REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy /
  3. VOD
  4. Netflix

Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu

„Zawsze przychodzi noc” Netfliksa przywodzi na myśl zaginiony film braci Safdie - najsłabsze dzieło z ich portfolio, projekt z czasów, gdy dopiero uczyli się sztuki filmowej. „Najsłabsze w ich portfolio” nie jest jednak równoznaczne ze słowem „słabe” w kontekście całościowej oceny. 

Michał Jarecki
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
REKLAMA

Lynette (Vanessa Kirby), główna bohaterka filmu „Zawsze przychodzi noc” (pełnometrażowy debiut Benjamina Carona), ściga się z czasem. W ciągu zaledwie jednej nocy musi bowiem zdobyć 25 tys. dol., by zdobyć dom będący olbrzymią szansą dla jej rodziny - sprawa jest znacząco utrudniona przez nieoczekiwany sabotaż ze strony matki, Doreen (Jennifer Jason Leigh). Protagonistka to kobieta po przejściach - wiemy, że sporo przeżyła, choć nigdy nie dowiadujemy się, co dokładnie ją spotkało. Teraz musi zmierzyć się z demonami z przeszłości, stłamsić wewnętrzny ból i podjąć szereg bardzo ryzykownych działań - w przeciwnym wypadku poza domem straci również brata, Kenny’ego, który zostanie odesłany do zakładu opiekuńczego.

Fabuła obejmuje zatem 24 dramatyczne godziny z życia Lynette i rozpaczliwą odyseję po Portland, podczas której bohaterka odwiedza kolejne osoby (niekoniecznie uczciwe i sympatyczne) mogące potencjalnie wesprzeć ją finansowo. Każde ze spotkań odkrywa przed widzem jakąś warstwę biografii protagonistki.

Lynette to silna kobieta, ale zepchnięta na skraj wytrzymałości - przemęczona, przytłoczona obowiązkami, studiująca, pracująca, dorabiająca na różne sposoby. W efekcie cały ten wyścig z czasem (tu właśnie kłaniają się Safdie) okazuje się jeszcze większym wyzwaniem dla przemęczonej, działającej coraz bardziej chaotycznie, balansującej na granicy sił bohaterki. 

REKLAMA

Zawsze przychodzi noc - opinia o thrillerze Netfliksa

Caron buduje swój film w sposób „nerwowy” (typowo dla konwencji), ale czytelny. Chwyty są raczej znane - nocne ulice, neonowe wnętrza, klaustrofobiczne klatki schodowe, muzyka podkręcająca tętno - lecz nie idą w estetyczną fetyszyzację biedy czy przemocy. Twórca stawia na realizm osadzony w ramach „podkręconego” thrillera - kadry są hipnotyzujące, ale nie godzą w autentyzm. Nie ulega też pokusie uderzenia w tony karykatury kina noir czy sensacyjnego thrillera - wybiera bolesną prawdę, przedstawiając nam serię sytuacji naraz traumatycznych (z perspektywy osobistej) i pozbawionych znaczenia (z perspektywy świata zewnętrznego).

To, co wychodzi mu dobrze z całą pewnością, to mroczna, duszna ilustracja życia ludzi ubogich, którzy każdego dnia egzystują na granicy załamania, harując ponad siły w kraju, który ledwie zauważyłby ich odejście. Znajdująca się w centrum bohaterka Kirby - kobieta walcząca o przetrwanie sprytem, ciałem, charyzmą - jest największą siłą obrazu. Nie ma wątpliwości: to właśnie ona dźwiga ten film na swych barkach.

Psychologia Lynette jest rozpisana jak należy - złożona, wewnętrznie sprzeczna (w ten ludzki sposób). Widzimy dwa oblicza postaci: to przeznaczone dla klasy średniej, oraz to obnażane przed półświatkiem, od którego bohaterka najpewniej nigdy się nie odetnie (tym bardziej, że to tam najprędzej otrzyma pomoc - w zamian za jakąś przysługę).

Problematyczna okazuje się konstrukcja bardzo nierównego skądinąd scenariusza - momentami gubiącego rytm, od czasu do czasu niepotrzebnie flirtującego z przesadą. Rzecz bywa dość toporna, nie wybrzmiewa w warstwie społecznego komentarza, nie wykorzystuje pełni psychologicznego potencjału. Próbuje punktować i obalać mit amerykańskiego snu, wręcz szczuje tematem mieszkaniowego kryzysu, ale ostatecznie wykłada się w tej sferze, potyka, przynudza, zszywa ją z dreszczowcem nieudolnie, bardzo, bardzo grubymi nićmi, by z czasem jakby o niej zapomnieć, zmienić środek ciężkości. W efekcie z czasem wątek traci impet, rozsypuje się i zobojętnia. Rozczarowuje banałem i brakiem spójności.

REKLAMA

„Zawsze przychodzi noc” wypada znacznie lepiej jako dreszczowiec.

Choć i tu - bez solidnego podszycia głębią tematyczną - nie urywa głowy. Ma jednak swoje momenty. Wydaje mi się, że to solidny, dość brutalny thriller, w którym aktorstwo wznosi dramaturgię wyżej niż pozwalają jej na to okazjonalne scenariuszowe mielizny. Doceniam empatyczne intencje, stawkę, wyborną obsadę i warstwę formalną, kilka intensywnych i przejmujących sekwencji, okazjonalne napięcie - jeśli jednak szukacie czegoś więcej, będziecie rozczarowani.

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
18.08.2025 21:04
Tagi: Filmy NetflixThrillery
Najnowsze
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
8:01
7 świeżych filmów, które warto obejrzeć w długi weekend
Aktualizacja: 2025-08-15T08:01:00+02:00
17:55
Dawno nic tak nie rozpaliło widzów jak ten kryminał. A ostatni odcinek wychodzi jutro
Aktualizacja: 2025-08-14T17:55:12+02:00
16:53
Film Thunderbolts wreszcie trafi na Disney+. Kiedy będzie dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-14T16:53:29+02:00
16:05
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca
Aktualizacja: 2025-08-14T16:05:19+02:00
15:00
Canal+ dowozi nowości w sierpniu. Mocny thriller to tylko jedna z nowości
Aktualizacja: 2025-08-14T15:00:12+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA