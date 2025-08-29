Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela

Ładowanie...

"Człowiek z blizną" jest najbardziej znany jako film z 1983 roku w reżyserii Briana de Palmy. Niewielu pamięta, że produkcja ta jest nie tylko remakem klasycznego filmu z 1932 roku, ale również adaptacją powieści Armitage'a Traila. W najbardziej znanej odsłonie tej historii Al Pacino wcielił się w Tony'ego Montanę, przymusowo deportowanego z Kuby kryminalistę, który staje się najbliższym współpracownikiem jednego z mafijnych bossów, a później chce zająć jego miejsce. W filmie wystąpili też m.in. Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia i F. Murray Abraham.

REKLAMA

Kto będzie nowym Człowiekiem z blizną? Znacie go z Marvela

Na łamach Deadline ukazał się wywiad z aktorem Dannym Ramirezem i Tomem Culliverem. Panowie założyli na początku tego roku firmę producencką Pinstripes i postanowili opowiedzieć o swoich planach dotyczących projektów filmowych, którymi się zajmą. Culliver, zapytany o to, czy oprócz oryginalnych pomysłów planują nabyć jakiś znany tytuł i rozwijać historię wokół niego, ujawnił, że właśnie trwają pierwsze prace nad nowym "Człowiekiem z blizną". Zapowiedział, że wraz z Ramirezem chcą zaadaptować oryginalną powieść i ją unowocześnić. Co ciekawe, to nie jest pierwsza próba zajęcia się tą marką w ostatnich latach - w 2020 roku Universal zaangażował do tego Lukę Guadagnino. Jak wiemy, finalnie nic z tego nie wyszło.

Kto w takim razie wcieli się w nową wersję Tony'ego Montany? Culliver nie kluczył i odpowiedział wprost: odtwórcą głównej roli będzie sam Danny Ramirez. Jeśli projekt dojdzie do skutku, dla 32-letniego obecnie aktora będzie to jedno z największych, o ile nie największe wyzwanie w karierze. Mimo tego jest już dość doświadczony w swoim fachu - wystąpił dotychczas m.in. w "Top Gun: Maverick", "The Last of Us", "Dwóch życiach", a ostatnimi czasy zadomowił się też w Marvelu jako Joaquin Torres - nowy Falcon, którego zobaczymy w nadchodzącym widowisku "Avengers: Doomsday".

Nowe wersje klasycznych filmów to trend, który łatwo jest zaobserwować w filmowej przestrzeni. Wychodzi raz lepiej, raz gorzej - osobiście nie mam nic przeciwko współczesnym reinterpretacjom, zwłaszcza, gdy od premiery oryginalnego materiału mija dużo czasu. "Człowiek z blizną" ma 42 lata, także nie planuję utyskiwać na nadchodzący projekt, firmowany tym szyldem. Wręcz przeciwnie - z zainteresowaniem na niego czekam.

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 29.08.2025 09:43

Ładowanie...