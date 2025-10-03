Henry Cavill pokazał zdjęcie po wypadku. To chyba człowiek ze stali
Całkiem niedawno okazało się, że produkcja nowej wersji "Nieśmiertelnego" została opóźniona przez uraz aktora wcielającego się w główną rolę, Henry'ego Cavilla. Aktor, zdeterminowany by wrócić na plan, buduje swoją formę na treningach.
Oryginalny "Nieśmiertelny" to słynny film fantasy z 1986 roku w reżyserii Ruseela Mulcahy'ego. Jego głównym bohaterem jest Connor MacLeod, szkocki góral urodzony w 1518 roku. Podczas starcia z wrogim klanem okazuje się, że jest nieśmiertelny, a przerażeni członkowie społeczności skazują go na banicję. Z biegiem czasu MacLeod orientuje się, że nie jest jedynym człowiekiem, który posiada taką "przypadłość".
Henry Cavill trenuje przed powrotem na plan Nieśmiertelnego
Kilka tygodni temu świat obiegła informacja, że Cavill w trakcie treningu do roli doznał kontuzji. Uraz nie zmusił go do rezygnacji z roli, natomiast opóźnił proces powstawania filmu. Na szczęście wiele wskazuje na to, że powrót słynnego aktora na plan jest bliższą perspektywą, niż można się spodziewać. Na swoim Instagramie Cavill opublikował zdjęcia z treningu. Co jasne, wciąż nosi but ortopedyczny, ale nie zakłóca to najwyraźniej jego determinacji.
Nic dziwnego - o ponownym podejściu do "Nieśmiertelnego" mówiło się już od wielu lat, a sam aktor już w 2021 roku dołączył do projektu "odrodzenia" tej marki. Za reżyserię filmu bierze się nie byle kto - sam Chad Stahelski, były kaskader, znany w branży przede wszystkim jako reżyser filmów z serii o Johnie Wicku. Jego obecność zwiastuje duże przyłożenie się do chociażby scen walk. Premiera filmu była pierwotnie zaplanowana na jesień 2026, ale wskutek kontuzji Cavilla ten termin nie jest aktualny - sama produkcja, która miała ruszyć w tym miesiącu, rozpocznie się dopiero na początku przyszłego roku.
Nieśmiertelny - obsada nowego filmu
Choć twarzami tego projektu są przede wszystkim reżyser Chad Stahelski i wcielający się w główną rolę Cavill, do projektu dołączają kolejne, głośne nazwiska, co sugeruje, że możemy mieć do czynienia z naprawdę ciekawym aktorsko filmem. Oto aktualny skład obsady "Nieśmiertelnego":
- Henry Cavill jako Connor MacLeod
- Russell Crowe jako Ramirez
- Dave Bautista jako Kurgan
- Karen Gillian jako Heather
- Drew McIntyre jako Angus MacLeod
- Marisa Abela jako Brenda
- Jeremy Irons
- Djimon Hounsou
Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:
- Ten film rozniesie użytkowników Prime Video. Takiego kina akcji już się nie robi
- Jedna bitwa po drugiej to Ameryka w pigułce. Wyjaśniam kluczowe zagadki
- Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
- HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
- Film Quebonafide trafi do VOD. Północ/Południe to pożegnanie ze sceną