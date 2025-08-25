REKLAMA
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę

Nagrodzona Oscarem i Złotym Globem produkcja "Cinema Paradiso" z 1988 roku ponownie trafi na kinowe ekrany. Oprócz tego, że film w reżyserii Giuseppe Tornatorego zostanie pokazany w kinach studyjnych, to widzowie będą mogli wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu z Salvatorem Cascio, aktorem z produkcji.

Anna Bortniak
cinema paradiso kino studyjne spotkanie
Już na początku września widzowie będą mogli poczuć włoski klimat lat 80. za sprawą filmu "Cinema Paradiso". Produkcja okrzyknięta najpiękniejszym "listem miłosnym do kina" to ponadczasowa opowieść o przyjaźni, dorastaniu i wielkich marzeniach, która podbiła serca widzów na całym świecie. Niebawem będzie miała okazję zrobić to ponownie dzięki Stowarzyszeniu Kin Studyjnych, które ponownie wprowadza obraz włoskiego filmowca Giuseppe Tornatore na wielkie ekrany.

Cinema Paradiso: film Giuseppe Tornatorego trafi do kin

Bohaterem produkcji "Cinema Paradiso" z 1988 roku jest ceniony reżyser filmowy Salvatore Di Vita (w tej roli Jacques Perrin), który pewnej nocy odbiera telefon. Wiadomość, którą słyszy w słuchawce, sprawia, że w mężczyźnie budzą się nostalgiczne wspomnienia, z kinem jako wspólnym mianownikiem. Miejsce, gdzie po II wojnie światowej pokazywano "ruchome obrazy", spotkało się z zachwytem małego Totò (Salvatore Cascio), który bez pamięci zakochał się w tej magicznej sztuce. Od tej pory chłopiec miał już tylko jedno marzenie: zaprzyjaźnić się z kinooperatorem Alfredo (Philippe Noiret). Będzie to jednak dużo trudniejsze niż mu się wydawało.

Włoska produkcja w reżyserii Giuseppe Tornatorego została nagrodzona Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny oraz Złotym Globem za najlepszy film zagraniczny, a w 1991 roku zgarnęła również pięć statuetek BAFTA. Za muzykę odpowiada Ennio Morricone. W obsadzie znaleźli się: Philippe Noiret jako Alfredo, Jacques Perrin jako dorosły Salvatore, Salvatore Cascio/Marco Leonardi jako młody Totò oraz Agnese Nano jako Elena.

Film "Cinema Paradiso" jest dystrybuowany przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych i będzie pokazywany na dużych ekranach od 12 września. Nie jest to jednak jedyna dobra informacja związana z włoską produkcją - w wybranych kinach studyjnych odbędą się również spotkania z Salvatorem Cascio, który wcielał się w młodego Totò. Aktor spotka się z polską publicznością w czterech miastach:

  • 2 września - Warszawa (Kinoteka)
  • 3 września - Poznań (Pałacowe)
  • 4 września - Katowice (Kosmos)
  • 5 września - Wrocław (Nowe Horyzonty)

Spotkania poprowadzi filmoznawczyni i ekspertka od kina włoskiego Diana Dąbrowska.

O filmach czytaj w Spider's Web:

Anna Bortniak
25.08.2025 13:06
Tagi: Kino
