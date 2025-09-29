Ładowanie...

Uniwersytet Godolkina, zwany w skrócie God U, jest głównym miejscem akcji spin-offu „The Boys”, a w 2. sezonie „Gen V” zyskał nowe kierownictwo. Na czele szkoły dla superbohaterów stanął niejaki Dr. Gold a.k.a. Cipher (Hamish Linklater). Mężczyzna został dziekanem, a jego motywy nie są do końca jasne - tak samo jak zakres supermocy, którymi dysponuje. Nie ma jednak wątpliwości, którą postać z komiksów Marvela ma parodiować. Co wychodzi zresztą świetnie.

Dean Cipher z Gen V niczym Profesor X z X-Menów

„The Boys” to ekranizacja superbohaterskiego komiksu, który jest pastiszem na cały ten gatunek. Scenarzyści rysunkowego pierwowzoru, jak i produkcji Prime Video na jego podstawie, stroją sobie żarty z większości postaci wykreowanych na przestrzeni dekad przez takie wydawnictwa jak DC oraz Marvel. Do tego herosi w tym świecie to w lwiej części przypadków skorumpowani i źli ludzie, którzy bardziej dbają o swój imidż niż o bezpieczeństwo zwykłych ludzi.

Do tego z czasem okazało się, iż superbohaterowie z tego uniwersum, którzy są tak naprawdę celebrytami na pasku korporacji Vought, nie zyskali swoich zdolności w wyniku mutacji, ugryzienia przez radioaktywnego pająka lub wejścia w posiadanie jakiegoś artefaktu. Nadludzkie zdolności, którymi dysponują, to efekt wprowadzenia do ich organizmów za młodu Związku V. To dzięki niemu Homelander ma moce podobne do Supermana, A-Train do Flasha, Deep do Aquamana itd.

Prawdziwą kopalnią inspiracji dla scenarzystów są przy tym oczywiście komiksy o X-Menach, a Cipher, który pojawił się w 2. serii „Gen V” i nie był obecny w komiksie „The Boys”, pod wieloma względami przypomina przywódcę tej formacji, czyli Charlesa Xaviera a.k.a. Profesora X. Ten też stał na czele szkoły dla niezwykle uzdolnionych młodych ludzi, a jego sekretne plany miały swoje własne tajemnice. Dla postronnych wydawał się altruistą, ale miał też swoją mroczną stronę.

A co takiego właściwie potrafi Dziekan Cipher w "Pokoleniu V"?

Pierwszy przywódca X-Menów miał moc telepatii. W przypadku Ciphera sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo… do końca nie wiemy, co potrafi. Młodzi bohaterowie, którzy stanęli mu naprzeciw, wysnuli nie bez powodu podejrzenie, iż tak naprawdę nowy dziekan jest zwykłym człowiekiem. Marie, której supermocą jest kontrolowanie krwi, nie dostrzegła w jego żyłach śladu Związku V. Szybko się jednak okazało, że nie jest tak bezbronny, jak mogłoby się wydawać.

W kluczowym momencie, gdy Cate zaczęła go szantażować podejrzeniem, iż nie ma żadnych zdolności, ten ujawnił, iż potrafi zdalnie kontrolować ciało Jordan zmuszając ich do walki w klatce z Marie, co przypomina właśnie Charlesa Xaviera. Fakt, iż to potrafi, to zresztą nie jedyna tajemnica Ciphera. Okazało się również, iż w domu Doktora Golda znajduje się komora, w której umieszczono starego, schorowanego mężczyznę nazywanego przez Dziekana jego ojcem.

Fani wysnuli hipotezę, że brak Związku V w ciele Ciphera oznacza, że tak naprawdę osoba, z którą w interakcję wchodzą superbohaterowie, jest jedynie figurantem, a prawdziwy Doktor Gold, którym może być właśnie ten tajemniczy mężczyzna z komory, kontroluje jego ciało niczym „mięsną marionetkę” i to bez użycia przysłowiowych sznurków. Jak na razie to jednak jedynie hipoteza, na której weryfikację musimy poczekać do premiery kolejnych odcinków.

A jaki jest prawdziwy cel Doktora Golda?

Tutaj również musimy opierać się na domysłach. Na pozór wszelkie działania, jakie podejmuje Cipher służą temu, aby jak najlepiej zarządzać placówką edukacyjną, którą mu powierzono. To uniwersum przyzwyczaiło nas jednak do tego, iż za działaniami metaludzi stoją ukryte motywacje - najczęściej związane z poczuciem władzy nad innymi (pieniądze dla tych stojących na szczycie łańcucha pokarmowego są zwykle jedynie środkiem do celu, a nie celem samym w sobie).

W przypadku Dziekana może chodzić jednak o coś więcej, a do tego jest on ściśle związany z Projektem Odessa, którego rezultatem są niesamowicie silnie zdolności Marie. Możliwe, że Cipher w tajemnicy wykorzystywał Uniwersytet Godolkina do tego, by stworzyć supe’a, który byłby w stanie wreszcie powstrzymać Homelandera, a praca w roli dziekana tej uczelni to jedynie przykrywka, jakiej używa, aby realizować swoje ukryte cele - czymkolwiek one by nie były.

Kolejny, piąty już odcinek 2. serii „Gen V”, który może przynieść nam odpowiedzi na przynajmniej niektóre z kołatających się w głowach fanów pytań, pojawi się w serwisie Prime Video od Amazonu już w najbliższą środę 1 października. Premiera finału sezonu, który łącznie będzie liczył 8 epizodów, zaplanowana została z kolei na 22 października. Potem czeka nas z kolei wielki finał tej opowieści w postaci części „The Boys”, od którego wszystko się zaczęło.

Piotr Grabiec 29.09.2025 20:15

