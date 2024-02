W czym tkwi moc "Diuny" Denisa Villeneuve'a? To wysmakowane filmowe widowisko, w którym kolejne monumentalne obrazy i niemniej monumentalna muzyka wbijają widzów w fotel. Tak było w przypadku pierwszej części. Przedpremierowe recenzje wskazują, że nie inaczej dzieje się w przypadku drugiej odsłony adaptacji prozy Franka Herberta, która już za chwilę trafi na ekrany kin.



W ramach promocji "Diuny 2" reżyser opowiedział niedawno, za czym we współczesnym kinie nie przepada. Twierdzi, że w filmach jest dzisiaj za dużo słów. Z czego to wynika? Denis Villeneuve ma oczywiście swoją teorię na ten temat i jasno wskazuje winnego takiego stanu rzeczy. Jest nim inne popularne medium.