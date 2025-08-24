REKLAMA
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć

Richard Gere i Jacob Elordi to aktorski duet, którego raczej praktycznie ciężko się spodziewać w jednym filmie. Jest jednak taka produkcja, w której panowie połączyli siły i wcielili się w tę samą postać. To "O, Kanado!", które możecie (i powinniście!) obejrzeć na Prime Video.

Adam Kudyba
o kanado prime video
"O, Kanado!" miałem przyjemność widzieć kilka miesięcy wcześniej na American Film Festival. Nie ukrywam, że od początku czułem się przyciągnięty do tego tytułu - zwłaszcza dzięki bardzo interesującej obsadzie. Richard Gere jest niewątpliwie jednym z najlepszym amerykańskich aktorów, a jego kreacja z "Chicago" po dziś dzień pozostaje dla mnie wybitną. Jeśli chodzi zaś o Elordiego - wbrew wielu nie mam dość jego ekranowej obecności i wiem, że ma jeszcze wiele do zaoferowania. Co zresztą widać w tym filmie, który, choć nie doczekał się szerokiej dystrybucji w Polsce, jest dostępny do obejrzenia w streamingu.

O, Kanado - spowiedź starego filmowca

Leonard Fife (Gere) to cieszący się wielką sławą i uznaniem filmowiec dokumentalista. Nie zostało mu jednak wiele czasu - wszystko z powodu coraz silniej atakującego go raka. Na prośbę swoich uczniów decyduje się wystąpić w filmie poświęconym jemu samemu - ma on stanowić coś na kształt ostatniego wyznania. Filmowiec nie jest łatwym graczem, a na dodatek w trakcie rozmowy z nim pojawiają się informacje, których nikomu wcześniej nie zdradził - nawet swojej ukochanej żonie Emmie (Uma Thurman).

To nie jest film, który należałoby porównywać do trzymających na krawędzi fotela thrillerów, czy shyamalanowskich zwrotów akcji. Paul Schrader, reżyser filmu, prowadzi historię w sposób wybitnie nielinearny - robi to jednak na tyle umiejętnie, że, choć momentami jest to wyzwanie, widzowi udaje się odróżnić kto jest skąd. Dodatkowo, aby to uwydatnić, każdy etap z życia Fife'a charakteryzuje się nieco inną stylistyką. Całościowo ta fabularna mieszanka dobrze komponuje się z opowieścią głównego bohatera, który dysponuje wiadomościami, nazwiskami i wydarzeniami w sposób, który coraz silniej podważa ich kolejność i prawdziwość, a co za tym idzie, wiarygodność. Postacie pojawiają się na ekranie niekoniecznie tam, gdzie byśmy ich oczekiwali, co udanie współgra z otępionym umysłem głównego bohatera.

Choć niektóre przeskoki czasowe mogą się wydawać zbyt nieczytelne i wpłynąć negatywnie na odbiór fabuły, aktorsko ciężko temu filmowi cokolwiek zarzucić. Śmiem stwierdzić, że w przypadku Richarda Gere'a mowa tu o jednej z najlepszych ról w karierze. Aktor wybitnie wtapia się w swoją postać, która ma wiele warstw: czy to jest apodyktycznym i znerwicowanym mrukiem, czy osłabionym starszym mężczyzną, czy intelektualistą, który chce w pełni świadomie opowiedzieć historię swojego życia. Jeśli chodzi o Jacoba Elordiego, który wciela się w młodego Fife'a - dobrze zobaczyć go w nieco innej, dość wrażliwej kreacji pogubionego młodego mężczyzny, który podjął w życiu wiele decyzji, ale niekoniecznie tych dobrych. W filmie występuje również Uma Thurman jako żona Fife'a, ale ta postać nie została, moim zdaniem, szczególnie pogłębiona przez twórców.

"O, Kanado!" to dość orygnalna i osobliwa propozycja. Dla aktorstwa Gere'a i Elordiego zdecydowanie warto się nad nią pochylić, ale jeśli macie sympatię do nielinearnie opowiadanych, nostalgicznych historii o niepewnym stopniu wiarygodności, ten film powinien do Was trafić.

"O, Kanado!" jest dostępne do obejrzenia na platformie Prime Video.

O, KANADO!
Prime Video
Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

24.08.2025 07:59
Prime Video
