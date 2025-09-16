REKLAMA
Czwartkowy Klub Zbrodni 2. Do filmu może wrócić uwielbiana postać

"Czwartkowy Klub Zbrodni" nie okazał się może przełomowym dziełem w gatunku, ale zdecydowanie podbił serca użytkowników Netfliksa i zyskał opinię porządnej, lekkiej, kryminalnej rozrywki. Bardzo prawdopodobne, że członkowie Klubu powrócą - a wraz z nimi inny, lubiany przez widzów bohater. O kogo chodzi?

Adam Kudyba
"Czwartkowy Klub Zbrodni" to wyreżyserowana przez Chrisa Columbusa ("Kevin sam w domu") adaptacja książki Richarda Osmana. Bohaterami filmu są Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) - członkowie tytułowego zespołu, którzy wspólnie zajmują się rozwiązywaniem dawnych i prawdziwych spraw, takich jak morderstwa. Cotygodniowe aktywności pasjonatów z czasem przerodzą się w konieczność mocniejszego zaangażowania - ginie bowiem Tony Curran, współwłaściciel Cooper Chase, który był ostatnim obrońcą tego miejsca przed wpływami lokalnego biznesmena.

Czwartkowy Klub Zbrodni 2 - kto może powrócić?

Biorąc pod uwagę rozgłos filmu, jego świetną obsadę i fakt, że zaadaptowana przez Columbusa oraz scenopisarski duet Katy Brand-Suzanne Heathcote książka jest częścią szerszej serii, naturalnym jest, że pojawiły się pytania co do kontynuacji historii z tegorocznego filmu. W wywiadzie dla Collidera reżyser co prawda nie dokonał konkretnego potwierdzenia powrotu "Czwartkowego Klubu Zbrodni", ale widać, że ma on zaawansowane plany na to, by iść z tą historią do przodu i, jeśli Netflix da zielone światło, to "Czwartkowy Klub Zbrodni 2" będzie kwestią czasu.

Szczególne kontrowersje przy premierze filmu wywołała postać Bogdana (w tej roli Henry Lloyd-Hughes) - Polaka pracującego w Wielkiej Brytanii, jednego z istotniejszych bohaterów historii, który jest winny śmierci Tony'ego Currana. Zwłaszcza ze strony polskiej publiczności padło wiele słów krytyki, dotyczącej zarówno niezatrudnienia polskojęzycznego aktora do tej roli, jak i zwyczajnego spłycenia jego roli w fabule filmu. Columbus zapewnia jednak, że aresztowanie Bogdana w finale "Czwartkowego Klubu Zbrodni" nie równa się końcu jego przygody w filmie:

Nigdy, nigdy nie mieliśmy zamiaru trzymać Bogdana z dala od tych filmów [...] Oczywiście, że wróci. Wiecie, jest powód, dla którego zabił Tony'ego Currana w samoobronie, ludzie...wystarczy odrobina wyobraźni i pomyślcie co oznacza samoobrona. To oznacza, że bardzo szybko wyjdzie z więzienia.

W dalszej części rozmowy Columbus ponownie potwierdził: Bogdan zostanie przywrócony, a kolejna część ma być jak najwierniejsza książkowemu oryginałowi. Ma równocześnie nadzieję, że nie trzeba będzie okrajać materiału i uda się jak najlepiej oddać klimat i fabułę znaną fanom książek Osmana. Pozostaje trzymać kciuki za powodzenie tego projektu i więcej polskiej reprezentacji!

Adam Kudyba
16.09.2025 10:28
