rozwoju pod względem technologicznym i siłą rzeczy musi wieść życie podobne do dawnych cywilizacji, stawia bohaterów w centrum niezwykle trudnych dylematów związanych z człowieczeństwem. Tak jak praktycznie każdy film Nolana, "Interstellar" jest ciekawą, intelektualną i moralną łamigłówką, a przy tym po prostu epickim obrazem science-fiction, który wygrywa wiele nie tylko dzięki reżyserowi, ale także doskonałej pracy jego współpracowników - Hans Zimmer skomponował niesamowitą muzykę, a zdjęcia Hoyte van Hoytemy (który lata później odbierze Oscara za zdjęcia do "Oppenheimera") robią piorunujące wrażenie.

W "Interstellarze" nie brakuje też fenomenalnych aktorów - Nolanowi zresztą zawsze udawało się kompletować znakomitą obsadę. Na pierwszy plan rzecz jasna wysuwa się Matthew McConaughey, wcielający się w Coopera. Czy to najlepsza rola Matthew w karierze? Nie powiedziałbym, ale na pewno jedna z najbardziej wzruszających i angażujących uwagę widza. Oprócz niego ze swojego zadania dobrze wywiązują się także Jessica Chastain i Anne Hathaway, drugi plan zaś poprawnie uzupełniają Damon czy Caine.

"Interstellar" jest dowodem na niezmienną jakość twórczości Nolana. To science-fiction również jest dowodem na słuszność tezy głoszącej, że jeśli chodzi o epickie, imponujące wizualnie i pełne człowieczeństwa dzieła, "Interstellar" to ścisła czołówka.

Interstellar - obsada

Matthew McConaughey jako Joseph Cooper

jako Joseph Cooper Anne Hathaway jako Amelia Brand

jako Amelia Brand Jessica Chastain jako dorosła Murphy Cooper

jako dorosła Murphy Cooper Helen Mirren jako stara Murphy

jako stara Murphy Michael Caine jako John Brand

jako John Brand Matt Damon jako doktor Mann

jako doktor Mann Bill Irwin jako robot TARS

jako robot TARS Casey Affleck jako Tom Cooper

jako Tom Cooper John Lithgow jako Donald

jako Donald Topher Grace jako Getty

"Interstellar" jest dostępny do obejrzenia w ramach oferty platformy streamingowej Netflix.

Adam Kudyba 19.08.2025 10:17

