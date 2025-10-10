Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online

Ładowanie...

Trwają eliminacje do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Polscy piłkarze trafili do grupy G i w jej obrębie zdążyli już rozegrać kilka meczów. Pierwsze z nich odbyły się w marcu, a podopieczni Jana Ubrana odnieśli wówczas dwa zwycięstwa - jedno z Litwą (1:0) i drugie z Maltą (2:0). W trzecim meczu nasi zawodnicy odnieśli porażkę, przegrywając z Finlandią 1:2. Udało im się jednak odegrać na Finach na Stadionie Śląskim - Polacy zakończyli spotkanie z wynikiem 3:1. Wcześniej zremisowali z Holandią 1:1.

W październiku piłkarze rozegrają jeszcze trzy mecze - z Litwą, Holandią i Maltą. Gdzie i kiedy obejrzeć nadchodzący mecz z Litwą?

Polska-Litwa: gdzie obejrzeć mecz?

Polacy zmierzą się z Litwinami w Kownie. Studio, które poprowadzi Paulina Chylewska, będzie można oglądać od 18:45 w TVP Sport. Niecałe 2 godziny później, o 20:25, rozmowy będą prowadzone również w TVP1. Sam mecz rozpocznie się natomiast o godzinie 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna dla widzów TVP1 oraz online - w TVP Sport. Spotkanie komentować będą Jacek Laskowski i Grzegorz Mielcarski.

Na ten moment tabela w grupie G prezentuje się następująco:

Holandia - 15 pkt Polska - 10 pkt Finlandia - 10 pkt Litwa - 3 pkt Malta - 2 pkt

Anna Bortniak 10.10.2025 23:15

