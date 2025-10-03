Henry Cavill pokazał zdjęcie po wypadku. To chyba człowiek ze stali

Ładowanie...

Oryginalny "Nieśmiertelny" to słynny film fantasy z 1986 roku w reżyserii Ruseela Mulcahy'ego. Jego głównym bohaterem jest Connor MacLeod, szkocki góral urodzony w 1518 roku. Podczas starcia z wrogim klanem okazuje się, że jest nieśmiertelny, a przerażeni członkowie społeczności skazują go na banicję. Z biegiem czasu MacLeod orientuje się, że nie jest jedynym człowiekiem, który posiada taką "przypadłość".

Henry Cavill trenuje przed powrotem na plan Nieśmiertelnego

Kilka tygodni temu świat obiegła informacja, że Cavill w trakcie treningu do roli doznał kontuzji. Uraz nie zmusił go do rezygnacji z roli, natomiast opóźnił proces powstawania filmu. Na szczęście wiele wskazuje na to, że powrót słynnego aktora na plan jest bliższą perspektywą, niż można się spodziewać. Na swoim Instagramie Cavill opublikował zdjęcia z treningu. Co jasne, wciąż nosi but ortopedyczny, ale nie zakłóca to najwyraźniej jego determinacji.

Nic dziwnego - o ponownym podejściu do "Nieśmiertelnego" mówiło się już od wielu lat, a sam aktor już w 2021 roku dołączył do projektu "odrodzenia" tej marki. Za reżyserię filmu bierze się nie byle kto - sam Chad Stahelski, były kaskader, znany w branży przede wszystkim jako reżyser filmów z serii o Johnie Wicku. Jego obecność zwiastuje duże przyłożenie się do chociażby scen walk. Premiera filmu była pierwotnie zaplanowana na jesień 2026, ale wskutek kontuzji Cavilla ten termin nie jest aktualny - sama produkcja, która miała ruszyć w tym miesiącu, rozpocznie się dopiero na początku przyszłego roku.

Nieśmiertelny - obsada nowego filmu

Choć twarzami tego projektu są przede wszystkim reżyser Chad Stahelski i wcielający się w główną rolę Cavill, do projektu dołączają kolejne, głośne nazwiska, co sugeruje, że możemy mieć do czynienia z naprawdę ciekawym aktorsko filmem. Oto aktualny skład obsady "Nieśmiertelnego":

Henry Cavill jako Connor MacLeod

Russell Crowe jako Ramirez

Dave Bautista jako Kurgan

Karen Gillian jako Heather

Drew McIntyre jako Angus MacLeod

Marisa Abela jako Brenda

Jeremy Irons

Djimon Hounsou

Adam Kudyba 03.10.2025 08:51

