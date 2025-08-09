REKLAMA
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem

Disney prężnie rozwija swoją superbohaterską franczyzę. "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" - najnowszy film MCU - ledwo zawitał na ekrany kin, a na Disney+ pojawiły sie "Oczy Wakandy". Należąca do tego samego uniwersum animacja nie oderwała jednak użytkowników platformy od wciągającego thrillera szpiegowskiego.

disney thriller co obejrzeć amator najpopularniejsze
Użytkownicy Disney+ nie chcą "Amatorowi" odpuścić. Ten thriller szpiegowski jeszcze w kwietniu wszedł na ekrany kin, a 17 lipca trafił do oferty platformy, gdzie można go obejrzeć bez żadnych dodatkowych opłat. Bardzo szybko wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju i od tamtej pory z niej nie schodzi. Choć przecież wszystkie znaki wskazywały, że to się zmieni w okolicach 1 sierpnia.

Na początku miesiąca na Disney+ wpadły wszystkie odcinki "Oczu Wakandy" - to animowany spin-off "Czarnej Pantery". Śledzi on losy wakandyjskich wojowników na przestrzeni dziejów. Nieustraszeni bohaterowie - agenci Hatut Zereze - udają się w najdalsze zakątki globu, żeby odebrać wrogom artefakty zawierające wibranium. Robią to oczywiście w rozbuchanym stylu MCU, który użytkownicy platformy uwielbiają.

"AMATORA" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
AMATOR
Disney+
Disney+ - co obejrzeć?

Nawet teraz mamy świetny przykład na to, że użytkownicy Disney+ uwielbiają filmy i seriale Marvela. Nic dziwnego. Mówimy tu o największej franczyzie popkulturowej. Dlatego też na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie znajdują się aż trzy produkcje należące do superbohaterskiego uniwersum. Na piątym miejscu znajdziemy "Kapitana Amerykę: Nowy wspaniały świat", a dziewiątą pozycję okupuje "Avengers: Koniec gry". Najwyżej znalazły się "Oczy Wakandy", które przegrywają jedynie z "Amatorem".

Co użytkowników Disney+ tak przyciąga do tego thrillera szpiegowskiego, że nawet nowy serial MCU nie jest w stanie go przyćmić? Przecież krytycy mają do niego parę zastrzeżeń - "Amator" ma 61 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Jakiekolwiek niedociągnięcia zdają się jednak nie przeszkadzać subskrybentom platformy. Prawdopodobnie przyćmiewa je gwiazdorska obsada (Rami Malek, Laurence Fishburne) i pomysłowa fabuła.

"Amator" nie jest kolejnym thrillerem szpiegowskim w stylu Jamesa Bonda czy "Mission: Impossible". Nie mamy tu doskonale wyszkolonego agenta, tylko analityka CIA, który zazwyczaj siedzi za biurkiem. Kiedy jego przełożeni nie wykazują chęci do prowadzenia śledztwa w sprawie śmierci jego żony, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Rozprawia się z zabójcami, wykorzystując to, na czym zna się najlepiej: technologię. To zmienienie optyki z niezniszczalnego twardziela na zwykłego nerda bardzo przypadło użytkownikom Disney+ do gustu.

Czy więc możliwe, że w najbliższym czasie popularność "Amatora" chociaż trochę spadnie? Jak najbardziej! Już przecież w najbliższym tygodniu na platformie zadebiutuje najnowsza odsłona popularnej serii science fiction. To będzie pierwszy serial w historii uniwersum najgroźniejszego kosmicznego drapieżnika. "Obcy: Ziemia" pojawi się na Disney+ dokładnie w najbliższą środę, 13 sierpnia. Być może thriller szpiegowski powinien już drżeć ze strachu na nadchodzące starcie z ksenomorfem.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Amator
  2. Oczy Wakandy
  3. Śnieżka
  4. Lilo i Stitch 2
  5. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
  6. Gdzie jest Nemo?
  7. Avatar: Istota wody
  8. Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły
  9. Avengers: Koniec gry
  10. Ratatuj
09.08.2025 08:33
