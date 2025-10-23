REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Najprzyjemniejszy serial Netfliksa powrócił. Ależ to się dobrze ogląda

„Nikt tego nie chce”, jedno z przyjemniejszych serialowych zaskoczeń zeszłego roku, powróciło z 2. sezonem. Czy ta opowiadająca o dość unikalnej relacji produkcja od Erin Foster wciąż się broni?

Michał Jarecki
nikt tego nie chce sezon 2 netflix
REKLAMA

„Nikt tego nie chce” bazuje (dość swobodnie, ale jednak) na prawdziwych doświadczeniach twórczyni. 1. sezon - zaskakująco przyjemny w odbiorze - skupiał się na relacji młodego rabina i ateistki, którzy, wbrew wszystkiemu, zakochali się w sobie i zostali parą. Rzecz jasna: nie było im łatwo, a podczas bat micwy siostrzenicy Noaha nasza protagonistka - autorka podcastu o nieudanych związkach i gojka - spanikowała i zerwała z nim. Między innymi dlatego, że nie chciała w imię własnego szczęścia przekreślać kariery rabina.

Ostatecznie jednak, w pełnej porywów serca sekwencji, Joanne i Noah zeszli się ze sobą i postanowili przepracować wątpliwości oraz podejście do dzielących ich kwestii. Tak, by było dobrze, rozsądnie i zdrowo.

REKLAMA

Nikt tego nie chce, sezon 2. - opinia o serialu Netfliksa

Wymiana showrunnerów (Jenni Konner i Bruce Eric Kaplan zastąpili Erin Foster i Craiga DiGregorio) na szczęście nie zaszkodziła serialowi. To wciąż autentycznie zabawna, przyjemna, emanująca naturalną chemią między wcielającymi się w głównych bohaterów Kristen Bell i Adamem Brodym historia. Lekka, nieprzeintelektualizowana - ale i nie głupia. Fakt: serial był najlepszy wtedy, gdy między postaciami buzowało całe to napięcie - gdy wiedzieli już, że chcą siebie nawzajem, ale nie podjęli żadnych poważnych i jednoznacznych kroków czy decyzji. Później zrobiło się nieco bardziej naiwnie, ale jako opowieść o próbach zbudowania dojrzałej relacji całość wciąż oglądało się naprawdę dobrze.

Teraz wątek „zdrowego związku” stanowi już esencję, a bańka szczęścia pęka, gdy Joanne dowiaduje się, że Noah wciąż wierzy, iż jego partnerka wreszcie nawróci się na judaizm. Na szczęście twórcy eksplorują temat, zachowując zdrowy balans: łączą uroczą komedię romantyczną z poważniejszym namysłem nad relacjami międzywyznaniowymi, z szacunkiem i ciekawością podchodząc do kwestii religijnej tożsamości (co we współczesnej telewizji jest raczej rzadkie). Jasne, wciąż mamy tu niemało oczywistych klisz, ale dzięki wspomnianemu aktorstwu produkcja przeskakuje nad nimi tak, że wcale nam nie przeszkadzają. Nie brakuje też momentów świeżych, zaskakująco życiowych, a przy tym przezabawnych. Stawka emocjonalna jest wyraźnie odczuwalna, a ekranowe zderzenie dwóch tak odmiennych kultur (agnostycznej i religijnej) stanowi tu rzeczywisty, dość głęboki problem. Jasne, bohaterowie nieraz sami sobie utrudniają szczęście czy odkładają podjęcie decyzji w czasie (jak w życiu!), potrafią też przeoczyć proste rozwiązania, ale wszystko to jest nakreślone w bardzo autentyczny sposób. I uczy bohaterów, że nie warto nieustannie uciekać przed rzeczywistością.

Serial świetnie radzi sobie również na poziomie pozostałych wątków, również dzięki urokowi drugoplanowych postaci, w tym brata Noaha, Sashy (Timothy Simons) i bratowej, Esther (Jackie Tohn). Małżeństwo początkowo stanowiło komediowy kontrast dla rodzącej się historii miłosnej protagonistów, ale w tym sezonie serial zagłębia się w kwestię wielkiego wysiłku, jaki trzeba włożyć w relację, by utrzymać małżeństwo. Szanuję.

Nie samymi parami stoi ten serial - pozazwiązkowe interakcje bohaterów to kolejny mocny element serialu. W ogóle postacie - na poziomie zarówno scenariusza, jak i aktorstwa - są wielkim walorem serialu. Szkoda, że po mocarnym przedostatnim epizodzie dostajemy deja vu i produkcja zostawia nas z poczuciem niedosytu. To świetna zabawa, ale przyszedł czas, by nieco bardziej ewoluowała - i mam tu przede wszystkim na myśli Noaha i Joanne oraz fabularną bazę. Zmiany są przecież niezbędne: zarówno wtedy, gdy chcemy w pełni dograć się z drugą osobą, jak i wtedy, gdy chcemy utrzymać zainteresowanie widza.

Tak czy inaczej: warto. „Nikt tego nie chce” skutecznie uprzyjemnia ponure jesienne wieczory.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
23.10.2025 17:41
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
15:38
Użytkownicy Netfliksa zaginęli! Pogubili się w nowym dreszczowcu
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:33+02:00
13:56
Twórca Breaking Bad powrócił. Tak wygląda najbardziej zagadkowy serial roku
Aktualizacja: 2025-10-23T13:56:41+02:00
13:45
Lazarus to katastrofa. Harlan Coben zmarnował szansę na dobry serial
Aktualizacja: 2025-10-23T13:45:35+02:00
12:44
HBO Max kręci beczkę z napadu na Luwr
Aktualizacja: 2025-10-23T12:44:14+02:00
10:53
Furioza 2 jest hitem Netfliksa w Polsce. Jak radzi sobie na świecie?
Aktualizacja: 2025-10-23T10:53:12+02:00
10:20
Co się stało Susan Lorincz z Idealnej sąsiadki? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-23T10:20:32+02:00
9:40
Netflix ogłasza 2. część uwielbianej animacji. Wracamy do świata maszyn
Aktualizacja: 2025-10-23T09:40:08+02:00
9:27
HBO Max wprowadza nową funkcję. To „kocha, lubi, nie szanuje”
Aktualizacja: 2025-10-23T09:27:31+02:00
20:50
Gen V już za nami. Co czeka uniwersum The Boys w ostatecznym sezonie?
Aktualizacja: 2025-10-22T20:50:12+02:00
19:19
Idealna sąsiadka - recenzja hitu Netfliksa. Mocne, ponure kino
Aktualizacja: 2025-10-22T19:19:00+02:00
18:54
Materialiści z datą w HBO Max. Film Celine Song podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-10-22T18:54:42+02:00
18:00
To: Witajcie w Derry od HBO Max jest bezlitosne. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-22T18:00:00+02:00
16:19
Powstał serwis VOD tylko z horrorami. Włącz, jeśli masz mocny żołądek
Aktualizacja: 2025-10-22T16:19:00+02:00
16:12
Kiedy nowy sezon Emily w Paryżu? 5. odsłona będzie gorąca
Aktualizacja: 2025-10-22T16:12:53+02:00
14:51
Sprawdziłem, czy nowy serial o zombie jest lepszy od The Walking Dead
Aktualizacja: 2025-10-22T14:51:12+02:00
14:03
Fani Pitbulla wściekli. Chcą kupić bilet, ale to na nic
Aktualizacja: 2025-10-22T14:03:22+02:00
13:33
Autorski serial Harlana Cobena wylądował. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-22T13:33:43+02:00
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
13:54
Pasja 2: Polacy atakują Smutniak. Żenująca galeria donosicieli
Aktualizacja: 2025-10-21T13:54:24+02:00
12:32
Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
Aktualizacja: 2025-10-21T12:32:50+02:00
12:07
Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-21T12:07:48+02:00
11:17
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2025 roku?
Aktualizacja: 2025-10-21T11:17:46+02:00
11:05
Nowy Skazany na śmierć dostał zielone światło. Tym razem naprawdę
Aktualizacja: 2025-10-21T11:05:36+02:00
10:35
Ile kosztuje Disney+? Sprawdzamy aktualne ceny i pakiety na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-21T10:35:04+02:00
9:09
Obecność 4 w VOD w Polsce. Gdzie oglądać nowiutki horror?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:09:55+02:00
8:42
To miały być najlepsze Gwiezdne wojny od lat. Disney je skasował
Aktualizacja: 2025-10-21T08:42:37+02:00
19:52
To zbrodnia tyle czekać na nowe odcinki pochłaniającego sci-fi. Wreszcie dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-20T19:52:51+02:00
18:47
Dawno nie było tak dzikiego serialu Netfliksa. Widzowie się nim napawają
Aktualizacja: 2025-10-20T18:47:17+02:00
17:41
Nowy thriller Netfliksa to czysta perfekcja. Będzie hiszpańskim hiciorem?
Aktualizacja: 2025-10-20T17:41:15+02:00
16:02
Furioza 2: dlaczego Golden zabił Kaszuba? Wyjaśniamy zawiłości
Aktualizacja: 2025-10-20T16:02:36+02:00
15:01
Nie sądziłem, że to właśnie ten serial okaże się jedną z najciekawszych premier jesieni
Aktualizacja: 2025-10-20T15:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA