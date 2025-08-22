REKLAMA
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film

„Wciąż tu jestem” („I’m still here”) to wielokrotnie nominowany do prestiżowych nagród obraz, który pokonał konkurencję w kategorii Najlepszy film międzynarodowy na rozdaniu Oscarów (przy okazji startując też w głównej, najbardziej prestiżowej kategorii: Najlepszy film). Nic dziwnego - to kawał obłędnego kina. A teraz widzowie mogą go doświadczyć nie ruszając się z domowej kanapy.

Michał Jarecki
wciąż tu jestem film gdzie obejrzeć online
„I’m Still Here” („Ainda Estou Aqui”) w reżyserii Waltera Sallesa to brazylijsko-francuski dramat polityczny z 2024 r., który w niezwykle przejmujący sposób splata intymną opowieść o rodzinie z dramatem narodowym. Fabuła bazuje na wspomnieniach Marcelo Rubensa Paivy i opowiada o jednej z najciemniejszych kart historii Brazylii - dyktaturze wojskowej lat 70. 

Wciąż tu jestem - gdzie obejrzeć film online w VOD?

W centrum uwagi znajduje się Eunice Paiva (fenomenalna Fernanda Torres), żona byłego kongresmena Rubensa Paivy, opozycjonisty porwanego z własnego domu. Wreszcie oficerowie przychodzą również po nią; trafia do więzienia, gdzie przez 12 dni jest nakłaniana do obciążenia przyjaciół i współpracowników oskarżonych o lewicowe działania. Z areszty wychodzi odmieniona - postanawia rozpocząć walkę o ujawnienie nielegalnych działań rządu i udziału w zaginięciach tysięcy obywateli.

Pozbawiona męża, matka pięciorga dzieci zmuszona jest zmierzyć się z brutalnością systemu, a jednocześnie ocalić swoją rodzinę i tożsamość. Historia pokazana jest zarówno w perspektywie bieżących wydarzeń, jak i z dystansu lat, gdy starsza Eunice wraca pamięcią do bolesnych doświadczeń.

97 proc. pozytywnych ocen od krytyków i tyle samo od widzów; mnóstwo nagród i jeszcze więcej nominacji. „I’m still here” to aktorski popis, ogrom napięcia, bogata symbolika, wielowarstwowy dramat, świetna decyzja o przeniesieniu ciężaru opowieści na życie rodzinne, hołd dla matek, serduszko po właściwej stronie, wybitna ścieżka dźwiękowa. Oglądajcie!

Film obejrzycie tutaj:
WCIĄŻ TU JESTEM
Wciąż tu jestem - obsada

  • Fernanda Torres – Eunice Paiva
  • Selton Mello – Rubens Paiva
  • Valentina Herszage – Vera Paiva
  • Maria Manoella – Veroca
  • Bárbara Luz – Celina Paiva
  • Gabriela Carneiro da Cunha – Sônia Paiva
  • Daniel de Oliveira – Luiz Eduardo Greenhalgh
  • Danton Mello – Helio Bicudo
  • Marieta Severo – Lídia Paiva
  • Rodrigo Santoro – generał Sérgio Paranhos Fleury
  • Rômulo Braga – dziennikarz
  • Luis Miranda – adwokat
  • Marcos Palmeira – wojskowy
Czytaj więcej:

22.08.2025
