Użytkownicy Disney+ odkrywają najlepszy koreański serial wszech czasów
Nie ma lepszego koreańskiego serialu. Tak przynajmniej twierdzą widzowie w mediach społecznościowych, gdzie nie mogą się "Tempest" nachwalić. W naszym kraju produkcja dostępna jest na Disney+.
"Tempest" opowiada historię dyplomatki, która po zamachu na kandydata na prezydenta postanawia zgłębić jego przeszłość. Wtedy odkrywa spisek wyjętych spod prawa państw, agencji bezpieczeństwa i tajnych służb wywiadowczych. Zagraża to Półwyspu Koreańskiemu, przez co jej życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Najemnik postanawia ją chronić za wszelką cenę. Rodzi się pytanie, czy główna bohaterka może mu zaufać.
"Tempest" zadebiutowało na Disney+ (w Stanach Zjednoczonych na Hulu) 10 września. Wtedy pojawiły się pierwsze trzy odcinki. Kolejne udostępniane były w następne środy, aż 1 października użytkownicy platformy dostali finałowy epizod. Powiedzieć, że zakochali się w koreańskim serialu, to jak nic nie powiedzieć.
Tempest - opinie o koreańskim serialu na Disney+
Najpierw jednak w "Tempest" zakochali się krytycy. I to bez opamiętania, bo serial cieszy się 100 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Potem dopiero przyszedł czas na użytkowników Disney+ (i Hulu), którzy zachwalają produkcję w mediach społecznościowych.
"Tempest" jest szalenie dobre, to polityczny thriller z zabójczym scenariuszem, który trzyma w ciągłym napięciu, kozacką akcją i emocjonalną głębią
Ta k-drama stała się jednym z najbardziej zapamiętywalnych seriali w historii. Co za arcydzieło
Najlepszy koreański serial tego roku, a może nawet wszech czasów
- czytamy na X (dawny Twitter).
"Tempest" składa się łącznie z dziewięciu odcinków. Wszystkie są już dostępne na Disney+. Z powyższych opinii jasno wynika, że jeśli włączycie pierwszy, to nie oderwiecie się do napisów końcowych ostatniego. Co więcej, po seansie z niecierpliwością będziecie czekać na 2. sezon. Czy się pojawi? Tego na ten moment jeszcze nie wiadomo.
