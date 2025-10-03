#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Marcin Dorociński zagra ikonę kina. Uwielbiam go, ale nie widzę w tej roli

Marcin Dorociński to jeden z najlepszych współczesnych polskich aktorów - nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wczoraj ukazała się informacja, że wcieli się on w Zbigniewa Cybulskiego - absolutną ikonę kina lat 50. Choć jestem pewny, że Dorociński dysponuje świetnym warsztatem i zrobi wszystko, by stanąć na wysokości zadania, mam z tym castingiem nie lada problem.

Adam Kudyba
dorocinski cybulski film rola
REKLAMA

Zbigniew Cybulski to postać-instytucja w historii polskiej kinematografii. Choć aktor poniósł śmierć w tragicznych okolicznościach i odszedł zaledwie w wieku 40 lat, to zdążył się zapisać złotymi zgłoskami w historii naszego kina. Określany mianem polskiego Jamesa Deana Cybulski wystąpił w takich ikonicznych tytułach jak "Popiół i diament", "Pociąg", "Salto", "Rękopis znaleziony w Saragossie" czy "Do widzenia, do jutra...". Jakiś czas temu legendarny reżyser, Martin Scorsese, ujawnił nawet, że gdy przygotowywał Leonardo DiCaprio do gry w "Infiltracji", polecił aktorowi obejrzeć właśnie "Popiół i diament" i skupić się, czy też w jakiś sposób zainspirować rolą Zbigniewa Cybulskiego.

REKLAMA

Dorociński jest wspaniały, ale nie widzę go w roli Cybulskiego

Wczoraj wieczorem polskie środowisko filmowe rozgrzała wiadomość o pracach nad filmem biograficznym poświęconym Zbigniewowi Cybulskiemu. Do sieci trafił nawet plakat przyszłej produkcji, autorstwa Maksa Bereskiego (Plakiat), który można zobaczyć poniżej:

Film o Cybulskim będzie nosił nazwę "Jak być kochanym", a w główną rolę wcieli się Marcin Dorociński - aktor znany z takich tytułów jak "Jack Strong", "Minghun", "Niebezpieczni dżentelmeni", czy "Mission: Impossible - The Dead Reckoning". Jego następnym (i jak widzimy, nie jedynym) projektem jest "Lalka", w której wcieli się w Stanisława Wokulskiego.

Nie mam wątpliwości, że życiorys Zbigniewa Cybulskiego i jego bogaty aktorski dorobek są materiałem na film - tak naprawdę może dziwić, że dopiero teraz ktoś zdecydował się na jego realizację. Podobnież jestem przekonany, że Marcin Dorociński dołoży wszelkich starań, żeby jak najlepiej odwzorować osobowość, charakter i emocje ikony kina. Mam jednak pewne zastrzeżenia, związane ściśle z biograficzną naturą tej produkcji. Aktor ma obecnie 52 lata, w związku z czym różnica pomiędzy nim a Cybulskim jest znaczna - aktor zmarł w wieku 40 lat. Na pewno dział charakteryzacji będzie miał tu duże pole do popisu.

Daleko mi do postawy zwanej powszechnie ageizmem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy udana charakteryzacja potrafi wiele zdziałać, natomiast wydaje mi się, że powstanie filmu o Cybulskim byłoby bardzo dobrą szansą na wykazanie się nieco młodszych od Dorocińskiego aktorów, którzy niewątpliwie mają w sobie talent i wciąż czekają na dużą rolę, która mogłaby zdefiniować ich karierę. Gdybym miał siłę zaproponowania kogokolwiek, postawiłbym hipotetycznie np. na niepozbawionego osobistego uroku i talentu Jędrzeja Hycnara, który od paru lat konsekwentnie buduje swoją karierę na wyrazistych, aczkolwiek nie zawsze pierwszoplanowych rolach. Hycnar silnie puka do aktorskiej ekstraklasy, a rola Cybulskiego mogłaby być dla niego wielkim testem.

Nie zamierzam jednak narzekać - film o Zbigniewie Cybulskim powinien był powstać dawno temu, zatem cieszę się, że znalazły się osoby, które przeniosą jego życiorys na duży ekran. Bardzo kibicuję Marcinowi Dorocińskiemu i choć nie jestem gorącym zwolennikiem tego castingu, mam w sobie przekonanie, że jego talent i tak znów eksploduje na dużym ekranie, a my utoniemy w zasłużonych zachwytach.

REKLAMA

Więcej informacji o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
03.10.2025 11:20
Tagi: Marcin DorocińskiPolskie filmy
Najnowsze
9:46
Taylor Swift wypuściła nowy album. Oddała hołd znanemu artyście
Aktualizacja: 2025-10-03T09:46:17+02:00
8:51
Henry Cavill pokazał zdjęcie po wypadku. To chyba człowiek ze stali
Aktualizacja: 2025-10-03T08:51:56+02:00
8:37
Czy Sherlock Holmes 3 powstanie? Producentka: jestem wdzięczna
Aktualizacja: 2025-10-03T08:37:54+02:00
6:42
Czy będzie 3. sezon serialu Platonic? Platoniczna przyjaźń to hit
Aktualizacja: 2025-10-03T06:42:00+02:00
19:12
Ten film rozniesie użytkowników Prime Video. Takiego kina akcji już się nie robi
Aktualizacja: 2025-10-02T19:12:00+02:00
18:11
Czy Angela dostanie 2. sezon? Wskazówką jest inny serial
Aktualizacja: 2025-10-02T18:11:00+02:00
17:36
Jedna bitwa po drugiej to Ameryka w pigułce. Wyjaśniam kluczowe zagadki
Aktualizacja: 2025-10-02T17:36:00+02:00
17:10
Kultowy serial gangsterski doczeka się kontynuacji po latach. Aż dwa nowe sezony
Aktualizacja: 2025-10-02T17:10:01+02:00
15:27
Film Quebonafide trafi do VOD. Północ/Południe to pożegnanie ze sceną
Aktualizacja: 2025-10-02T15:27:28+02:00
15:07
Trump szykuje obławę na Super Bowl. Czym zawinił Bad Bunny?
Aktualizacja: 2025-10-02T15:07:36+02:00
13:52
Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl
Aktualizacja: 2025-10-02T13:52:40+02:00
13:20
Nadchodzi nowy Thorgal, ale nie taki, jak myślicie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-02T13:20:03+02:00
11:51
Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy
Aktualizacja: 2025-10-02T11:51:51+02:00
9:43
Najdroższy serial fantasy dostanie aż 5 sezonów. Amazon sypie milionami
Aktualizacja: 2025-10-02T09:43:22+02:00
9:29
Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu
Aktualizacja: 2025-10-02T09:29:55+02:00
9:11
Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody
Aktualizacja: 2025-10-02T09:11:25+02:00
6:33
Wszyscy uwielbiają GeoGuessr. Ile to kosztuje, jakie są alternatywy?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:33:00+02:00
19:13
Dziś finał serialu, który widzowie okrzyknęli arcydziełem komedii
Aktualizacja: 2025-10-01T19:13:00+02:00
17:12
Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii
Aktualizacja: 2025-10-01T17:12:00+02:00
15:54
Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-10-01T15:54:48+02:00
15:34
Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-10-01T15:34:55+02:00
14:22
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Aktualizacja: 2025-10-01T14:22:53+02:00
12:19
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data
Aktualizacja: 2025-10-01T12:19:45+02:00
11:44
Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-01T11:44:00+02:00
11:22
Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Aktualizacja: 2025-10-01T11:22:39+02:00
9:55
Netflix bojkotowany. Widzowie kasują subskrypcję przez bajkę dla dzieci
Aktualizacja: 2025-10-01T09:55:06+02:00
9:20
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-10-01T09:20:13+02:00
7:01
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera
Aktualizacja: 2025-10-01T07:01:00+02:00
20:34
Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji
Aktualizacja: 2025-09-30T20:34:28+02:00
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
17:57
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
16:42
Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy
Aktualizacja: 2025-09-30T16:42:16+02:00
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
13:49
Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-09-30T13:49:19+02:00
10:50
J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
Aktualizacja: 2025-09-30T10:50:21+02:00
10:41
Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy
Aktualizacja: 2025-09-30T10:41:42+02:00
8:54
Biały Dom idzie na wojnę. Z Arianą Grande
Aktualizacja: 2025-09-30T08:54:57+02:00
8:34
Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał
Aktualizacja: 2025-09-30T08:34:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA