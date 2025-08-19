REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie

Utarła się (słusznie) opinia, że Christopher Nolan nie nakręcił złego, czy nawet przeciętnego filmu. Jednym z bogatych jakościowo tytułów, które należy znać, jest "Interstellar". Epickie science fiction stworzone przez Nolana właśnie trafiło do streamingu i jest obowiązkową pozycją każdego fana kina.

Adam Kudyba
interstellar netflix
REKLAMA

Christopher Nolan właśnie zakończył prace do swojego najnowszego filmu, "Odysei". Wybór zaadaptowania Homera zaskoczył wielu, bowiem po dotychczasowym dorobku amerykańsko-brytyjskiego reżysera raczej mało kto się spodziewał właśnie tego kierunku. Ten twórca jest znany z operowania taką tematyką jak czas, przestrzeń, ludzkość, rzeczywistość. "Interstellar", nakręcony w 2014 roku, doskonale się w to wpisuje.

REKLAMA

Interstellar, czyli epickie science fiction o człowieczeństwie

Akcja filmu rozgrywa się w momencie, gdy byt ludzkości na Ziemi dobiega końca, a zmiany klimatyczne osiągnęły nieodwracalny stan. Fabuła opiera się na historii grupy badaczy, którzy odkrywają tunel czasoprzestrzenny. Dzięki temu pokonują granice dotychczas przekraczające ludzkie możliwości, a odkrycie umożliwia im poszukiwanie nowego domu.

Mówi się, że są filmy oraz Filmy. "Interstellar" należy do tej drugiej kategorii. Nolan, pracując nad nim, nie pierwszy raz podjął się romansu z tematyką rozważań dotyczących ludzkiej kondycji, jednak pierwszy raz zabrał ze sobą widzów na międzygwiezdną, metafizyczną wyprawę. Rysuje możliwy scenariusz, w którym ludzkość cofa się w rozwoju pod względem technologicznym i siłą rzeczy musi wieść życie podobne do dawnych cywilizacji, stawia bohaterów w centrum niezwykle trudnych dylematów związanych z człowieczeństwem. Tak jak praktycznie każdy film Nolana, "Interstellar" jest ciekawą, intelektualną i moralną łamigłówką, a przy tym po prostu epickim obrazem science-fiction, który wygrywa wiele nie tylko dzięki reżyserowi, ale także doskonałej pracy jego współpracowników - Hans Zimmer skomponował niesamowitą muzykę, a zdjęcia Hoyte van Hoytemy (który lata później odbierze Oscara za zdjęcia do "Oppenheimera") robią piorunujące wrażenie.

W "Interstellarze" nie brakuje też fenomenalnych aktorów - Nolanowi zresztą zawsze udawało się kompletować znakomitą obsadę. Na pierwszy plan rzecz jasna wysuwa się Matthew McConaughey, wcielający się w Coopera. Czy to najlepsza rola Matthew w karierze? Nie powiedziałbym, ale na pewno jedna z najbardziej wzruszających i angażujących uwagę widza. Oprócz niego ze swojego zadania dobrze wywiązują się także Jessica Chastain i Anne Hathaway, drugi plan zaś poprawnie uzupełniają Damon czy Caine.

"Interstellar" jest dowodem na niezmienną jakość twórczości Nolana. To science-fiction również jest dowodem na słuszność tezy głoszącej, że jeśli chodzi o epickie, imponujące wizualnie i pełne człowieczeństwa dzieła, "Interstellar" to ścisła czołówka.

Interstellar - obsada

  • Matthew McConaughey jako Joseph Cooper
  • Anne Hathaway jako Amelia Brand
  • Jessica Chastain jako dorosła Murphy Cooper
  • Helen Mirren jako stara Murphy
  • Michael Caine jako John Brand
  • Matt Damon jako doktor Mann
  • Bill Irwin jako robot TARS
  • Casey Affleck jako Tom Cooper
  • John Lithgow jako Donald
  • Topher Grace jako Getty

"Interstellar" jest dostępny do obejrzenia w ramach oferty platformy streamingowej Netflix.

INTERSTELLAR
Netflix
Netflix
Netflix
REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.08.2025 10:17
Tagi: Christopher NolanFilmy NetflixInterstellarMatthew McConaugheyScience fiction
Najnowsze
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA