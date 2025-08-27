Thunderbolts*: gdzie obejrzeć film online? Nowość Marvela już jest

Ładowanie...

Seans „Thunderbolts*” był dla mnie miłym zaskoczeniem - produkcja postawiła na swoich bohaterów, pozwalając im się rozwinąć. Może też poszczycić się tym, czego w MCU od dawna brakowało: charakterem, tożsamością, chęcią opowiedzenia historii podejmującej próbę dotknięcia czegoś więcej niż główny wątek fabularny. Ostatecznie widowisko okazało się solidnym akcyjniakiem i opowieścią motywacyjną skupioną na walce ze sobą, walce o siebie; na zmierzeniu się ze swoją przeszłością, ciężarem popełnionych błędów czy... depresją. Szanuję.

Thunderbolts* - gdzie obejrzeć film Marvela online? Premiera w streamingu

Do tej pory - jeśli marzył nam się seans „Thunderbolts” w domowym zaciszu - musieliśmy zapłacić za cyfrowy zakup lub wypożyczenie produkcji za ok. 50 zł (Player, Apple TV, Rakuten, Megogo, Prime Video). Od środy 27 sierpnia produkcja jest również dostępna w swoim „domu”, czyli w bibliotece Disney+, gdzie subskrybenci serwisu mogą się z nią zapoznać bez uiszczania dodatkowych opłat.

Przypomnę, że po wydarzeniach z fatalnego „Kapitana Ameryki: Nowy, wspaniały świat”, nieformalne i problematyczne grono antybohaterów - w składzie m.in. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, U.S. Agent, Ghost, Taskmaster - zostaje zmuszone do współpracy. Nie mają wyjścia: muszą połączyć siły, by przeżyć i odkryć rządową intrygę. Obraz eksploruje motywy odkupienia, traumy i wewnętrznych konfliktów.

W filmie wystąpili:

Florence Pugh – Yelena Belova / Czarna Wdowa

Sebastian Stan – Bucky Barnes / Zimowy Żołnierz

David Harbour – Red Guardian

Wyatt Russell – John Walker / US Agent

Olga Kurylenko – Taskmaster

Hannah John-Kamen – Ghost

Julia Louis-Dreyfus – Valentina Allegra de Fontaine

Lewis Pullman – Bob Reynolds / Sentry

Niestety, choć zaliczył jakościowy skok względem poprzedników (a co za tym idzie: sukces artystyczny), nowy film Marvela nie podbił box office. Łącznie na całym świecie zarobił 382,4 mln dol.; według niektórych szacunków, by film się zwrócił, potrzebowałby zarobić co najmniej 425 mln USD, a to oznacza, że finalnie najpewniej nie przyniósł zysków.

Michał Jarecki 27.08.2025 10:43

