Oglądając „Dekameron” Netfliksa, śmiałem się do rozpuku i płakałem z bezsilności. Recenzja

W okolicach 4. odcinka, gdy mija ten pierwszy powiew świeżości, okazuje się, że produkcja wszystko, co miała do zaoferowania, już pokazała i dalej nie jest już ani lepiej, ani gorzej. W tym momencie jasne staje się, iż „Dekameron” nigdzie zmierza, tylko trwa bez celu, pokazując cały czas podobne do siebie perypetie. Co więcej, uważny widz i czytelnik zauważy, że serial ma niewiele wspólnego z książką, z której tytułu tak chętnie korzysta w celach promocyjnych. I gdy już sobie to uświadomicie, to tym bardziej widać pustkę serialu.