Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album

Pozew przeciwko Davidowi Harbourowi, który miała złożyć Millie Bobby Brown, zbiegł się w czasie z premierą albumu Lily Allen, byłej już żony gwiazdora "Stranger Things". Allen ujawniła, że krążek "West End Girl" jest inspirowany tym, co działo się w ich burzliwej relacji.

Anna Bortniak
david harbour lily allen zwiazek historia album west end girl
W niedzielę wieczorem sieć obiegła zaskakująca informacja. Tuż przed premierą 5. sezonu "Stranger Things" Daily Mail doniósł, że Millie Bobby Brown złożyła pozew przeciwko Davidowi Harbourowi. Aktorka oskarżyła swojego serialowego ojca go o nękanie i zastraszanie jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do ostatniego sezonu produkcji. Źródło serwisu ujawniło, że śledztwo miało trwać miesiącami.

Pozew Brown zbiegł się w czasie z premierą albumu "West End Girl" autorstwa Lily Allen. Krążek byłej żony Davida Harboura zadebiutował 24 października, niecały rok od rozstania pary. Piosenkarka ujawniła, że został on zainspirowany historią ich burzliwego małżeństwa.

David Harbour i Lily Allen - historia ich związku

Harbour i Allen poznali się w 2019 r. na aplikacji randkowej. Po raz pierwszy zauważono ich we wrześniu przed walką bokserską Wasilija Łomaczenki i Luki Campbella w O2 Arena, a już w październiku zostali przyłapani na romantycznym spacerze w Nowym Jorku. Swoją relację zaczęli upubliczniać również w mediach społecznościowych, aż w końcu pod koniec października oficjalnie ogłosili swój związek.

Na początku 2020 r. para pojawiała się na czerwonych dywanach i różnego rodzaju imprezach. Kiedy nastała pandemia, para zaczęła spędzać czas w zamknięciu z dziećmi Allen. Ukochana Harboura zaczęła wówczas rozpalać plotki o zaręczynach. Spekulacje trwały właściwie przez całe wakacje, aż we wrześniu gruchnęła wiadomość, że aktor i wokalistka uzyskali licencję małżeńską w Las Vegas, co daje im rok na zawarcie związku małżeńskiego. Kilka dni później para wzięła ślub w kaplicy ślubnej Graceland w Las Vegas podczas małej ceremonii prowadzonej przez imitatora Elvisa Presleya.

Czar prysł pod koniec 2024 r. W lipcu Allen potwierdziła, że zaczęła sprzedawać zdjęcia swoich stóp na portalu OnlyFans, co Harbour rzekomo miał wspierać. Niemal pół roku później para rozstała się. Zgodnie z doniesieniami rozwód nastąpił z powodu zdrady Harboura. Do tej pory o rozstaniu pary nie było zbyt głośno - wszystko zmieniło się za sprawą albumu "West End Girl", który Allen wydała 24 października 2025 r. Piosenkarka podkreśliła, że został on zainspirowany jej poprzednim małżeństwem.

O czym jest album West End Girl? Lily Allen śpiewa na nim o związku z Davidem Harbourem

Album "West End Girl" to obraz bolesnego rozpadu małżeństwa, które wydawało się być szczęśliwe. W utworach piosenkarka porusza tematy zdrady, manipulacji emocjonalnej i osobistej wrażliwości, opisując stopniowe rujnowanie relacji. Nie brak również intymnych, a czasem nawet i szokujących szczegółów, oraz trudnych emocji związanych z miłością, zdradą, lękiem przed uzależnieniem i tęsknotą za uczuciem.

Allen ujawniła, że czerpała ze swoich prawdziwych doświadczeń, w tym z jej poprzedniego małżeństwa z Davidem Harbourem. Podkreśliła jednak, że w tekstach znajdują się również wątki fikcyjne oraz pomieszane fakty.

Zdjęcie główne: Ron Adar/Shutterstock.com.

Anna Bortniak
03.11.2025 16:15
