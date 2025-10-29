REKLAMA
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment

Z Netfliksa niedługo zniknie najlepsze science fiction 2024 roku. To już ostatnie dni, w których subskrybenci platformy mogą obejrzeć "Diunę 2". Do kiedy film Denisa Villeneuve'a jest dostępny w serwisie?

Rafał Christ
diuna 2 science fiction netflix usuwane co obejrzeć
To musiało w końcu nadejść. Przecież "Diuna 2" już od dłuższego czasu jest na Netfliksie osamotniona. Pierwszej części dyptyku science fiction Denisa Villeneuve na platformie nie obejrzymy. A teraz, jeśli subskrybenci chcą zapoznać się lub sobie przypomnieć jej kontynuację, mają ostatnią szansę, żeby to zrobić. Film został oznaczony do usunięcia z serwisu. Za chwilę z niego zniknie i bez dodatkowych opłat będzie go można obejrzeć w innej usłudze.

Wiedzieliśmy zresztą, że ten moment musi kiedyś nadejść. "Diuna 2" nie jest filmem oryginalnym Netfliksa. Powstała pod szyldem Warner Bros., które posiada własną platformę streamingową. I to właśnie na niej będzie można potem obejrzeć jeden z największych hitów kinowych zeszłego roku. Ba! Druga część dyptyku Denisa Villeneuve'a brawurowo zawojowała wielkie ekrany. Z ponad 714 mln na koncie bardzo długo nie miała sobie równych w box offisie. Przez wiele miesięcy w nim królowała, aby skończyć na siódmym miejscu najlepiej zarabiających tytułów 2024 roku.

Diuna 2 - sci-fi znika z Netfliksa

"Diuna 2" była zresztą hitem nie tylko komercyjnym, ale też artystycznym. Krytycy pokochali ją (92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) nawet bardziej od jej poprzedniczki (83 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Jakby tego było mało, dostała pięć nominacji do Oscara, które udało jej się zamienić na dwie statuetki - za efekty specjalne i dźwięk.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej doceniła "Diunę 2" w kategoriach technicznych, dowodząc, że to jeden z tych filmów, które najlepiej ogląda się na największym możliwym ekranie. Jak się jednak okazuje, na małym produkcja też się sprawdza. Zaraz po premierze na Netfliksie użytkownicy chętnie po nią sięgali. Oczywiście, po czasie szał na nią opadł. Ale teraz subskrybenci serwisu mogą szykować się do pożegnalnego seansu.

Nie muszą się śpieszyć i od razu rzucać na "Diunę 2". Czasu jest jeszcze chwila, bo ostatnim dniem, kiedy będziemy mogli obejrzeć film na Netfliksie, jest 20 listopada. Po tym terminie produkcję science fiction zobaczymy za dodatkową opłatą na platformach VOD, a w ramach subskrypcji na HBO Max.

"DIUNĘ 2" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
DIUNA 2 (DO 20 LISTOPADA WŁĄCZNIE)
Netflix
HBO Max
DIUNA 2
HBO Max
