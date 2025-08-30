Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller

Ładowanie...

Nie ma się tak naprawdę, co temu dziwić. W końcu właśnie wielkimi franczyzami popkulturowymi Disney+ stoi. Dlatego właśnie użytkownicy chętnie rzucają się na wszystkie nowe Marvele, Star Warsy, czy - ostatnio - "Obcego". Pierwszy serial z uniwersum ksenomorfa jeszcze do niedawna zajmował pierwsze miejsce listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Ale dosłownie przed chwilą wygryzło go stamtąd "Thunderbolts".



"Thunderbolts" to zresztą film wyczekany przez użytkowników serwisu. Na ekranach polskich kin zadebiutował na samym początku maja. Po jakimś czasie pojawił się oczywiście na platformach VOD, gdzie mogliśmy go obejrzeć za dodatkową opłatą. Dopiero jednak po prawie czterech miesiącach trafił do streamingu. Wylądował na Disney+ dokładnie w minioną środę, 27 sierpnia.

Disney+ - co obejrzeć?

"Thunderbolts" błyskawicznie więc strąciło "Obcego: Ziemię" na drugie miejsce listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Za nimi mamy... inne franczyzy. "Lego Disney Księżniczki: Złoczyńcy w natarciu", czy obie części "Iniemamocni" blokują drogę do pierwszej piątki zestawienia tytułom znacznie skromniejszym i nienależącym do żadnego popkulturowego uniwersum.

Na szóstym miejscu topki znajdziemy "Sprawę Amandy Knox". To nowy serial kryminalny oparty na faktach, opowiadający o amerykańskiej studentce, która wyjeżdża do Włoch, gdzie zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo. Na razie na Disney+ dostępne są pierwsze trzy odcinki produkcji, a kolejne będą pojawiać się w nadchodzących tygodniach.

Dopiero za "Sprawą Amandy Knox" w topce znajdziemy film, który powinien być prawdziwym hitem Disney+. Mówimy przecież o pełnym adrenaliny thrillerze z gwiazdorską obsadą. Samara Weaving ("Zabawa w pochowanego", "Opiekunka") wciela się w nim w mistrzynię kierownicy, która bierze udział w jeszcze jednym skoku, aby uratować swojego chłopaka i ojca nienarodzonego jeszcze dziecka. Nie brzmi to może odkrywczo, bo wydaje się sztampowym heist movie, ale właśnie to sprawia, że produkcja staje się idealna na relaksujący seans wieczorem bądź w weekend.

Mimo to "Eenie Meanie" od czasu swojej premiery w piątek, 22 sierpnia ma problem z przedostaniem się do świadomości szerszego grona użytkowników Disney+. Film nie może dokopać się do podium zestawienia najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Był co prawda na czwartym miejscu, ale po chwili zleciał niżej i skończył na siódmej pozycji. Jak tak dalej pójdzie, to za parę dni całkowicie zniknie z listy, zwalniając na niej miejsce... kolejnym Marvelom.

Choć zaraz za "Eenie Meanie" znalazł się serial "Tropiciel", dalej w zestawieniu mamy "Kapitana Amerykę: Nowy wspaniały świat" i "Avengers: Koniec gry". W topce mamy więc ewidentną dominację MCU. Prawdopodobnie jednak zaraz zostanie ona przełamana. W końcu trudno sobie wyobrazić, żeby nawet "Thunderbolts" mogło wygrać starcie z "Breslau" - pierwszym polskim serialem Disney+, który zadebiutuje na platformie już 12 września.



Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Thunderbolts Obcy: Ziemia Złoczyńcy w natarciu Iniemamocni 2 Iniemamocni Sprawa Amandy Knox Eeenie Meanie Tropiciel Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat Avengers: Koniec gry

Rafał Christ 30.08.2025 08:02

