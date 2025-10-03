Użytkownicy Disney+ odkrywają najlepszy koreański serial wszech czasów

Ładowanie...

"Tempest" opowiada historię dyplomatki, która po zamachu na kandydata na prezydenta postanawia zgłębić jego przeszłość. Wtedy odkrywa spisek wyjętych spod prawa państw, agencji bezpieczeństwa i tajnych służb wywiadowczych. Zagraża to Półwyspu Koreańskiemu, przez co jej życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Najemnik postanawia ją chronić za wszelką cenę. Rodzi się pytanie, czy główna bohaterka może mu zaufać.



"Tempest" zadebiutowało na Disney+ (w Stanach Zjednoczonych na Hulu) 10 września. Wtedy pojawiły się pierwsze trzy odcinki. Kolejne udostępniane były w następne środy, aż 1 października użytkownicy platformy dostali finałowy epizod. Powiedzieć, że zakochali się w koreańskim serialu, to jak nic nie powiedzieć.

Tempest - opinie o koreańskim serialu na Disney+

Najpierw jednak w "Tempest" zakochali się krytycy. I to bez opamiętania, bo serial cieszy się 100 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Potem dopiero przyszedł czas na użytkowników Disney+ (i Hulu), którzy zachwalają produkcję w mediach społecznościowych.

"Tempest" jest szalenie dobre, to polityczny thriller z zabójczym scenariuszem, który trzyma w ciągłym napięciu, kozacką akcją i emocjonalną głębią



Ta k-drama stała się jednym z najbardziej zapamiętywalnych seriali w historii. Co za arcydzieło



Najlepszy koreański serial tego roku, a może nawet wszech czasów - czytamy na X (dawny Twitter).

"Tempest" składa się łącznie z dziewięciu odcinków. Wszystkie są już dostępne na Disney+. Z powyższych opinii jasno wynika, że jeśli włączycie pierwszy, to nie oderwiecie się do napisów końcowych ostatniego. Co więcej, po seansie z niecierpliwością będziecie czekać na 2. sezon. Czy się pojawi? Tego na ten moment jeszcze nie wiadomo.



Rafał Christ 03.10.2025 16:15

