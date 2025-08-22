Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film

Ładowanie...

„I’m Still Here” („Ainda Estou Aqui”) w reżyserii Waltera Sallesa to brazylijsko-francuski dramat polityczny z 2024 r., który w niezwykle przejmujący sposób splata intymną opowieść o rodzinie z dramatem narodowym. Fabuła bazuje na wspomnieniach Marcelo Rubensa Paivy i opowiada o jednej z najciemniejszych kart historii Brazylii - dyktaturze wojskowej lat 70.

Wciąż tu jestem - gdzie obejrzeć film online w VOD?

W centrum uwagi znajduje się Eunice Paiva (fenomenalna Fernanda Torres), żona byłego kongresmena Rubensa Paivy, opozycjonisty porwanego z własnego domu. Wreszcie oficerowie przychodzą również po nią; trafia do więzienia, gdzie przez 12 dni jest nakłaniana do obciążenia przyjaciół i współpracowników oskarżonych o lewicowe działania. Z areszty wychodzi odmieniona - postanawia rozpocząć walkę o ujawnienie nielegalnych działań rządu i udziału w zaginięciach tysięcy obywateli.



Pozbawiona męża, matka pięciorga dzieci zmuszona jest zmierzyć się z brutalnością systemu, a jednocześnie ocalić swoją rodzinę i tożsamość. Historia pokazana jest zarówno w perspektywie bieżących wydarzeń, jak i z dystansu lat, gdy starsza Eunice wraca pamięcią do bolesnych doświadczeń.

97 proc. pozytywnych ocen od krytyków i tyle samo od widzów; mnóstwo nagród i jeszcze więcej nominacji. „I’m still here” to aktorski popis, ogrom napięcia, bogata symbolika, wielowarstwowy dramat, świetna decyzja o przeniesieniu ciężaru opowieści na życie rodzinne, hołd dla matek, serduszko po właściwej stronie, wybitna ścieżka dźwiękowa. Oglądajcie!

Film obejrzycie tutaj: WCIĄŻ TU JESTEM HBO Max

Wciąż tu jestem - obsada

Fernanda Torres – Eunice Paiva

Selton Mello – Rubens Paiva

Valentina Herszage – Vera Paiva

Maria Manoella – Veroca

Bárbara Luz – Celina Paiva

Gabriela Carneiro da Cunha – Sônia Paiva

Daniel de Oliveira – Luiz Eduardo Greenhalgh

Danton Mello – Helio Bicudo

Marieta Severo – Lídia Paiva

Rodrigo Santoro – generał Sérgio Paranhos Fleury

Rômulo Braga – dziennikarz

Luis Miranda – adwokat

Marcos Palmeira – wojskowy

Michał Jarecki 22.08.2025 11:03

