Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie

Franczyza spod znaku "Obcego" liczy sobie już 46 lat. W 1979 roku Ridley Scott zapoczątkował ją za pomocą "Obcego - ósmego pasażera Nostromo". Łącznie powstało aż dziewięć filmów z tej serii, za które brali się najróżniejsi twórcy - od wspomnianego Scotta, przez Jamesa Camerona i Davida Finchera, po Fede Alvareza, który w zeszłym roku wyreżyserował najnowszego "Obcego: Romulusa". Fani tej marki, ale również kina grozy, mogą zacierać ręce, albowiem właśnie do streamingu trafił pierwszy serial z tego uniwersum: "Alien: Earth", po polsku znany jako "Obcy: Ziemia".

Obcy: Ziemia - fabuła serialu

Akcja "Alien: Earth" rozgrywa się w 2120 roku, na dwa lata przed wydarzeniami znanymi z pierwszego "Obcego". Wtedy to na Ziemi rozbija się statek kosmiczny Maginot. Pewna młoda kobieta, wraz z grupą żołnierzy taktycznych, dokonują wówczas odkrycia, które przyniesie ogromne zagrożenie nie tylko dla nich, ale i dla całej planety. Wśród wraku natrafiają na drapieżne, przerażające i tajemnicze formy życia.

Krytycy i widzowie zgodni - Obcy: Ziemia daje radę

Trzeba przyznać, że "Alien: Earth" ma bardzo dobre wejście: na Rotten Tomatoes ocena krytyków wynosi obecnie aż 93%, zaś widzów - 81%. Biorąc pod uwagę wyrobiony fandom "Obcego" i skłonności publiczności do krytykowanie eksploracji znanych tytułów, to naprawdę niezły prognostyk

To pierwsze w historii serialowe podejście do "Obcego". Widać, że marka ta przeżyła w ostatnich latach swego rodzaju zmartwychwstanie: po filmie z 2017 roku zdawało się, że kolejne dzieło kinowe jest melodią dalekiej przyszłości. Tymczasem dostaliśmy nie tylko jeszcze jeden film, ale właśnie serial. Zajmuje się nim Noah Hawley, który na odcinkowych produkcjach zjadł zęby: napisał scenariusze do takich tytułów jak "Fargo", "Legion", "Kości", część ich odcinków także wyreżyserował. "Obcy: Ziemia" będzie nowym rozdziałem w karierze Hawleya i zapewne obarczy go największą jak dotychczas odpowiedzialnością, zważywszy na ikoniczność marki.

Obcy: Ziemia - obsada

Sydney Chandler jako Wendy

Samuel Blenkin jako Boy Kavalier

Alex Lawther jako CJ

Essie Davis jako Dame Silvia

Adarsh Gourav jako Slightly

Timothy Olyphant jako Kirsh

jako Kirsh Kit Young jako Tootles

Pierwsze dwa odcinki serialu "Obcy: Ziemia" są dostępne do obejrzenia na platformie streamingowej Disney+.

Adam Kudyba 13.08.2025 09:32

