#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Użytkownicy Disney+ odkrywają najlepszy koreański serial wszech czasów

Nie ma lepszego koreańskiego serialu. Tak przynajmniej twierdzą widzowie w mediach społecznościowych, gdzie nie mogą się "Tempest" nachwalić. W naszym kraju produkcja dostępna jest na Disney+.

Rafał Christ
tempest disney co obejrzeć koeański thriller
REKLAMA

"Tempest" opowiada historię dyplomatki, która po zamachu na kandydata na prezydenta postanawia zgłębić jego przeszłość. Wtedy odkrywa spisek wyjętych spod prawa państw, agencji bezpieczeństwa i tajnych służb wywiadowczych. Zagraża to Półwyspu Koreańskiemu, przez co jej życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Najemnik postanawia ją chronić za wszelką cenę. Rodzi się pytanie, czy główna bohaterka może mu zaufać.

"Tempest" zadebiutowało na Disney+ (w Stanach Zjednoczonych na Hulu) 10 września. Wtedy pojawiły się pierwsze trzy odcinki. Kolejne udostępniane były w następne środy, aż 1 października użytkownicy platformy dostali finałowy epizod. Powiedzieć, że zakochali się w koreańskim serialu, to jak nic nie powiedzieć.

"TEMPEST" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
TEMPEST
Disney+
REKLAMA

Tempest - opinie o koreańskim serialu na Disney+

Najpierw jednak w "Tempest" zakochali się krytycy. I to bez opamiętania, bo serial cieszy się 100 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Potem dopiero przyszedł czas na użytkowników Disney+ (i Hulu), którzy zachwalają produkcję w mediach społecznościowych.

"Tempest" jest szalenie dobre, to polityczny thriller z zabójczym scenariuszem, który trzyma w ciągłym napięciu, kozacką akcją i emocjonalną głębią

Ta k-drama stała się jednym z najbardziej zapamiętywalnych seriali w historii. Co za arcydzieło

Najlepszy koreański serial tego roku, a może nawet wszech czasów

- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

"Tempest" składa się łącznie z dziewięciu odcinków. Wszystkie są już dostępne na Disney+. Z powyższych opinii jasno wynika, że jeśli włączycie pierwszy, to nie oderwiecie się do napisów końcowych ostatniego. Co więcej, po seansie z niecierpliwością będziecie czekać na 2. sezon. Czy się pojawi? Tego na ten moment jeszcze nie wiadomo.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
03.10.2025 16:15
Tagi: Co obejrzeć?Disneykorea
Najnowsze
15:15
Historia Eda Geina - recenzja. Potwory Netfliksa nie były aż tak mroczne
Aktualizacja: 2025-10-03T15:15:00+02:00
14:34
Wielkie zmiany w Disney+. Nowa platforma to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-10-03T14:34:16+02:00
13:10
Prawdziwa historia Eda Geina. Ile osób pozbawił życia „bohater” serialu?
Aktualizacja: 2025-10-03T13:10:54+02:00
12:38
Avengers: Doomsday - kiedy premiera widowiska Marvela?
Aktualizacja: 2025-10-03T12:38:28+02:00
11:20
Marcin Dorociński zagra ikonę kina. Uwielbiam go, ale nie widzę w tej roli
Aktualizacja: 2025-10-03T11:20:01+02:00
9:46
Taylor Swift wypuściła nowy album. Oddała hołd znanemu artyście
Aktualizacja: 2025-10-03T09:46:17+02:00
8:51
Henry Cavill pokazał zdjęcie po wypadku. To chyba człowiek ze stali
Aktualizacja: 2025-10-03T08:51:56+02:00
8:37
Czy Sherlock Holmes 3 powstanie? Producentka: jestem wdzięczna
Aktualizacja: 2025-10-03T08:37:54+02:00
6:42
Czy będzie 3. sezon serialu Platonic? Platoniczna przyjaźń to hit
Aktualizacja: 2025-10-03T06:42:00+02:00
19:12
Ten film rozniesie użytkowników Prime Video. Takiego kina akcji już się nie robi
Aktualizacja: 2025-10-02T19:12:00+02:00
18:11
Czy Angela dostanie 2. sezon? Wskazówką jest inny serial
Aktualizacja: 2025-10-02T18:11:00+02:00
17:36
Jedna bitwa po drugiej to Ameryka w pigułce. Wyjaśniam kluczowe zagadki
Aktualizacja: 2025-10-02T17:36:00+02:00
17:10
Kultowy serial gangsterski doczeka się kontynuacji po latach. Aż dwa nowe sezony
Aktualizacja: 2025-10-02T17:10:01+02:00
15:27
Film Quebonafide trafi do VOD. Północ/Południe to pożegnanie ze sceną
Aktualizacja: 2025-10-02T15:27:28+02:00
15:07
Trump szykuje obławę na Super Bowl. Czym zawinił Bad Bunny?
Aktualizacja: 2025-10-02T15:07:36+02:00
13:52
Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl
Aktualizacja: 2025-10-02T13:52:40+02:00
13:20
Nadchodzi nowy Thorgal, ale nie taki, jak myślicie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-02T13:20:03+02:00
11:51
Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy
Aktualizacja: 2025-10-02T11:51:51+02:00
9:43
Najdroższy serial fantasy dostanie aż 5 sezonów. Amazon sypie milionami
Aktualizacja: 2025-10-02T09:43:22+02:00
9:29
Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu
Aktualizacja: 2025-10-02T09:29:55+02:00
9:11
Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody
Aktualizacja: 2025-10-02T09:11:25+02:00
6:33
Wszyscy uwielbiają GeoGuessr. Ile to kosztuje, jakie są alternatywy?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:33:00+02:00
19:13
Dziś finał serialu, który widzowie okrzyknęli arcydziełem komedii
Aktualizacja: 2025-10-01T19:13:00+02:00
17:12
Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii
Aktualizacja: 2025-10-01T17:12:00+02:00
15:54
Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-10-01T15:54:48+02:00
15:34
Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-10-01T15:34:55+02:00
14:22
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Aktualizacja: 2025-10-01T14:22:53+02:00
12:19
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data
Aktualizacja: 2025-10-01T12:19:45+02:00
11:44
Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-01T11:44:00+02:00
11:22
Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Aktualizacja: 2025-10-01T11:22:39+02:00
9:55
Netflix bojkotowany. Widzowie kasują subskrypcję przez bajkę dla dzieci
Aktualizacja: 2025-10-01T09:55:06+02:00
9:20
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-10-01T09:20:13+02:00
7:01
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera
Aktualizacja: 2025-10-01T07:01:00+02:00
20:34
Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji
Aktualizacja: 2025-09-30T20:34:28+02:00
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
17:57
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
16:42
Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy
Aktualizacja: 2025-09-30T16:42:16+02:00
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA