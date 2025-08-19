Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon

Ładowanie...

Pierwsza odsłona brytyjskiego thrillera kryminalnego pt. „Dept. Q”, opartego na powieściach Jussiego Adlera-Olsena, została przyjęta z entuzjazmem - w serwisie Rotten Tomatoes uzyskała 88 proc. w ocenie krytyków i aż 90 proc. od widzów.



Finał sezonu 1. pokazał nam rozwiązanie sprawy Merritt Lingard (Chloe Pirrie) przez nadinspektora Carla Morcka (Matthew Goode) i jego zespół. Jednak w archiwach wciąż czeka wiele nierozwikłanych zagadek - materiał źródłowy obejmuje znacznie więcej motywów, które mogą stać się bazą nowych odcinków.



Nie dziwi zatem - tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę komercyjny i artystyczny sukces tytułu - że Netflix oficjalnie zapowiedział 2. sezon.

Dept. Q - będzie 2. sezon hitu Netfliksa

Akcja nowych epizodów również będzie rozgrywać się w Edynburgu, gdzie realizowano wcześniejsze odcinki. W obsadzie powrócą Matthew Goode jako Morck, Alexej Manvelov w roli Akrama, Leah Byrne jako Rose oraz Jamie Sives jako Hardy. Goode skomentował decyzję o zamówieniu kontynuacji w następujących słowach:

Chciałbym podziękować Netfliksowi za możliwość dalszego zgłębiania historii Departamentu Q. Mamy wspaniałą obsadę i ekipę, prowadzoną przez naszego rezydującego geniusza - Scotta Franka. Nie mogę się doczekać, co wyczaruje jego magiczne pióro!

Serial przez sześć tygodni utrzymywał się w globalnym Top 10 Netfliksa, a jego pozytywny odbiór oraz potencjał fabularny sprawiały, że ogłoszenie 2. serii wydawało się tylko kwestią czasu. Nie mogliśmy jednak mieć pewności.

Z całą pewnością nie był to sukces przypadkowy i jednorazowy. Na miejscu Netfliksa również wierzyłbym w szansę na jego powtórzenie - przede wszystkim dlatego, że subskrybenci platformy uwielbiają kryminały i dreszczowce, a Scott Frank, scenarzysta i reżyser, to osoba ceniona i sprawdzona. Przed „Dept Q.” współtworzył inny wielki hit serwisu, nagradzany i chwalony, który do dziś pozostaje szóstym najchętniej oglądanym tytułem odcinkowym w historii serwisu (112,8 mln widzów na całym świecie). Mowa o „Gambicie królowej”.



Jeśli fabuła 2. sezonu będzie wierna 2. powieści z cyklu - „Zabójcy bażantów” („Disgrace”) - zobaczymy w nim, jak Morck i jego zespół próbują rozwikłać brutalne morderstwo uczęszczającego do elitarnej szkoły rodzeństwa z lat 80., co doprowadzi ich do spisku w kręgach wyższych sfer.



Biorąc pod uwagę bogaty, obszerny materiał literacki (10 tomów), produkcja ma jeszcze większą szansę, by przetrwać znacznie dłużej - o ile kolejne odsłony utrzymają popularność i wysokie noty. Póki co przyszłość serialu na Netfliksie rysuje się obiecująco, zwłaszcza w kontekście dotychczasowych sukcesów Franka.



Data premiery 2. serii nie została jeszcze ustalona.



Michał Jarecki 19.08.2025 08:26

