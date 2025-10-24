Netflix na 2026 r. Serwis opublikował ekscytującą listę premier
Co obejrzymy na Netfliksie w ostatnich miesiącach tego roku oraz w 2026? Serwis uchylił rąbka tajemnicy.
Netflix właśnie opublikował swoje najnowsze wyniki finansowe. Choć tego typu raporty nie budzą już takich emocji jak dawniej, najnowsza odezwa do akcjonariuszy oraz towarzyszący jej wywiad wideo przyniosły coś więcej: sporo ciekawych informacji dotyczących nadchodzących premier. Platforma potwierdziła plany na resztę 2025 r. oraz uchyliła rąbka tajemnicy odnośnie tego, co czeka nas w 2026 - zapowiadając kilka produkcji, które już teraz budzą ogromne zainteresowanie.
Netflix: premiery na koniec 2025 r.
W liście do inwestorów Netflix przedstawił zestawienie premier zaplanowanych jeszcze na 2025 r. Wiele z tych tytułów nie jest zaskoczeniem - część z nich od dawna ma już ustalone daty debiutu oraz zwiastuny, a niektóre zdążyły się już nawet ukazać. Nie zabrakło jednak kilku niespodzianek.
Oto 47 tytułów wymienionych w raporcie Netflixa za trzeci kwartał, które zadebiutują jeszcze w tym roku:
Seriale: kolejne sezony
- „Kulinarna walka klas” (sezon 2)
- „Delhi Crime” (sezon 3)
- „Emily w Paryżu” (sezon 5)
- „Zazdrosna” (sezon 3)
- „Miłość jest ślepa” (sezon 9)
- „Nikt tego nie chce” (sezon 2)
- „Selling Sunset” (sezon 9)
- „Squid Game: Wyzwanie” (sezon 2)
- „Stranger Things” (finałowy sezon)
- „Wypadek” (sezon 2)
- „The Believers” (sezon 2)
- „Dyplomatka” (sezon 3)
- „Wiedźmin” (sezon 4)
Nowe seriale:
- „Śmierć od pioruna”
- „Heweliusz” (Polska)
- „Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will” (Meksyk)
- „Bitwa samurajów” (Japonia)
- „Single Papa” (Indie)
- „Simon Cowell: Zróbmy to jeszcze raz”
- „Bestia we mnie”
- „Potwór z Florencji” (Włochy)
Filmy:
- „Dom pełen dynamitu” (Kathryn Bigelow)
- „Ballada o drobnym karciarzu” (Edward Berger)
- „Frankenstein” (Guillermo del Toro)
- „Jay Kelly” (Noah Baumbach, z udziałem George'a Clooneya i Adama Sandlera)
- „Raat Akeli Hai 2” (Indie)
- „Idealna sąsiadka” (dokument)
- „Sny o pociągach”
- „Troll 2” (Norwegia)
- „Żywy czy martwy: Film z serii Na noże” (Rian Johnson)
Stand-upy:
- Kevin Hart
- Leanne Morgan
- Matt Rife
- Ricky Gervais
- Tom Segura
Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa, w rozmowie odbytej po ogłoszeniu wyników finansowych zdradził też listę najbardziej wyczekiwanych tytułów, które pojawią się w 2026 r. Poza głośnymi powrotami zapowiedziano też jednak zupełnie nowe produkcje.
Netflix na 2026 r.: nowości i premiery
Powroty:
- „Bridgertonowie” (sezon 4) - dwie części: styczeń i luty 2026
- „Awantura” (sezon 2) - premiera późną wiosną
- „Emily w Paryżu” (?) - możliwa zapowiedź 6. sezonu
- „One Piece” (sezon 2) - premiera na początku 2026 roku
- „Outer Banks” (finałowy sezon 5) - potwierdzona premiera w 2026 r.
- „Virgin River” (sezon 7) - oficjalnie przeniesiona na przyszły rok
- „Dżentelmeni” (sezon 2) - właśnie zakończono zdjęcia, Guy Ritchie obiecuje „większy i lepszy” powrót.
- Avatar: The Last Airbender (sezon 2) - długo oczekiwana kontynuacja aktorskiej wersji
- „Running Point” (sezon 2) - obecnie w produkcji, powróci w przyszłym roku
- „Ginny i Georgia” (sezon 4) - potwierdzona premiera w 2026 roku, zdjęcia dopiero ruszyły
- „Lupin” (sezon 4) - francuski kryminał z Omarem Sy powróci po długiej przerwie.
Sarandos wspomniał też o kilku zupełnie nowych projektach zaplanowanych na 2026 rok:
- „Golf”: komedia z Willem Ferrellem
- „Domek na prerii” - nowa wersja klasycznego serialu kostiumowego, zapowiedziana na początku 2025 r.
- Nowy serial braci Dufferów - możliwe, że chodzi o „Stranger Things: Tales from 85”, „The Boroughs” lub „Something Very Bad is Going to Happen”
- Nowa fala koreańskich dramatów - bez szczegółów, ale Netflix zapowiada rozbudowaną ofertę K-dram.
Filmy na 2026 (głośne tytuły z gwiazdorskimi obsadami):
- „Narnia” (Greta Gerwig) - premiera pierwszej części cyklu odbędzie się w Boże Narodzenie 2026
- „Here Comes the Flood” - z Denzelem Washingtonem w roli głównej
- „Animals” - reżyseria: Ben Affleck
- „Apex” - thriller akcji z Charlize Theron w roli głównej
- „Łup” - Matt Damon i Ben Affleck ponownie razem (premiera już w styczniu 2026)
- „Office Romance” - komedia romantyczna z Jennifer Lopez
- „Ludzie, których spotykamy na wakacjach” - adaptacja bestsellerowej powieści Emily Henry, debiut również w styczniu
- „Quasimodo” - epicki dramat francuski
- „Peaky Blinders: Film” - długo wyczekiwany film na podstawie serialu, z Cillianem Murphym w roli głównej.
To oczywiście jedynie wyrywek tego, co Netflix przygotowuje na 2026 r. Platforma cały czas buduje imponujący harmonogram premier, który zapowiada się na jeden z najbardziej intensywnych w jej historii.
