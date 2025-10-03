Ładowanie...

Bohaterowie „Platonicznej przyjaźni”, Sylvia i Will, musieli zmierzyć się z kryzysowym momentem swojej przyjaźni. Finał 2. serii niewątpliwie otworzył furtkę kontynuacji - pytanie brzmi, czy aby na pewno możemy spodziewać się realizacji kolejnych odcinków?



Początkowo serial miał być antologią (każdy sezon miał pochylić się nad innymi bohaterami i nowymi członkami obsady), jednak twórcy szybko zmienili koncepcję, gdy uświadomili sobie, że nie potrafią rozstać się z głównymi bohaterami. Popularność produkcji i ciepłe przyjęcie skłoniły ekipę do rychłego przedłużenia tytułu. Później, w wywiadzie dla „The Hollywood Reporter”, Nicholas Stoller, współtwórca serialu, przyznał, że niezwykła chemia między Rose Byrne a Sethem Rogenem (prywatnie prawdziwymi przyjaciółmi) sprawiła, iż nie mogli tak szybko zakończyć ich historii.

Platoniczna przyjaźń - czy będzie 3. sezon?

Wiele wskazuje na to, że sytuacja się powtórzy: nowa odsłona nie znika z TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji Apple TV+, a do tego zbiera bardzo entuzjastyczne opinie od widzów i krytyków. Niestety, póki co nie pojawiły się żadne nowe, wiarygodne informacje dotyczące przyszłości produkcji. Nic się jednak nie zmieniło: w gruncie rzeczy jej los w olbrzymiej mierze zależy od odbioru widzów i wyników oglądalności.



Fani muszą zatem uzbroić się w cierpliwość - biorąc jednak pod uwagę powyższe, można ostrożnie przypuszczać, że to jeszcze nie koniec. Serial podbił serca naprawdę wielu widzów (w tym moje, owszem) i nie ma wątpliwości, że kontynuacja wzbudziłaby spore zainteresowanie. Co więcej, sam Rogen, który ma zapewne sporo do powiedzenia w tej kwestii, podkreślił:

Uwielbiam pracę nad tym serialem. Wydaje mi się, że wciąż można w jego ramach opowiedzieć świetne historie. To coś, co chciałbym robić tak długo, jak długo ludzie będą chcieli to oglądać.

Krótkie przypomnienie: serial opowiada historię dwójki dawnych najlepszych przyjaciół, którzy zbliżając się do wieku średniego, po latach rozłąki postanawiają odnowić więź.

Michał Jarecki 03.10.2025 06:42

