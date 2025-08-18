REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę

„Motyl” to adaptacja powieści graficznych BOOM! Studios autorstwa Arasha Ameli i Marguerite Bennett (z ilustracjami Antonio Fusa i Stefano Simeony), którą możecie obejrzeć na Prime Video. Adaptacja, dodam, zaskakująco przyjemna i satysfakcjonująca. Dlaczego?

Michał Jarecki
motyl serial prime video opinie recenzja
REKLAMA

David Jung, niegdyś agent wywiadu USA, który upozorował własną śmierć i od pewnego czasu ukrywa się w Korei Południowej, nagle zostaje postawiony w centrum niebezpiecznego konfliktu. Jego dawni sprzymierzeńcy z tajnej agencji Caddis wysyłają w jego stronę najbardziej niebezpieczną agentkę i zabójczynię, Rebekkę. Wkrótce świat Davida rozpadnie się na kawałki; przyjdzie czas, by zmierzył się z konsekwencjami trudnej decyzji sprzed lat oraz szokującym odkryciem dotyczącym własnej rodziny.

Z grubsza tak prezentuje się bezspoilerowy zarys rozłożonej na sześć trwających blisko godzinę odcinków fabuły. Opowieści mieszającej kulturę amerykańską z koreańską, stawiającą na dynamiczne sceny akcji, gatunkową intensywność, klasyczne szpiegowskie motywy, zdrady, tajemnice, pościgi i... nietuzinkową relację. Efekt?

REKLAMA

Motyl - opinia o serialu Prime Video

„Motyl” zgrabnie miksuje tempo i nieco ironiczny humor południowokoreańskiego thrillera z typowo amerykańskim motywem zabawy w kotka i myszkę. K-dramowy sznyt, k-popowe i międzynarodowe hity w tle, ogrom energii, zabawa jednym z moich ulubionych schematów („Samotny wilk i szczenię”, wiecie, coś jak Joel i Ellie, Mando i Grogu, Geralt i Ciri, Leon i Matylda). Zwłaszcza to ostatnie wypada naprawdę nieźle; choć serial pełen jest bójek, strzelanin i pościgów, jego sercem pozostaje właśnie dramat rodzinny, napędzany wyolbrzymionymi, lecz wciąż autentycznymi emocjami. Wspólne sceny Davida i jego córki, podszyte specyficznym przekładańcem szorstkości i czułości, mają w sobie obezwładniający magnetyzm - zarówno za sprawą aktorskich kreacji, jak i sposobu prowadzenia postaci, czyli chyba największej siły tytułu. Gdy na wierzch wypływają lata tłumionych emocji, potrafi zrobić się naprawdę poruszająco. Poza tym: są kontrasty, jest też odrobina ciepła, łezka może zakręcić się w oku.

A co z akcją? Od serialu reklamującego się m.in. właśnie jako akcyjniak, oczekujemy choreografii i realizacji na najwyższym poziomie. Rozczarowania nie uświadczono: potyczki wypadają naprawdę dobrze i śledzi się je z przyjemnością. Nie spodziewajcie się jednak hipnotyzującego baletu na miarę „Johna Wicka” - jest frajda, ale montaż, sposób prowadzenia kamery i koncepcje starć są bardziej „udane” niż „zachwycające”. I momentami niepotrzebnie przeciągnięte.

Mimo przewagi pozytywnych wrażeń znalazłem też kilka innych powodów do narzekań: wraz z rozwojem fabuły, wspomniana główna relacja traci rumieńce, a i chemia zdaje się przygasać. Choć całość nieraz zrywa ze sztampą i potrafi zaskoczyć, wielokrotnie rozczarowuje przewidywalnymi rozwiązaniami czy niekreatywnym wykorzystaniem klasycznych motywów (zwłaszcza w konwencji szpiegowskiej, na której skupiają się późniejsze odcinki, nieco odchodzące od intensywnej akcji). Momentami serialowi naprawdę brakuje bardziej nowatorskiego podejścia, zdarzają się też emocjonalne płycizny i potknięcia w próbach budowania napięcia. Całość mogłaby pójść o krok dalej, stać się czymś głębszym, odważniej poeksplorować charaktery postaci - i wielka szkoda, że tego nie robi. Potencjał przecież był.

K-dramowy vibe, mądrze prowadzona szpiegowska intryga, dynamiczna akcja, solidna obsada, silne i przy okazji dobrze napisane kobiece postacie, wątki kameralne dominujące jakością nad tymi widowiskowymi - to wszystko sprawia, że „Motyl” okazuje się całkiem absorbującym, solidnym, efektownym wizualnie i przyjemnym thrillerem. Przy okazji bardzo niezobowiązującym - to tytuł, który „daje radę”, ale nie wywołuje kaskady emocji, nie wrzyna się w mózg i nie zapada głęboko w pamięć. Fajna rzecz, która uprzyjemni wieczór, ale o której za miesiąc nie będziecie już pamiętać.

Serial znajdziecie tutaj:
Prime Video
MOTYL
Prime Video
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
18.08.2025 16:01
Tagi: AmazonPrime Video
Najnowsze
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Film Thunderbolts wreszcie trafi na Disney+. Kiedy będzie dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
13:25
Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry
Aktualizacja: 2025-08-14T13:25:44+02:00
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA