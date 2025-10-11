REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem

Lubiany kryminał w tym tygodniu powrócił na Disney+ z 2. sezonem. Użytkownicy platformy nie mogli się go doczekać, więc od razu rzucili się na nowy odcinek "Genialnej Morgan". Dzięki temu serial od razu wdrapał się niemal na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie.

Rafał Christ
disney co obejrzeć serial kryminalny premiera
REKLAMA

Co najbardziej lubią użytkownicy Disney+? Ano wiadomo, że filmy prosto z kina. Im większy hit w box offisie, tym lepiej. A aktorski "Lilo i Stitch" z ponad miliardem na koncie to drugi najpopularniejszy tytuł tego roku (z ponad 1,9 mld wpływów przegania go jedynie "Ne Zha 2"). Dlatego odkąd tylko trafił on na platformę, to nie schodzi z czołówki najpopularniejszych tytułów na niej dostępnych. Nie zawsze jest na samym szczycie, ale teraz akurat tak.

Jakiś czas temu na chwilę "Lilo i Stitcha" zdetronizował "Elio". To animacja Pixara, którą niedawno mogliśmy jeszcze oglądać w kinach. Użytkownicy Disney+ ciągle chętnie ją odkrywają, dzięki czemu w topce ciągle dzielnie się trzyma. Obecnie zajmuje jej czwarte miejsce. To co ją wyprzedza? I tu niespodzianka. Bo chodzi akurat o tytuły, których na wielkich ekranach oglądać nie mogliśmy.

OGLĄDAJ DISNEY+:
Disney+
DISNEY+
Disney+
REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

Choć wyprzedzający "Elio" dosłownie o włos kryminał z pewnością na wielkie ekrany by się nadawał. "Breslau" charakteryzuje bowiem kinowa jakość wykonania. Tym bardziej cieszy, że to właśnie taką produkcją Disney+ zaczyna flirt z polską kinematografią - to przecież pierwszy oryginalny serial platformy z naszego kraju. Ale dobrze już zdążyliśmy go poznać. W serwisie gości od 12 września i choć od tamtej pory nie spada z podium listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze, obecnie zajmuje jego najniższy stopień.

Bardziej od "Breslau" w tym tygodniu użytkowników Disney+ zajmuje jednak prawdziwy sztos. Z tytułową "Genialną Morgan" subskrybenci platformy mogli się zapoznać na początku roku - pierwsze odcinki trafiły do serwisu pod koniec stycznia. A teraz, niecałe dziewięć miesięcy później w ofercie usługi debiutuje 2. sezon. I robi on prawdziwą furorę.

W Stanach Zjednoczonych 2. sezon "Genialnej Morgan" emitowany jest już od jakiegoś czasu. Dzięki temu w mediach społecznościowych co chwilę zachwycają się nim kolejni fani. Serio! Piszą, że to prawdziwy sztos. Od zeszłej środy przekonują się o tym kolejni widzowie. Nie przepuszczają nowemu epizodowi serialu o samotnej matce, która ma niezwykły dryg do rozwiązywania zagadek kryminalnych.

Zaraz po premierze 2. sezonu "Genialna Morgan" wdrapała się na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Przegrywa tylko z "Lilo i Stitchem", więc może odfajkować sukces. Pytanie tylko, jak długo uda jej się tak wysoką pozycję w zestawieniu utrzymać? O tym przekonamy się w niedalekiej przyszłości.

2. sezon "Genialnej Morgan" dopiero się przecież rozkręca. Składa się on łącznie z 18 epizodów. Kolejne 17 z nich będzie debiutować na Disney+ w tygodniowych odstępach w każdą środę. To sporo czasu, w trakcie którego serial ma szansę wdrapać się nawet na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Się okaże.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
11.10.2025 10:15
Tagi: Co obejrzeć?DisneySeriale kryminalne
Najnowsze
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00
10:55
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
Aktualizacja: 2025-10-09T10:55:06+02:00
9:57
Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?
Aktualizacja: 2025-10-09T09:57:12+02:00
9:02
Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
Aktualizacja: 2025-10-09T09:02:38+02:00
7:14
Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź
Aktualizacja: 2025-10-09T07:14:43+02:00
19:30
Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-08T19:30:00+02:00
18:05
Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
Aktualizacja: 2025-10-08T18:05:52+02:00
16:32
Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:00+02:00
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA