Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem

Co najbardziej lubią użytkownicy Disney+? Ano wiadomo, że filmy prosto z kina. Im większy hit w box offisie, tym lepiej. A aktorski "Lilo i Stitch" z ponad miliardem na koncie to drugi najpopularniejszy tytuł tego roku (z ponad 1,9 mld wpływów przegania go jedynie "Ne Zha 2"). Dlatego odkąd tylko trafił on na platformę, to nie schodzi z czołówki najpopularniejszych tytułów na niej dostępnych. Nie zawsze jest na samym szczycie, ale teraz akurat tak.



Jakiś czas temu na chwilę "Lilo i Stitcha" zdetronizował "Elio". To animacja Pixara, którą niedawno mogliśmy jeszcze oglądać w kinach. Użytkownicy Disney+ ciągle chętnie ją odkrywają, dzięki czemu w topce ciągle dzielnie się trzyma. Obecnie zajmuje jej czwarte miejsce. To co ją wyprzedza? I tu niespodzianka. Bo chodzi akurat o tytuły, których na wielkich ekranach oglądać nie mogliśmy.

Disney+ - co obejrzeć?

Choć wyprzedzający "Elio" dosłownie o włos kryminał z pewnością na wielkie ekrany by się nadawał. "Breslau" charakteryzuje bowiem kinowa jakość wykonania. Tym bardziej cieszy, że to właśnie taką produkcją Disney+ zaczyna flirt z polską kinematografią - to przecież pierwszy oryginalny serial platformy z naszego kraju. Ale dobrze już zdążyliśmy go poznać. W serwisie gości od 12 września i choć od tamtej pory nie spada z podium listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze, obecnie zajmuje jego najniższy stopień.

Bardziej od "Breslau" w tym tygodniu użytkowników Disney+ zajmuje jednak prawdziwy sztos. Z tytułową "Genialną Morgan" subskrybenci platformy mogli się zapoznać na początku roku - pierwsze odcinki trafiły do serwisu pod koniec stycznia. A teraz, niecałe dziewięć miesięcy później w ofercie usługi debiutuje 2. sezon. I robi on prawdziwą furorę.

W Stanach Zjednoczonych 2. sezon "Genialnej Morgan" emitowany jest już od jakiegoś czasu. Dzięki temu w mediach społecznościowych co chwilę zachwycają się nim kolejni fani. Serio! Piszą, że to prawdziwy sztos. Od zeszłej środy przekonują się o tym kolejni widzowie. Nie przepuszczają nowemu epizodowi serialu o samotnej matce, która ma niezwykły dryg do rozwiązywania zagadek kryminalnych.

Zaraz po premierze 2. sezonu "Genialna Morgan" wdrapała się na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Przegrywa tylko z "Lilo i Stitchem", więc może odfajkować sukces. Pytanie tylko, jak długo uda jej się tak wysoką pozycję w zestawieniu utrzymać? O tym przekonamy się w niedalekiej przyszłości.

2. sezon "Genialnej Morgan" dopiero się przecież rozkręca. Składa się on łącznie z 18 epizodów. Kolejne 17 z nich będzie debiutować na Disney+ w tygodniowych odstępach w każdą środę. To sporo czasu, w trakcie którego serial ma szansę wdrapać się nawet na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Się okaże.



Rafał Christ 11.10.2025 10:15

